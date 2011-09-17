Скандал - в НТВ-студию: Лебедев парировал так, что у Полонского лопнули штаны

Во время съемок на НТВ передачи о мировом кризисе в пятницу глава НРБ Александр Лебедев добил основателя Mirax Group Сергея Полонского буквально весомыми аргументами так, что тот рухнул со стула.

Два крупных российских олигарха не смогли найти общий язык в споре. Девелопер спровоцировал банкира заявлением, что у него есть "желание дать в морду", а в ответ на предложение попробовать - продолжил нападать словесно, но уже через четверть минуты оказался на полу после двух точных ударов в лицо.

Охрана студии быстро вмешалась в инцидент, но лицо и джинсы основателя Mirax Group успели пострадать, о чем он пишет в своем Twitter и в качестве доказательств публикает фотографии ссадины, оставшейся после драки, и порванные джинсы.

Сергей Полонский, сообщил, что заявит на обидчика в полицию.

"Пусть П. вспомнит, что он мне сказал. Ну и как поступить?", - прокомментировал инцидент Александр Лебедев, сообщает rospres.com

Александр Лебедев владеет многопрофильной "Национальной резервной корпорацией" и занимает в ней пост председателя совета директоров. Журнал Forbes оценивает его состояние в $2,1 млрд.

Состояние Сергея Полонского, основавшего Mirax Group, Forbes в 2008 г. оценивал $1,2 млрд. Компания серьезно пострадала в кризис. В марте 2011 г. Полонский объявил об уходе из бизнеса и "закрытии бренда Mirax". Компания переименовалась в "Nazvanie.net", отдала за долги часть своих проектов и сейчас завершает реструктуризацию задолженности перед многочисленными кредиторами.