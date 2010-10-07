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Российские медики начинают и выигрывают

РФ – единственная страна, зарегистрировавшая вакцину от рака

№ 39(229) от 07.10.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Российские медики начинают и выигрывают
Лечение рака

Русскоязычый текст | English version

Диагноз «рак» большинством людей воспринимается как приговор – если не к смерти, то как минимум к долгому и мучительному лечению. Кроме того, радость от выздоровления зачастую омрачается рецидивами. Именно поэтому два года назад весь мир потрясла новость о том, что в России – единственной стране на планете! – зарегистрировано уникальное лекарство, которое позволяет практически безболезненно излечивать одно из самых коварных онкологических заболеваний – рак почки.

Слова «сенсация» стесняться не надо!

Эта фраза принадлежит профессору Михаилу Личиницеру – знаменитому российскому онкологу, заместителю директора по науке Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина. А произнес он ее в апреле 2008 г., представляя коллегам аутологичную вакцину онкофаг. Она содержит в себе обработанные особым образом клетки опухоли, удаленной у пациента. После ее введения иммунная система обретает способность препятствовать возникновению новых раковых клеток, а также распознавать «затаившиеся» клетки и метастазы. Аналогов такому препарату в мире еще не было.
Производящая его американская компания долго и безуспешно пробовала зарегистрировать его как лекарственное средство. Попытки сделать это в Европе успехом не увенчались. Роль сыграло мощное противодействие производителей химиопрепаратов, которые явно не заинтересованы в потере многомиллиардных доходов. Их бизнес в случае применения нового лекарства существенно пострадает – очевидный факт: число рецидивов болезни после применения онкофага резко снижается.
Разорвать «заколдованный круг» производителям препарата помогли в России. Росздравнадзор дал «добро» на проведение клинических испытаний в нашей стране, а после их успешного прохождения позволил зарегистрировать препарат. Кроме того, нашлась организация, готовая обеспечивать онкофагом российских пациентов. Она взяла на себя оформление многочисленных разрешений для беспрепятственного ввоза лекарства в РФ. Стараниями этой же компании цена лекарства для продажи в нашей стране была снижена в два раза. На сегодняшний день препятствий для применения препарата в нашей стране нет.
Регистрацию лекарства в Российской Федерации мировое сообщество горячо приветствовало. «Регистрация онкофага в России – безусловно, огромное достижение», – писал директору фирмы-производителя руководитель Европейской школы урологии доктор Г. Ван Попел. По мнению самого Гаро Армена, регистрация препарата именно в нашей стране вполне отвечает целям России в том, чтобы стать мировым лидером в области биотехнологий и нанотехнологий к 2020 году.

Понимание найдено

К сожалению, в нашей стране есть силы (в первую очередь – производители и продавцы химиотерапевтических препаратов), готовые выставить работы по продвижению онкофага в Россию как происки коммерсантов, которые пытаются пропихнуть на отечественный фармрынок очередное «лекарство от всего». Однако эта версия моментально окажется смешной, если взглянуть на снимок тех, кто горячо поддержал людей, готовых обеспечивать онкофагом российских больных. Абсолютное большинство сторонников применения препарата составляют врачи с мировыми именами – такие как ведущий французский специалист-онколог Давид Хаят, член президиума Европейской школы урологии, главный уролог Минздравсоцразвития России Дмитрий Пушкарь и десятки их коллег со всего мира. И свою позицию они аргументируют результатами серьезных клинических исследований (всего было пролечено около 700 пациентов, среди них 200 россиян). У пациентов, получавших терапию онкофагом, рецидив заболевания наблюдался на 42% реже, чем у тех, кто получал лечение по традиционной схеме. По словам Давида Хаята, такой подход к лечению рака является многообещающим, обеспечивающим длительный контроль над ростом опухоли и приносящим надежду на выздоровление.
Для того чтобы эта надежда появилась у тех 16 тыс. россиян, которые ежегодно заболевают раком почки, нужна серьезная поддержка – прежде всего для того, чтобы лекарство стало доступным гражданам страны. Среди таких мер – включение препарата в список жизненно необходимых и важных лекарственных средств, что позволило бы бесперебойно поставлять его в российские клиники. Важным подспорьем было бы сотрудничество в части обеспечения препаратом социально незащищенных и малоимущих граждан. В дальнейшем стало бы возможным открытие лаборатории для производства онкофага на территории России и дальнейшей работы с аутоиммунными вакцинами.
К чести российского Минздрава усилия производителей препарата и тех, кто готов поставлять лекарство в нашу страну, незамеченными не остались. В ответ на письмо, отправленное руководителем проекта «Онкофаг» в России Еленой Хачатрян Президенту России Д.А. Медведеву, руководителя Минздравсоцразвития не только поблагодарили за внимание к данной проблеме, но и сообщили, что представленные материалы будут внимательно изучены и учтены, а также пообещали всесторонне поддерживать применение онкофага в России
«Российские центры внесли наибольшую лепту в проведение клинических испытаний, – говорит Сергей Горелов, доктор медицинских наук, заведующий отделением урологии клинической больницы №122 г. Санкт-Петербурга, где в ходе исследований препарата были успешно пролечены десятки пациентов. – Будет очень обидно, если впервые зарегистрированная и блестяще испытанная у нас вакцина скоро начнет широко применяться в Европе, а нашу страну обойдет стороной».

 

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