Системы вентиляции - обеспечение объектов свежим воздухом

Качество воздуха в помещениях играет важную роль в обеспечении многих процессов, особенно тех, что напрямую связаны с людьми. Поэтому при обустройстве общественных и промышленных объектов следует уделять этому вопросу должное внимание. Нельзя полагаться лишь на естественные каналы поступления в помещения свежих потоков: требуется позаботиться о создании специальной системы, способной на высоком уровне решать стоящие задачи, которые серьезно усложняются при наличии вредных производственных составляющих.

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