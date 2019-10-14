Тур выходного дня в Сочи и Абхазию от «Риал-Тур»

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14 октября 2019, 22:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Если вы еще не запланировали отдых на 26-27 октября, у вас есть возможность отправиться в двухдневное путешествие в Гагры, Пицунду, Новый Афон, на озеро Рица, в Красную Поляну и Сочи.

Города Абхазии и сочинские окрестности наполнены историческим и эстетическим смыслом. Эти сакральные диковинные места зовут к себе снова и снова. Компания «Риал-Тур» предлагает совершить двухдневную экспедицию 26 и 27 октября в абхазские города Гагры, Пицунду, Новый Афон, заглянуть на живописное озеро Рица, а на второй день, как следует, отдохнуть на Красной поляне.

Чтобы присоединиться к дружной компании путешественников, достаточно выбрать вечером в пятницу, 25 октября, удобный пункт посадки на комфортабельный автобус и прибыть на место: поселок Витязево с 20:00 до 20:10, Пионерский проспект с 20:15 до 20:35, остановка «Фото мир» (напротив автовокзала Анапы) в 21:00, Новороссийск (гостиница Бригантина) в 21:50 - 22:00; Кабардинка в 22:40, Геленджик в 23:00.

Вам предстоит ночной переезд на границу с Абхазией. С самого утра в субботу вы побываете на обзорной колоннаде в Гаграх, в Пицунде, а по пути к озеру Рица сделаете остановки на Каменном мешке, Голубом озере, Юпшарском каньоне, продегустируете мед на пасеке. После экскурсии на озеро Рица вы посетите Ново-Афонский монастырь, храм Симона Кананита, рукотворный водопад, «подножие Иверской горы», Ново-Афонскую пещеру. В тот же вечер планируется возвращение в Сочи и размещение в высокогорном отеле «Rosa Ski Inn» курорта «Роза Хутор», где располагается Горная Олимпийская деревня — один из знаковых объектов Зимних Олимпийских Игр 2014 года в Сочи. В воскресенье вы сможете прокатиться на канатной дороге, прогуляться по набережной реки Мзымта, посетить интерактивный музей археологии, побываете в Олимпийском парке и купить сувениры в свободное от экскурсий время.

О стоимости и условиях тура можно узнать на сайте www.rial-tour.ru и у сотрудников ООО «Реал-Тур» по телефонам: 8 (8617) 69-55-03, +7 (989) 77-37-146.

Напомним, компания «Риал-Тур» увлекательный автобусно-экскурсионный тур «Золотое кольцо Боспорского царства», который пройдет 22—29 марта 2020 года. Сбор группы в Анапе 22 марта, в 13:30, по адресу: ул. Крепостная, 1, отель «Боспор». Компания организует трансфер.