В Грузии – сезон убийств
Президенту Грузии в лицо бросили перчатку
№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]
Экспертиза печки проводилась совместно со специалистами ФБР. Заключение экспертизы отличается от перевода. Американцы дали такое заключение: «В ходе проверки уровень угарного газа в помещении даже отдаленно не приблизился к критическому». В грузинском переводе: «В ходе проверки уровень угарного газа не только достиг, но и существенно превысил критическую отметку».
Сегодня есть другая версия: Жвания был убит неким ядом, который и вызвал такую реакцию, как будто бы произошло отравление угарным газом. То есть убийство было тщательно спланировано. Что еще странно? Вскоре погиб руководитель грузинской следственной комиссии. Криминалиста на бытовой почве убил бывший одноклассник, который вскоре и сам погиб при неясных обстоятельствах.
Все, почти как у Ющенко: везде яды и трупы… Да тут еще и
Но более всего
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