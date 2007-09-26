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Лучистая улыбка Покемона

Косметические процедуры Виктора Ющенко дорого обходятся России

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]

Лучистая улыбка Покемона
Ющенко... и Ющенко

Президент Украины Виктор Ющенко с какой-то необъяснимой маниакальностью продолжает обвинять Россию в отравлении диоксинами. Но почему именно диоксинами? Почему не всплывает мышьяк, толуол или все тот же полоний? К слову, прошло полных 3 года с тех пор, как здоровый, красивый, цветущий мужчина превратился в зловещего персонажа - этакого Покемона (карманного монстра - как зовет Ющенко его бывшая боевая подруга Юлия Тимошенко). От былой красоты не осталось и следа. Только лучистая улыбка! Но что же на самом деле произошло с президентом Украины?

Американская радистка Кэт

  ВИКТОР Андреевич Ющенко всегда был отменно хорош собой  - этакий Марлон Брандо хохлятского розлива. Но с появлением на горизонте Кэтрин Клер  - она же дочь украинских эмигрантов Екатерина Чумаченко  - он захотел быть еще лучше: без мешков под глазами, легкой седины и уже наметившегося брюшка. Вполне возможно, эту мысль - слегка подрихтовать внешность перед решающей битвой за кресло президента Украины - ему внушила именно Кэт Чумаченко. Кстати, эту даму неоднократно обвиняли в связях с ЦРУ. Об этом заявлял небезызвестный майор Госохраны Микола Мельниченко, знаменитый тем, что «писал на диктофон президента Кучму 2 года подряд», а потом выпустил книгу «Кто есть кто. На диване у президента Кучмы». И эту тему - Чумаченко и ЦРУ  - неоднократно обсуждали в своих долгих разговорах Леонид Кучма и председатель СБУ (Служба безопа­сности Украины. - «АН») Леонид Деркач. Могла ли такая женщина, вихрем ворвавшаяся в жизнь Ющенко, дать совет будущему президенту Украины облагородить свою внешность? Вполне.

Брынцалов и Ющенко - близнецы-братья

 - ТО, ЧТО Ющенко пострадал от того, что омолаживался, лично я не сомневаюсь, - рассказал при нашей встрече А.П., директор одного из крупнейших столичных НИИ, занимающихся изучением стволовых клеток. - Ющенко вкололи некачественный раствор так называемых остеобластов  - стволовых клеток кожи. При подготовке раствора с клетками кожи были перемолоты клетки хрящей и костей. Их получили при перемалывании эмбриона, которому было примерно 16 недель. Потом эти хрящи и начали вылезать на физиономии Ющенко.

 Не так давно в институте А.П. проходил курс реабилитации аптечный король Владимир Брынцалов. Он тоже неудачно омолодился.

 - Ко мне пришел человек с лицом Ющенко, - продолжает свой рассказ А.П. - У  него на лице сидели те же самые хрящи. Оказывается, Брыне тоже ввели «плохой» раствор стволовых клеток. Мы занимались им 3 месяца, и каждый день он мужественно переносил мордальные уколы. Вылечили! Сегодня он молод, красив, у него гладкая, бархатистая кожа. Ему можно дать от силы 37-38 лет (Брынцалову 60 лет. - «АН»).

 - А почему Ющенко не хочет расстаться со своей маской Покемона? Если медицина сегодня может все?

 - Ему нравится роль страдальца. Разве это непонятно?

 Конечно, с такой страшной маской можно и дальше обвинять Россию во всех смертных грехах. Но разве со стороны г‑на Ющенко это не мошенничество чистой воды? Даже на Западе нашлись честные врачи, которые вслух сказали, что в организме Ющенко нет ни миллиграмма диоксина.

Протест профессора Вике

 10 СЕНТЯБРЯ 2004 года. Австрия. Частная венская клиника «Ру­дольфинер­хаус». Ранним утром в клинику прибыла кавалькада машин. Из одной тяжело выходит человек, вернее, он даже не выходит, его выводят под белы рученьки. Это Ющенко.

 Именно в этой клинике в конце августа 2004 г. Ющенко были введены стволовые клетки. Раствор вкололи в область шеи и в нижний отдел по­звоночника. Через несколько дней Ющенко вернулся в Киев.

 9 сентября он отправился в баню, к тому же выпил немало горилки, и его чуть было не парализовало прямо у банной шайки. Появилась резкая боль в позвоночнике, на лице заалели воспаленные очаги, замедлилась речь.

 Ющенко немедленно повезли в клинику «Ру­­дольфинер­хауз». Ана­лизы показали, что, дифференцировавшись, стволовые клетки начали бурно отторгаться. Врачи предположили, что произошло, скорее всего, генное несовмещение клеток Ющен­ко и введенных клеток. Ситуацию усугубили баня и алкоголь.

 Екатерина Чумаченко начала обвинять австрийских врачей в непрофессионализме. И по­обещала испортить репутацию клиники, если «история болезни Виктора Ющенко» станет достоянием общественности. И главный врач клиники Лотар Вике и директор Михаэль Цимпфер, поколебавшись, согласились вписать в эту историю болезни В.Ю. диагноз - «отравление диоксинами». Позже, когда пошел большой шум-звон, Вике отказался подтверждать этот диагноз.

Справка «АН»

 ДИОКСИН - высокотоксическое вещество, обладающее разносторонней физиологической активностью. Оказывает тератогенное, мутагенное и канцерогенное действия.

 - Не было диоксинов в организме господина Ющенко, - рассказывал Лотар Вике в интервью австрийским, немецким и британским журналистам.  - Нас заставили подписать тот документ, о чем я глубоко сожалею.

 Тем не менее, появляется информация, что в крови г‑на Ющенко содержится яд из группы диоксинов в концентрации, в 6 тыс. раз превышающей норму. Кто пустил такой слух?

 Доктор Вике созывает пресс-конференцию, на которой заявляет, что «нет никаких причин говорить об отравлении украинского политика».

 - Я участвовал в обследовании и могу сказать, что Институт судебной медицины в Вене не нашел в крови Ющенко никаких следов отравляющего вещества.

 Вскоре профессора Вике заставили уволиться.

 «11 декабря 2004 г., - сообщала ведущая немецкая газета «Франкфуртер Алгемейне Цайтунг, - доктор Вике получил многочисленные звонки с угрозами убить его…»

Сначала был коньяк, потом  - «конячое молоко»

 Работники Генеральной прокуратуры Украины опубликовали Открытое письмо «об отравлении президента Ющенко», а также протокол допроса. «На протяжении трех лет следственный аппарат Генпрокуратуры занят расследованием уголовного дела (№19-1361) об отравлении Виктора Ющенко. Ни одна из версий не нашла своего подтверждения. Саботирует расследование сам Ющенко. За 3 года 4 раза менялся состав следственно-оперативной группы».

 Прокуроры выпустили «в свет» протокол допроса. Ющенко опять настойчиво склоняет следователей к тому, что отравили его во время ужина бывшие сотрудники СБУ. Что пили-ели в тот памятный вечер? Оказывается, плов и коньяк. А чем наутро отпаивался Ющенко? «Мне принесли конячого молока-кумису» (лошадиного молока - кумыса), - рассказывает он. Допрос шел 4 часа. Был задан и вопрос о возможном омоложении в августе 2004 года. «Нет, это полный бред»,  - резко возразил Ющенко.

Рассеянный склероз Ющенко

 И чего же хочет пан Ющенко от России? Оказывается, ему нужны образцы наших диоксинов.

 И Россия согласилась помочь расследовать «отравление» Ющенко. Мы пообещали отправить образцы. Ющенко вынудил: он дал интервью нескольким европейским газетам, где жаловался «на отсутствие кооперации со стороны России и на отказ Кремля предоставить образцы диоксина».

 Про свои «молодильные яблоки» Ющенко, выходит, совсем забыл? Может быть, «плохой» раствор стволовых клеток ко всему прочему навсегда отбил память у президента Украины?

 Но в чем же тогда виновата Россия?

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