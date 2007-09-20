Зачем Алексей Пиманов организует «клуб расследований»?

«Аргументы неделi»: Ведущий программы «Человек и закон» давно сетовал на угрозы в свой адрес и на то, что расследованиями на телевидении он занимается чуть ли не в одиночку. Наверное, поэтому в новом сезоне он обратился к коллегам-журналистам с призывом объединиться и действовать сообща?

Алексей Пиманов:

- ЖУРНАЛИСТИКА расследований должна стать в России жанром номер один. Хотя я мечтаю о времени, когда россияне вовсе не будут смотреть «Человек и закон» и «Петровка, 38», а начнут интересоваться исключительно «Здоровьем»…

Пока же мы хотим создать вокруг программы некий Клуб журналистов, специализирующихся на расследованиях. Мы будем делать видеоверсии расследований, из которых телезрители узнают в том числе, как угрожают журналистам, кто мешает докопаться до правды. Будем действовать сообща, помогать, страховать друг друга.

Я по-прежнему против того, чтобы программу «Человек и закон» называли криминальной. Вся эта отвратительная криминальная жизнь, которая заполонила эфир, с кровью и демонстрацией трупов - не наша работа.