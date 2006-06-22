Кто враг Украины

НА МОЙ недоуменный вопрос, к чему такая осторожность, развели руками: если бы ты был американцем, можно было бы устроить пьянку хоть в Генштабе. А с русскими контакты запрещены.

Установка на то, что Россия вынашивает планы вооруженной оккупации Украины, дается высшим руководством военного ведомства. Надо понимать – с одобрения или по прямому указанию украинского президента В. Ющенко. Политическое и морально-психологическое оболванивание военнослужащих – от рядового солдата до генерала – запредельное. Алгоритм так называемых «политзанятий» прост: цивилизованный и дружественный блок НАТО спасет Украину от происков нецивилизованной и варварской России.

Нетерпимость ко всему русскому доходит до абсурда. Только один пример. Вся техническая документация в войсках спешно переведена на украинский язык. А надписи на лючках агрегатов и систем на самолетах, кораблях, ракетах – на русском. Это порождает путаницу, недопонимание обслуживающим персоналом и экипажами, что приводит к значительному снижению безопасности эксплуатации авиационной, морской и ракетной техники.

Можно, конечно, сослаться на внутриполитическую конъюнктуру: дескать, США привели к власти своих сторонников, поэтому в стране буйст­вует проамериканская и, соответст­венно, антироссийская идеология. Пройдет…

Однако не все так просто. Понятно, что война России против Украины невозможна никогда и ни при каких обстоятельствах. А вот холодная война Украины против России идет уже полным ходом. И армии в ней отводится особое место.

Вооруженные силы, как известно, идеальная структура для промывания мозгов. Именно поэтому в украинских силовых структурах осуществляется антироссийская пропаганда. Задача состоит в том, чтобы через эту пропагандистскую трубу пропустить как можно больше людей. Получая лошадиные дозы крайнего национализма, замешанного на ненависти к русским, увольняющиеся солдаты несут этот вирус в общество. Один из моих собеседников сказал примечательную фразу: сегодня в украинской армии главное не боевая подготовка, не умение солдат метко стрелять и мастерски водить танк – на это нет денег. Главное, чтобы каждый демобилизующийся боец непоколебимо ненавидел русских, на это денег не жалеют.

То же самое касается и молодых офицеров. Мои собеседники рассказали, что при назначении на вышестоящие должности кадровики прямо спрашивают: если завтра война с Россией, ты готов выполнять свой воинский долг? Трудно сказать, что на самом деле думают на сей счет военнослужащие, но за истекший год не было ни одного случая, чтобы претендент на вышестоящую должность дал отрицательный ответ на этот откровенно русофобский вопрос.