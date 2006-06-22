//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Щит есть, а Союза нет

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », Александр КОСТЫЛИН ]

Щит есть, а Союза нет
Равняйсь на грудь четвертого человека! Фото ИТАР-ТАСС

 «ВОЙНА» началась, как обычно, с объявления «тревоги». Но в отличие от 41-го года, объединенная российско-белорусская армия приступила к отражению агрессии противника мгновенно. Без раскачки и традиционных в таких случаях неразберихи и бардака в штабах. Видимо, разведка заранее узнала о кознях неприятеля Союзного государства и сроках наступления.

 Почти 9 000 бойцов, из них 1800 российских, не мешкая, бросились на оборону пока еще не до конца объединенной Родины. С первых минут стало понятно: Союза еще нет, но щит для его защиты уже есть. Военные действовали настолько самозабвенно, словно хотели доказать не только потенциальным вражеским армиям, но даже «Газпрому»: неприятель будет разбит наголову.

 Так и получилось. С первых дней маневров хитрый, коварный и кровожадный враг был бит не единожды. А все потому, что наши генералы в штабах «умело отрабатывали вопросы планирования, применения и управления силами и средствами объединенной армии». В белорусском Генштабе с гордостью заявили, что «впервые отрабатываются вопросы не фрагментарно и эпизодически, а в полном объеме». Видимо, это мудреное заявление должно было убедить наблюдателей в том, что 4,2 млрд. белорусских руб. (около 1,5 млн. долл.), выделенных на учения, тратятся с максимальной пользой.

 Кто бы сомневался! В боях за Союз, которого нет и чье будущее пока туманно, принимают участие более 40 танков, 180 бронированных машин, 70 артиллерийских установок, 6 вертолетов, 36 боевых самолетов. Такая армада кого хочешь сокрушит! На поле боя мирную тишину то и дело разрывал в клочья гром новых белорусских управляемых снарядов. Над головами незадачливых оккупантов проносился модернизированный белорусский истребитель Су-27УБМ1 и прошедший военно-воздушный тюнинг вертолет Ми-8МТК01. Понятно: устоять пред натиском «наших» (не путать с одноименным молодежным движением в России!) – невозможно.

 Так и произошло. Те, кто двинулся к нам с мечом, погибли на поле брани от «Щита Союза-2006». «Вы должны поверить и верить, что мы научились и умеем оценивать обстановку и научились считать деньги», – сказал начальник белорусского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Гурулев. Разгром был настолько сокрушительным, что в рентабельность боеготовности объединенной армии поверили даже неисправимые скептики из белорусской оппозиции и патологические пацифисты российского СПС. Не говоря уже об официальных лицах, наблюдавших за победоносным действом из-под навесов уютных VIP-трибун.

 Как ни крути, а белорусские и российские военные хорошенько утерли нос прежде всего президентам и депутатам двух стран. Они никак не могут победить препоны на пути строительства Союзного государства. Нелепо как-то получается: оборонительный щит есть, а объекта защиты нет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Мнение латвийских политиков о митинге в Москве

Мнение латвийских политиков о митинге в Москве

Задержание более тысячи человек на митинге оппозиции в Москве и неоправданное применение силы против мирных демонстрантов нарушают права на свободу собраний и мнений. Так заявили в Брюсселе. Европейский союз раскритиковал задержания протестующих в Москве 27 июля.

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе военнослужащие морской пехоты ВСУ устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

//В мире

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию. Он призвал Верховную раду срочно собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области

На Иркутскую область обрушилась новая волна паводка из-за сильных и продолжительных дождей в выходные. Уточняется, что подтопленными оказались 6 районов, эвакуировали более 1 тысячи человек.

//Общество

Москвичей ожидает самая холодная неделя лета

Москвичей ожидает самая холодная неделя лета

Синоптики сообщили, что москвичей ожидает резкое похолодание на этой неделе. По данным экспертов, воскресенье может стать последним тёплым днём июля, а может и всего лета.

//Шоу-бизнес

Анита Цой появилась на сцене в инвалидной коляске

Анита Цой появилась на сцене в инвалидной коляске

Известная певица Анита Цой появилась на сцене музыкального фестиваля в столице Азербайджана в инвалидном кресле. Отмечается, что знаменитость серьёзно повредила ногу во время пребывания в Баку.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Общество

Минобороны предложило построить новый аэропорт для лоукостеров между Москвой и Петербургом

Минобороны предложило построить новый аэропорт для лоукостеров между Москвой и Петербургом

Минобороны предложило построить новый аэропорт для лоукостеров - низкобюджетных авиакомпаний между Москвой и Санкт-Петербургом. Аэропорт может появиться на территории военного аэродрома Клин-5.

//Новости СМИ2

//В мире

Власти Украины планируют реформировать СБУ

Власти Украины планируют реформировать СБУ

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк утром в понедельник, 29 июля, сообщил, что офис украинского президента Владимира Зеленского готовит реформу СБУ.

//Политика

Самолёты США и Италии выполнят наблюдательный полёт над РФ

Самолёты США и Италии выполнят наблюдательный полёт над РФ

Стало известно, что военные Италии и США проведут наблюдательный полёт над территорией России с 29 июля по 2 августа. Отмечается, что специалисты РФ на борту самолёта будут следить за тем, чтобы соблюдались согласованные параметры полёта и применение аппаратуры наблюдения.

//Происшествия

У женщины в московском баре-ресторане похитили сумку за 350 тыс. рублей

У женщины в московском баре-ресторане похитили сумку за 350 тыс. рублей

У жительницы Москвы в одном из столичных баров-ресторанов похитили дорогостоящую сумку. Соответствующую информацию утром в понедельник, 29 июля, предоставили сотрудники ГУ МВД России по городу.

//Общество

В России могут запретить анонимно пополнять «Яндекс.деньги» и «Кошелёк Qiwi»

В России могут запретить анонимно пополнять «Яндекс.деньги» и «Кошелёк Qiwi»

В России могут запретить анонимно пополнять «Яндекс.деньги» и «Кошелёк Qiwi». Власти борются с финансированием терроризма и распространения запрещенных веществ.

//Шоу-бизнес

СМИ утверждают, что сестра Жанны Фриске подала заявление на развод с мужем

СМИ утверждают, что сестра Жанны Фриске подала заявление на развод с мужем

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья разводится со своим мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. Об этом рассказали осведомленные источники.

//В мире

Самая умная собака в мире умерла через год после хозяина

Самая умная собака в мире умерла через год после хозяина

В Южной Каролине умерла на 16-ом году жизни скончался бордер-колли Чейсер. Отмечается, что собака считалась самой умной в мире, благодаря знанию более более тысячи слов и сотни команд.

//Новости партнеров

//Общество

Калужский завод ПСМА (Пежо Ситроен Мицубиши Авто) остановил производство на три недели

Калужский завод ПСМА (Пежо Ситроен Мицубиши Авто) остановил производство на три недели

Калужский завод ПСМА остановил производство на три недели. Предприятие остановлено на коллективный отпуск для оптимизации производственных расходов, а также для обслуживания и настройки оборудования.

//Наука

Российский климатолог: наступает эпоха смерчей

Российский климатолог: наступает эпоха смерчей

Российский климатолог Андрей Киселев заявил, что на планете наступает эпоха смерчей. Эксперт подтвердил факт смены циркуляции воздушных масс и рассказал, какими будут последствия этого явления.

//Происшествия

В Приморье пациент реабилитационного центра умер из-за лечения

В Приморье пациент реабилитационного центра умер из-за лечения

Стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников реабилитационного в Приморском крае, в котором через несколько дней после обращения скончался пациент. В центре проводятся обыски, допрашиваются пациенты и персонал

//Шоу-бизнес

Шоумена Михаила Галустяна заметили с неизвестной женщиной. Не женой

Шоумена Михаила Галустяна заметили с неизвестной женщиной. Не женой

В сети поползли слухи о разладе в семье шоумена Михаила Галустяна. Известно, что уроженец Сочи, бывший капитан команды КВН "Утомленные солнцем" Михаил Галустян в 2007 году женился на красавице Виктории.

//В мире

В горах Киргизии пропал российский альпинист

В горах Киргизии пропал российский альпинист

В горах Киргизии пропал альпинист из России. Соответствующую информацию предоставили журналистам утром в понедельник, 29 июля, сотрудники пресс-службы министерства чрезвычайных ситуаций республики.

//В мире

В Индии родился ребёнок с синдромом русалки

В Индии родился ребёнок с синдромом русалки

В индийском округе Лакхимпур-Кхери, штат Уттар-Прадеш, в местной больнице родился ребёнок с синдромом русалки (сиреномелия). Отмечается, что состояние новорождённого оказалось крайне тяжёлым.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области
2

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
3

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
4

Екатерина Климова не хочет разговаривать о возможном разводе с Гелой Месхи
5

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры