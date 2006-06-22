Щит есть, а Союза нет

«ВОЙНА» началась, как обычно, с объявления «тревоги». Но в отличие от 41-го года, объединенная российско-белорусская армия приступила к отражению агрессии противника мгновенно. Без раскачки и традиционных в таких случаях неразберихи и бардака в штабах. Видимо, разведка заранее узнала о кознях неприятеля Союзного государства и сроках наступления.

Почти 9 000 бойцов, из них 1800 российских, не мешкая, бросились на оборону пока еще не до конца объединенной Родины. С первых минут стало понятно: Союза еще нет, но щит для его защиты уже есть. Военные действовали настолько самозабвенно, словно хотели доказать не только потенциальным вражеским армиям, но даже «Газпрому»: неприятель будет разбит наголову.

Так и получилось. С первых дней маневров хитрый, коварный и кровожадный враг был бит не единожды. А все потому, что наши генералы в штабах «умело отрабатывали вопросы планирования, применения и управления силами и средствами объединенной армии». В белорусском Генштабе с гордостью заявили, что «впервые отрабатываются вопросы не фрагментарно и эпизодически, а в полном объеме». Видимо, это мудреное заявление должно было убедить наблюдателей в том, что 4,2 млрд. белорусских руб. (около 1,5 млн. долл.), выделенных на учения, тратятся с максимальной пользой.

Кто бы сомневался! В боях за Союз, которого нет и чье будущее пока туманно, принимают участие более 40 танков, 180 бронированных машин, 70 артиллерийских установок, 6 вертолетов, 36 боевых самолетов. Такая армада кого хочешь сокрушит! На поле боя мирную тишину то и дело разрывал в клочья гром новых белорусских управляемых снарядов. Над головами незадачливых оккупантов проносился модернизированный белорусский истребитель Су-27УБМ1 и прошедший военно-воздушный тюнинг вертолет Ми-8МТК01. Понятно: устоять пред натиском «наших» (не путать с одноименным молодежным движением в России!) – невозможно.

Так и произошло. Те, кто двинулся к нам с мечом, погибли на поле брани от «Щита Союза-2006». «Вы должны поверить и верить, что мы научились и умеем оценивать обстановку и научились считать деньги», – сказал начальник белорусского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Гурулев. Разгром был настолько сокрушительным, что в рентабельность боеготовности объединенной армии поверили даже неисправимые скептики из белорусской оппозиции и патологические пацифисты российского СПС. Не говоря уже об официальных лицах, наблюдавших за победоносным действом из-под навесов уютных VIP-трибун.

Как ни крути, а белорусские и российские военные хорошенько утерли нос прежде всего президентам и депутатам двух стран. Они никак не могут победить препоны на пути строительства Союзного государства. Нелепо как-то получается: оборонительный щит есть, а объекта защиты нет.