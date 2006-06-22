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«Крестный отец». Продолжение следует…

№ 7(7) от 22.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

«Крестный отец». Продолжение следует…

«Крестный отец – 4»
   
 ЕСЛИ бы Фрэнсис Форд Коппола решил снять продолжение своей знаменитой трилогии, ему надо было бы приехать в то апрельское утро 1994-го на Ваганьковское кладбище. Какая фактура! Весь день на кладбище дежурил московский РУБОП. Оперативники снимали на видеокамеру всех, кто пришел проститься с «крестным отцом» Москвы. Я много раз видел эту пленку. Ей просто цены нет. Все люди – в черном, как и положено. Лимузины, «мерседесы», горы цветов, нескончаемый поток друзей, знакомых и всех тех, кто просто «уважает».

 Вот из «линкольна» выходит Иосиф Кобзон. Рядом с ним – охранник. Они оба почти синхронно оглядываются по сторонам, подозрительно осматривают крыши соседних жилых домов. Неужели опасаются «киллера»? Следующим приехал Александр Розенбаум. Летом 94-го он напишет, возможно, свой лучший альбом под названием «Вялотекущая шизофрения». И посвятит его памяти Отари. Песню «Черт с ними» они будут исполнять вместе с Кобзоном на всех концертах, даже в День МВД (все равно милиционеры не знают, в честь кого написана эта песня!). Александр Якушев, Александр Мальцев – они представляли на кладбище хоккейную элиту страны. Александр Карелин и Михаил Мамиашвили были «от борцов».

 Похоронили Отари Витальевича Квантришвили на самом виду – прямо при входе на Ваганьково, на лучшем месте. Там теперь две могилы на одном погосте – Отари и его брата Амирана, расстрелянного чеченскими бандитами осенью 93-го на Большой Якиманке. Криминальный мир тогда затаил дыхание. Все были уверены, что Отари будет мстить. Не стал. Или не успел.   

 К слову – «чеченцы» на Ваганьково не пришли. Журналистское сообщество представлял один репортер с канала ТВЦ, известный в своих кругах исключительно тем, что каждую неделю (!) брал у Отари интервью на «злободневную тему». В одном из этих эфиров «крестный отец» обратился лично к начальнику московского РУБОПа Владимиру Рушайло со словами:  «Хватит за мной гоняться, подумайте лучше о здоровье своих детей». Это была ошибка. Но кто тогда думал? А если честно, здорово, что эти люди в тот день пришли на кладбище. Не скрывая лиц и не боясь дурной славы, они по-мужски простились со своим другом. Все ведь знали – их снимает скрытая камера. Московского РУБОПа.
            
«Кого хотел убить киллер?»
   
 СЕГОДНЯ, сидя в следственном изоляторе, 39-летний Леша-«Солдат» уверяет следователей, что не знал, кого ему поручили застрелить 5 апреля 94-го на выходе из краснопресненских бань. Лидеры «ореховской» бригады якобы сказали ему – «из здания выйдет несколько человек, стреляй в лысоватого крупного мужчину спортивного телосложения». Имени своей жертвы «Солдат» вроде бы не знал. Когда из бани вышло несколько человек, киллер растерялся. Под данное ему описание подходили двое. Он решил обоих и «завалить».

 Первые три выстрела достались Квантришвили. Когда Отари упал, к телу раненого друга быстрее всех бросился как раз тот, второй «спортсмен». Это его и спасло. Киллер сжалился и не стал стрелять. Этим вторым был Михаил Мамиашвили, легенда советского спорта в целом и греко-римской борьбы в частности. Тем временем убийца быстро собрал вещи и напоследок, уже убегая… разбил приклад своей винтовки. Это – своего рода «метка». На криминальном языке разбитый приклад винтовки означает глубочайшее уважение к жертве. Мол, «ты, уважаемый, был последним, в кого стреляло это ружье. Прости…»

 Выходит, знал Леша-«Солдат», кого он застрелил в этот вечер? И именно поэтому ударился в бега, боясь, что его теперь самого уберут заказчики. Возможно, знал убийца и имена тех, кто на самом деле стоял за этим «заказом». Не «ореховских» братков, а тех, кто повыше будет и посильнее. Кстати, уже сегодня известно, кто непосредственно отправил «Солдата» в баню, т.е. на убийство. Это некий Григорий Гусятинский, правая рука криминального авторитета «Сильвестра».
         
«Спортсмены – как дети, убьют – и не заметят»
   
 ЭТО была любимая фраза Отари Квантришвили. Особый смысл она приобрела после его смерти. Криминальный мир понял, что в Москве (если не во всей стране) после убийства Отарика начнется очень даже конкретный передел сфер влияния. И еще. Друзья Квантришвили будут мстить. На одной из воровских сходок было решено не вмешиваться. Пусть, мол, «спортсмены» Квантришвили сами найдут убийцу и сами же с ним разберутся. Вскоре по Москве пролетел слушок – за «заказом» стоит Сергей Тимофеев, он же – «Сильвестр», лидер «ореховско-медведковской» банды.  

 Его в городе знали все. Тимофеев очень хотел подмять под себя столицу. Брал дерзостью и наглостью. Милиции не боялся. Более того, останавливавшим его «шестисотый» гаишникам Сергей демонстративно не платил денег. Он давал им золото! Цепочки, браслеты, крестики. В то же время «Сильвестр» прекрасно знал – есть в Москве фигура крупнее и авторитетнее, чем он сам. Даже на «стрелки» с этим человеком Тимофеев старался не приезжать.

 Его звали Отари Витальевич Квантришвили. И вот, в результате Москва оказалась «обезглавлена». Кто-то должен был занять на престоле освободившееся после Отари место. Тимофеев был кандидатом номер один. А потом «Сильвестра» взорвали. В его собственном «шестисотом», на Тверской-Ямской. Какие только версии тогда не обсуждались. Даже – что это Борис Березовский «взорвал» Тимофеева за то, что тот организовал покушение на всесильного тогда еще олигарха (неудавшееся, кстати, – погиб только водитель Бориса Абрамовича). Ну и, конечно, месть со стороны спортсменов Отарика.

 Убийство «Сильвестра» до сих пор не раскрыто (не названо имя «заказчика», значит, не раскрыто). В то же время известно, что Тимофеев был человеком осторожным, хитрым и очень даже неглупым. Он прекрасно понимал, что с ним будет после убийства Отари. И что же, «Сильвестру» жить надоело? Или кто-то очень настоятельно посоветовал ему быстрее разобраться с крестным отцом, а за это как-то помочь, уберечь от неприятностей, спасти, наконец. Сегодня на допросах в СИЗО «ореховские» в один голос утверждают – организовать убийства Квантришвили им приказал Тимофеев. А ему-то самому кто подсказал? Нет ответа. На Тимофеева действительно сейчас можно «повесить» все что угодно.

«Лубянка. Служебный вход»
   
 НИ ДЛЯ кого не был секретом тот факт, что Отари Квантри­швили входил в так называемый «общественный совет» ГУВД Москвы. Бывший уголовник, осужденный в 1966-м по непопулярной в криминальной среде статье «изнасилование»; «ломщик чеков» у магазинов «Березка»; человек, придумавший само понятие «рэкет», Отари Витальевич был лучшим другом московских милиционеров! На Петровку, 38 он заходил, как к себе домой. Но частым и желанным гостем крестный отец был не только в МУРе.  

 Полковник ГУБОП МВД РФ Сергей Кожанов в подробностях рассказывал мне, как Отари «обхаживала Лубянка». И Квантришвили на контакт пошел. Приезжая в здание ФСБ России, он любил оставлять припаркованную машину прямо у служебного входа. Куда, собственно, и заходил сам. Кожанов обещал рассказать мне, с кем и о чем «разговаривал» Квантришвили на Лубянке. Но оперативник сразу оговорился – «расскажу, когда дело об убийстве раскроют». И вот, дело раскрыли. Сергей Кожанов не дожил до этого дня. Он умер несколько лет назад.

 Так что же известно о походах Отари Витальевича на Лубянку? Прежде всего – он обсуждал перспективы создания своей политической партии – «Спортивной России». Эта идея, сразу скажем, чекистам не понравилась. Также говорили, что Отарик посещал «высокие кабинеты» не для того, чтобы рассказывать, а для того, чтобы слушать. Так что неизвестно, кто еще выигрывал в итоге от такого общения.

«Топ-менеджер» от мафии»
   
 ...ОН ВО всем опередил время. И это не громкие слова. Судите сами. Он был первым представителем криминального мира, которому удалось наладить диалог со всеми спецслужбами страны. Он окружил себя «звездами» российского спорта и культуры, которым, кстати, в отличие от государства, помогал как мог (в основном – наличными).

 Прирожденный оратор, он стал публичной фигурой, героем светских хроник. Квантришвили – не просто человек, это – явление. Которое еще только предстоит изучить. Так что точку в этой истории ставить рано. Напоследок можно лишь с уверенностью сказать – личности такого масштаба в российской криминальной истории не было никогда. И уже не будет.

Андрей КАЛИТИН,
специальный корреспондент  программы  «СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ»
Первый канал

P. S. Кстати, а вы готовы поверить, что убийство Отари Квантришвили действительно «заказал» уголовник «Сильвестр» из-за какого-то там нефтеперерабатывающего завода? Отвечать на этот вопрос не обязательно. И так все понятно.

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