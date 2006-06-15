Последняя тайна «Суперкиллера»

ЛАГОНИСИ – так называется элитный коттеджный поселок, дома в котором стоят от 2 до 4 млн. долларов. Русские начали заселять это местечко в середине 90-х. «Воры в законе» и прочие криминальные авторитеты приезжали сюда отдохнуть и отсидеться на время, пока на родине шла настоящая криминальная война...

Приехав в Лагониси, мы остановились около маленькой заправочной станции, чтобы выпить кофе и заодно уточнить, как найти виллу Владимира Кесова, поселившегося здесь летом 1995 года.

Пока мы пили кофе, пожилой седовласый хозяин «заправки» куда-то быстро ушел. Как потом выяснилось, – звонить. Две полицейские машины, мигающие и завывающие что было сил, примчались через две-три минуты. У нас даже не спросили документы. Отобрав телекамеру, блюстители порядка запихнули нас с оператором в машину и отвезли в ближайший участок.

В камере местной тюрьмы нам предстояло провести три часа (дольше нас, иностранных граждан, держать просто не имели права). На стенах каземата, кроме обычных в таких местах рисунков на сексуальную тематику, было множество надписей на русском. Здесь «сидели» ребята из Одессы и Питера, из Иркутска и даже Махачкалы. Дежурный офицер участка, сладко зевая, с недоверием поглядывал на странных русских журналистов, приехавших в гости к Володе Кесову. Полицейский знал – Кесов был зверски убит в январе 97-г., да и звали его вовсе не Кесов, а Александр Солоник, русский киллер №1.



«Такой милый мальчик был»



СЪЕМКИ этой телевизионной программы мы начинали в Кургане, маленьком провинциальном российском городе, который в начале 90-х прославили на всю страну четыре никому доселе не известных паренька – Андрей Колигов, Олег Нелюбин, Виталий Игнатов, Павел Зеленин.

Они стояли у истоков одной из самых грозных преступных группировок России – «курганской». Костяк «бригады» постоянно проводил свободное время в спортзале «Локомотив». Молодые спортсмены слушали рассказы старших товарищей о воровских законах, о нравах российской зоны и о том, как вольготно и роскошно живется криминальным авторитетам в далекой Москве. «Локомотивщики», как прозвали в Кургане группировку борцов и боксеров, в родном городе преступлений не совершали. Они лишь копили силы. Цель была для них ясна – «курганцы» собирались завоевать Москву.

Лидером группировки был единогласно избран 16-летний Олег Нелюбин, сын знаменитого в городе спортсмена-борца. Саша Солоник занимался в секции вместе с Олегом, был старше товарища на пять лет, но всегда старался держаться в тени новых друзей. Мальчик, говорят, был очень скромный, тихий, закомплексованный.

В Кургане мы познакомились с первой Сашиной учительницей – Галиной Филаретовной Архиповой. Встретиться договорились в школе №13, той самой, где учился Солоник. «Такой милый мальчик был! – восклицает она, ласково перебирая пожелтевшие фотографии из школьных альбомов, – и мухи не мог обидеть. Все время спортом занимался, в тире любил пострелять…»

Тир расположен в подвале школы. Там Солоник проводил по два часа каждый день. Но! Стрелять «Александр Македонский», как впоследствии будут именовать его журналисты, так и не научился! Однажды, во время какой-то бандитской попойки в ресторане, Солоник повздорил с крупным криминальным авторитетом из Тюмени. «Македонский» выхватил пистолет и разрядил в противника всю обойму. И… ни разу не попал! Тогда Солоник просто ударил бандита рукояткой пистолета по голове. Тюменский «вор в законе» умер на месте. А Саша, перепугавшись до смерти, сбежал в Москву, где уже «осели» его друзья.

Полковник Владимир Фридьев, возглавлявший в начале 90-х криминальную милицию Кургана, в голос смеется при одном упоминании о снайперских способностях Солоника. «Из него стрелок, как из меня фигуристка», – говорит мне Владимир Ильич, листая тома уголовного дела своего знаменитого «клиента». Вот так вот рушатся самые красивые криминальные легенды!



Солоник – агент греческих спецслужб?



ЗДЕСЬ, в Лагониси, в пригороде Афин, Александр Солоник поселился летом 1995 года. Он уже значился в розыскных документах Интерпола как один из самых опасных российских рецидивистов. К этому времени Солоник успел застрелить (или просто «взять» на себя убийства) нескольких криминальных боссов в Москве и совершил побег из СИЗО «Матросская тишина». Купив себе виллу за 3,5 млн. долл, «курганский рэмбо», как окрестила его греческая пресса, прожил в Лагониси полтора года...

Он не скрывался, был частым гостем в самых модных клубах и дискотеках города, любил встречать друзей из России, и сам, несмотря на то что разыскивался Интерполом, иногда вылетал в Рим, Барселону и даже в Москву. На счету Солоника в афинских банках лежало 600 млн. драхм – это почти два миллиона долларов. Российские, так же как и греческие спецслужбы, еще летом 1995-го знали, кто прибыл в Афины с паспортом на имя Владимира Кесова.

Но все просьбы из Москвы установить, действительно ли Солоник скрывается под этим именем, греки игнорировали. Уже тогда у российских оперативников появилась версия о том, что контрразведка Греции завербовала криминального лидера и тщательно его оберегала как от спецслужб, так и от бандитов.

Полковник Валерий Стрелецкий, бывший заместитель руководителя Службы безопасности Президента, в своих выводах категоричен: «Греческие спецслужбы Солоника завербовали, потому что иметь такого источника оперативной информации в среде русских преступных группировок, которых в то время в Греции находилось множество, – это, конечно, им было просто необходимо. Ну, а как еще объяснить тот факт, что нам, в Кремль, пришла шифровка из Службы внешней разведки России о том, что греческая полиция установила Солоника, который въехал в страну по паспорту Кесова, еще в августе 95-го, а греки в ответ заявили, что вообще не знают, кто он такой!»

И еще один интересный факт. Когда 31 января 1997 г. группа сотрудников российских спецслужб прилетела в Грецию арестовывать Солоника, ее почти сутки продержали в афинском аэропорту, под разными предлогами проверяя визы и паспорта. А спустя четырнадцать часов к ним подошли двое мужчин спортивного телосложения (греки!) и сухо заметили: «Солоник уже деревяшка. Ищите его по этой схеме», и протянули листок бумаги, на котором был указан маршрут. Прибыв на место, сотрудники ФСБ и РУБОП МВД действительно обнаружили труп Александра Солоника...

Один из сотрудников греческой контрразведки (сейчас он уже в отставке) согласился встретиться с нашей съемочной группой в одном из афинских ресторанов. Но предупредил сразу – «никаких съемок»! В ходе разговора офицер всячески уворачивался от неприятных вопросов, но в конце разговора неожиданно сказал: «Вот вам загадка. Солоник, безусловно, хорошо знал расклад сил в криминальном мире России. Знал он и темную сторону биографии тех «авторитетов», которые к середине 90-х осели в Греции. Как вы думаете, нам важно было всю эту информацию получить? Конечно, причем любой ценой! И посмотрите, кто жил с ним по соседству в Лагониси. С кем он там общался? Мы могли его арестовать и выдать России, где он получил бы «высшую меру». А могли в обмен на сотрудничество не трогать Солоника вообще. Главное, чтобы он «стучал». Теперь сами решайте, что он выбрал…»



Авторитетные соседи



ТЕПЕРЬ наконец я объясню, зачем мы ехали в Лагониси. Конечно, не для встречи с давно убитым Володей Кесовым (он же – Александр Солоник). Мы хотели узнать, кто же был его соседом в этом чудном местечке, на «новом русском» курорте! И вот тут-то нас и арестовали. Когда отпустили, уже смеркалось. Наш водитель давно уехал. Второй раз ехать в Лагониси и еще раз оказаться на тюремных нарах не очень-то и хотелось. Так что мы пошли другим путем... Телевизионную картинку этого засекреченного коттеджного поселка нам получить так и не удалось, зато адреса и имена владельцев некоторых земельных участков узнать мы все же смогли. Итак, соседями Солоника были: лидер «тамбовской» преступной группировки Игорь Рыгин, алмазный король Андрей Козленок и «киллер» из Саяногорска Владимир Татаренков.

Александр Солоник знал о них очень много. И греческой контрразведке все это мог рассказать… Валерий Стрелецкий с ноткой грусти в голосе говорит: «Конечно, Солоник очень информированный был человек, и это самый желанный источник оперативной информации для любой спецслужбы, для любой страны, потому что он находился в самой середине этой преступной группировки там, в Греции, и обладал огромной информацией как по прошлым делам, так и по настоящим.

Вербовать человека внутри преступной группировки, конечно, гораздо сложнее, чем вводить туда человека нового. Но такого информированного человека конечно лучше вербовать и постоянно иметь на связи…

Наша ошибка заключалась в том, что мы нашим греческим коллегам очень доверяли и даже не думали о том, что они его взяли под свою «крышу». Помню такую ситуацию – через 2–2,5 недели после побега Солоника из «Матросской тишины» мы и ФСБ получили агентурную информацию из Греции о том, что Солоника видели в отеле «Палас», и видели в кругу известных преступных авторитетов. Мы сообщили об этом греческой контрразведке и сами вылетели в Афины».



Александр Солоник умер трижды



ОПЕРГРУППА прилетела в Афины и прибыла в отель «Палас», но Солоник успел покинуть гостиницу. Греческая полиция уверяла, что его «обязательно» поймают, тем более что российские оперативники привезли дактокарту и фотографии преступника. Но поиски почему-то затянулись. Беглеца будто предупреждали, и он все время уходил прямо перед носом у агентов Интерпола и российской внешней разведки.

Всю эту историю мне подтвердил Владимир Малышев, главный редактор греческой газеты «Афинский курьер»: «А почему его должны хватать, арестовывать, тем более жил он здесь под другой фамилией, по греческому паспорту? Исходя из каких-то соображений, греческие спецслужбы вполне могли к нему обратиться с просьбой оказывать какие-то услуги».

Владимир Малышев, известный российский писатель и публицист, живет в Греции уже более 16 лет. Он был первым, кто посетил могилу Александра Солоника на Третьем афинском кладбище. Участок 28, могила №329.

Наша съемочная группа тоже побывала на месте захоронения Александра Солоника. Обычного курганского бандита, из которого зачем-то сделали «легенду криминального мира». На его могиле раньше часто можно было увидеть бутылку «Сибирской» водки и свежую буханку черного хлеба. Но памятник вскоре снесли, а останки Солоника выбросили в общую яму и залили серной кислотой. Так на кладбище принято поступать в случае, когда за могилой никто не ухаживает. «Братва» про Солоника забыла, а родители от него отказались, сменили фамилию и уехали из родного Кургана.

Правда, говорят, что во время похорон какая-то женщина представилась матерью Солоника и бросила на гроб прощальный и пронзительный взгляд. Как будто что-то хотела вспомнить или сказать… Володя Малышев специально потом ездил к директору кладбища, чтобы узнать, что же это была за женщина. Но тот лишь развел руками. «Спрашиваю – кто похоронил Солоника? Он отвечает – похоронила его мать. Но я-то знаю, что его мать действительно приезжала в Афины и, по данным работников нашего консульства, уехала за два дня до похорон. Значит, Солоника хоронила какая-то другая женщина, которая назвалась его матерью. Известно лишь, что она была гречанка…»

Александр Солоник умер трижды. Первый раз – когда его задушили на собственной вилле и бросили обнаженный труп в сточную канаву. Второй раз – когда на Третьем афинском снесли его надгробие, а останки залили кислотой. А потом от него отказались его же отец и мать, которые стыдливо были вынуждены покинуть свою квартирку в родном Кургане. В этом сибирском городке Солоников больше нет вообще… Вместе с человеческой памятью о нем Александр Солоник, то ли «киллер», то ли агент греческой контрразведки, умер третий раз. И последний.

Андрей КАЛИТИН,

корреспондент программы «СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ», Первый канал,

rassled@ostankino.ru