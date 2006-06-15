Самая кровавая банда России предстала перед судом

29 комплекс – это «спальный» микрорайон в новой части Набережных Челнов на Каме. Сюда в середине 80-х годов из Оренбургской обл. и перебрался Саляхов по кличке Алик.

Выпускник института физкультуры и мастер восточных единоборств, он быстро завоевал авторитет у местных парней, сколотив из разрозненных группировок мощную банду.

По соседству с жилыми домами комплекса находился Автозаводской рынок. С него-то и начали свой криминальный бизнес «двадцатидевятники», обложив данью всех торговцев. Любые попытки сопротивляться жестоко пресекались: непокорным коммерсантам отрубали головы и кисти рук.

Не лишился бандитского внимания и КамАЗ. Группировка создала целую сеть фирм-прилипал. Ни один грузовик не покидал конвейер без их ведома. «Двадцатидевятники» реализовывали едва ли не половину продукции автогиганта.

Интересы «29-го комплекса» простирались и за пределы автограда. Его верхушка перебралась в Москву. Главарь даже арендовал два этажа гостиницы «Космос», просаживал целое состояние в казино, раскатывал на именных автомобилях «кадиллак», каждый из которых украшала золотая табличка с кличкой авторитета.

Более двух лет сыщики по крупицам собирали улики. Когда их накопилось достаточно, участников сообщества стали десятками арестовывать по всей России и на Украине. На скамье подсудимых оказались 33 лидера и участника ОПС. На их совести два десятка убийств, похищения людей, разбои, грабежи, вымогательства и мошенничества.

Чтобы разместить всех участников судебного процесса, длящегося уже полтора года, был специально переоборудован спортзал одного из районных УВД Казани. На минувшей неделе свой вердикт вынесли присяжные, признав подсудимых виновными.