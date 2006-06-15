Ан-70 отмучился

Поставлена точка в длинной череде скандалов вокруг самолета Ан-70. Руководство страны заявило, что выходит из российско-украинского проекта по созданию военно-транспортного самолета.

ВОКРУГ Ан-70 страсти кипят давно. Ведь этой совместной разработке авиационной промышленности Украины и России более четверти века. Однако самолет до сих пор существует в единст­венном экземпляре.

Вначале их было два. Но первый – потерпел аварию над Украиной. А второй – переломился пополам при посадке в Омске. Его долго восстанавливали, но гигант так и не завершил программу государственных испытаний. Вот короткие тактико-технические данные новинки. На первый взгляд, они впечатляют.

Эта машина при взлетной массе в 130 тонн может перевозить до 47 тонн груза. Максимальная крейсерская скорость – 750–800 км в час. Ресурс летательного аппарата, оснащенного четырьмя двигателями, рассчитан на 20 тыс. часов полетов, или 25 лет эксплуатации. Примерная стоимость на международном рынке одного экземпляра – 58 млн. долларов. Уже до 2010 г. планировалось продать 500 самолетов Ан-70.

Легко подсчитать сумму фантастического заказа! По самым скромным оценкам, она должна была составить только на первом этапе более 20 млрд. долларов. Впрочем, гладко было на бумаге.

Согласно официальным заключениям российских авиационных специалистов, военно-транспортный самолет Ан-70 имеет крайне низкий уровень надежности. Так, в ходе его испытаний было выявлено 382 недостатка. В том числе 22 случая самовыключения двигателя в полете, 116 неисправностей агрегатов, систем и узлов. Только простой самолета по причине устранения этих дефектов составил 19 месяцев.

Так, Ан-70 во время демонстрационного полета над военным аэродромом Бельбек под Севастополем чуть не рухнул на головы премьеров России и Украины. Украинские власти скрыли, что во время перелета в Крым у «сырого» транспортника в воздухе случился отказ всех четырех двигателей. К счастью, в самый последний момент удалось «оживить» два из них.

По мнению российских военных, в первую очередь в Ан-70 заинтересованы украинские власти. Как утверждается, в Киеве на этот военно-транспортный самолет делают особую ставку. Ведь разрабатывало эту машину ведущее авиаконструкторское бюро Украины имени Антонова. Выпускать ее будут, в основном, на киевском авиазаводе, двигатели уже делают на запорожском предприятии. Словом, основные доходы от продажи Ан-70 планировали снимать украинцы. А 72% затрат на разработку новой машины, по давнему соглашению, должна нести Москва.

Сейчас от России Киев хочет получить для окончания опытно-конст­рукторских работ еще 180 млн. долларов. И это вдобавок к уже вложенным 4 млрд. долларов. Но Москве надоело вбухивать деньги в бездонную бочку.

К тому же, как заявил министр обороны С. Иванов, «Россию не могут не беспокоить намерения Киева стать членом НАТО». А без наших денег украинские оборонные предприятия, по словам российского вице-премьера и министра обороны, «рано или поздно, извините, просто загнутся, со всеми вытекающими отсюда последствиями».