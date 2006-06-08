Тень отца Владимира Жириновского

25 апреля Владимиру Жириновскому исполнилось 60. В честь сего праздничного события на прилавках книжных магазинов появилась «биография вождя ЛДПР», написанная одним из самых скандальных российских журналистов, хорошим моим знакомым, Феликсом Медведевым.

Один фрагмент данного «произведения» меня очень заинтересовал. Речь в нем идет о некой «тайне»: сам ВВЖ жалуется Феликсу, а значит, и всем читателям – мол, не видел я никогда своего отца, слышал лишь, что он был юристом, а где он сейчас, жив ли – не знаю.



На поиски «отца-юриста» тут же бросились журналисты НТВ. Они даже сюжет показали, где утверждалось, что Вольф Жириновский похоронен в Иерусалиме. Этот материал они специально отвезли в Думу и показали имениннику (дело было как раз 25 апреля). Владимир Вольфович сюжет посмотрел, встал со стула и сказал – «Пошли вы все на…! Сволочи!» Журналисты встали и пошли…

Мальчик с бутербродами



НАША съемочная группа прилетела в Алматы (бывшую столицу Казахстана) рано утром. Первым делом мы отправились искать школу, где Владимир Вольфович когда-то учился.

Ныне это очень престижный колледж для интеллигентных детишек из весьма состоятельных семей. А когда-то, осенью 1953-го, в эту обычную советскую школу пешочком, чуть ли не с окраины города, с маленьким портфелем и пакетиком с бутербродами, пришел мальчик. Его звали…

Стоп! Для того чтобы выяснить, как же его звали, мне пришлось провести четыре часа в школьном архиве. Я не мог поверить своим глазам!

Этот странный мальчик значился в школьных ведомостях, как минимум, в четырех разных ипостасях.

Он менял свою фамилию и отчество несколько раз! Я подумал, что, может быть, это просто разные дети. Но директор школы Галина Сергеевна сказала мне: «Ищите, не зря один английский журналист из газеты The Sun хотел за 20 тыс. фунтов выкупить этот архив целиком. Но у нас же отчетность…»

Листая архивы, я чувствовал – сенсация рядом. И кое в чем я был теперь уверен наверняка. Мальчика звали Володя…



А мама работала в столовой



МАМА Володи, Александра Павловна Жириновская (это фамилия ее первого мужа), работала в городской столовой в центре Алма-Аты. С работы она приносила домой остатки еды – только так можно было прокормить пятерых (!) детей.

После смерти супруга (Андрея Жириновского) Александра Павловна вновь вышла замуж. Ее избранника звали Вольф Исаакович Эйдельштейн. Он был родом из Восточной Польши.

В 40-м судьба забросила Вольфа в Казахстан, где он, выпускник юридического факультета Парижского университета, работал юрисконсультом в управлении железной дороги. По злой иронии судьбы Вольфа Исааковича, согласно послевоенным дипломатическим соглашениям, выслали из Советского Союза в Польшу именно 25 апреля 46-го, в день рождения своего сына. Так что своего отца Влади­мир Жириновский действительно никогда не видел. Мне он рассказал об этом именно так: «Кто-то из родственников побежал на вокзал, и ему сказали: «У тебя родился сын». И вроде бы даже отец заплакал. Потому что бросает жену, сын родился, а он обязан был ехать, всех иностранцев отправляли по месту прежнего жительства».



Карьерного роста у Эйдельштейна быть не могло



СКОРАЯ помощь к Алексан­дре Павловне не успела. И родной брат Володиной мамы сам кухонным ножом перерезал пуповину. Жириновский этим фактом до сих пор очень гордится: «Я пошел в жизнь сам».

Мы сидим с Жириновским в холле его огромного трехэтажного дома на окраине Москвы. Он рассказывает мне о детстве, а я вспоминаю школьные архив­ные документы, которые пять часов искал в подвале алма-атинской школы.

Итак, в первый класс 1 сентября 1953-го пришел мальчик, которого звали Владимир Вольфович Эйдельштейн. До третьего класса ребенок учится весьма средне – слишком уж много троек. А в ведомости за четвертый класс значится уже другой ученик – Владимир Андреевич Жириновский. Оценки, правда, все те же…

Спустя пять лет в том же самом школьном журнале ученик Жириновский значится уже как Владимир Владимирович. А аттестат зрелости придет получать… Владимир Вольфович Жириновский! Зачем он менял фамилию? А отчества?

Там же, в Алма-Ате, я три дня искал одноклассников Владимира Вольфовича. Ирина Андреева (имя и фамилия изменены) по секрету рассказывает: «Вова боялся, что фамилия отца будет ему мешать в жизни. Никакого карьерного роста у «Эйдельштейна» быть не могло. Шел ведь 53-й год. А вот фамилию первого мужа мамы – Жириновского, которого Володя, кстати, тоже никогда не видел, – он взял с удовольствием. Тем более первый муж Александры Павловны в КГБ служил. А Вова всегда очень хотел в органах работать».

Получилось ли у Владимира Вольфовича «поработать в органах», история умалчивает. Сам он говорит, что к КГБ отношения никогда не имел. И в КПСС никогда не состоял. Это – правда.

Как Володя ни старался вступить в партию, никак у него не получалось. Последние надежды рухнули в тот момент, когда Жириновский… попал в тюрьму.

Уже будучи студентом Инс­титута восточных языков при МГУ (ныне Институт стран Азии и Африки), Владимир Вольфович отправился на стажировку в Турцию. Там его «тепленького» и взяли. Сам Жириновский объясняет причину ареста следующим образом: «Шел по улице, раздавал значки с изображением Пушкина, тут ко мне подскочили полицейские и упекли в тюрьму за коммунистическую пропаганду».

В тюрьме ему пришлось провести 17 суток. По версии турецких спецслужб, поводом для ареста на самом-то деле стала попытка Жириновского чуть ли не насильно «втюхивать» местным студентам значки с изображением Ленина и Карла Маркса. «Мне 23 года, 17 дней в тюрьме, ну как СИЗО у нас считается... Ведут меня через весь город... конвой. С ружьями. Тюрьма на берегу моря, камера 5 человек, пустые нары. Несколько дней просидел, пару судебных заседаний, все, состава нет, до свидания, иди, гуляй. Но все равно противно это».

Со стажировки Володя вернулся в институт в подавленном состоянии – в КПСС путь заказан. Сегодня Жириновский не скрывает, что членство в партии помогло бы ему в дальнейшей международной карьере. Но… кто же просил значки раздавать? А ведь, правда, кто просил-то?



Если бы Вольф Исаакович знал...



ОТЦА своего Жириновский продолжает искать. Одно он знает точно – на кладбище в Иерусалиме его нет. А значит, и журналистов НТВ он правильно послал, и по адресу.

А вдруг Вольф Исаакович еще жив? И до сих пор живет где-нибудь в Польше? И даже не знает, каких политических вершин достиг его сын. Вольф Исаакович ведь его никогда не видел, и знать не может, что его Володя живет под чужой фамилией!

Перспективный парень в красных носках



В 1991 г. я делал репортаж о первом съезде ЛДПСС – так «перспективный парень» решил назвать свою политическую партию. Буквы «СС» немного резали ухо, но зато это была новая, молодая партия! Вторая в стране! (Название первой тоже заканчивалось на «СС»).

Наши съемки шли в Сокольниках, в ДК им. Русакова. Жириновский что-то громко кричал в едва заполненный зал, а мой сосед – Леван Нариманидзе – тоже, кстати, либерал-демократ, шептал мне на ухо: «Вон видишь человека в сером костюме? Это кэгэбэшник. А вон там сидят еще два. Что же они здесь делают?»

Левану понадобится полгода, чтобы понять, что всех этих «доблестных офицеров спецслужб» на свой учредительный съезд сам Жириновский и пригласил. После официального заседания был фуршет.

Только там новоизбранный лидер партии позволил себе немного расслабиться – пара бокалов вина, и ботинки были сброшены, галстук съехал куда-то влево, речь стала бойкой и чересчур смелой (а офицеры КГБ все это время ходили рядом).

В строгом черном костюме и в красных носках Владимир Вольфович смотрелся действительно революционно. Мы записали с ним первое в его жизни телевизионное интервью. «Взгляд» показал его без купюр – все как было, в красных носках. Так началась телекарьера Владимира Жириновского.

Мне же в тот вечер достался (в подарок) членский билет ЛДПСС. Зелененький такой. С тех пор я его храню. Как память.

Андрей КАЛИТИН,

корреспондент программы «СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ», Первый канал,

rassled@ostankino.ru

P.S. Когда мы заканчивали съемки фильма о Жириновском (его скоро покажет Первый канал), я познакомился с сыном Владимира Вольфовича, Игорем.

Он – руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Российской Федерации. Мы разговорились. И я наконец спросил: «А почему ваша фамилия не Жириновский, а Лебедев?» Игорь задумался и ответил: «Я ее поменял, когда собирался поступать в институт. Решил, что фамилия отца мне будет мешать…»