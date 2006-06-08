Под защитой «Пирамиды»

Столица России – единственный город на планете, который надежно защищен системой противоракетной обороны. Называется она А-135.

СЕРДЦЕВИНОЙ ее является радиолокацонная станция (РЛС) «Дон-«2Н», что расположена в тридцати километрах северо-восточнее Москвы, возле поселка Софрино. Похожа на египетскую пирамиду. А предназначена для доразведки целей, сообщения о которых поступают от системы предупреждения о ракетном нападении, их сопровождения и для наведения на эти цели ракет-перехватчиков. Понятно, что такими целями могут быть не северокорейские и иранские ракеты, а самые настоящие – стратегические, которыми обладают совсем не Тегеран и Пхеньян.

Потому и называется подмосковная «Пирамида» – стрельбовой. Именно на нее, в частности, замыкается президентский «черный чемоданчик», который в случае чего должен разблокировать кнопку «пуск». Именно «Дон» и должен дать старт нескольким противоракетам с экзотическими названиями «Калоша» и «Газель», которые им дали на Западе.

Первая противоракета В-1000 перехватила и уничтожила боевой блок атакующей баллистической ракеты еще 4 марта 1961 года. Попала, как заявил с трибуны ООН первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, «мухе в глаз». Американцы сделали это только через тридцать лет. Скорость у той ракеты была 1000 м/сек., то есть в три раза больше скорости звука. Нынешние ракеты летают быстрее в десять раз. И для них это не предел.

Кстати, хотя этим «перехватчикам», как понятно из текста, уже достаточно много лет, своих боевых качеств они не утратили. Военные достаточно часто проводят их испытания на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Последний раз в 2004 году. И не было случая, чтобы наши «Калоши» и «Газели» не попали куда надо. Тютелька в тютельку. Новейшим американским противоракетам, как знают многие, это удалось за последнее время только шесть раз из восьми.

Для того чтобы этот «выстрел» противоракет был точным, на каждой из четырех граней софринского исполина (высота его над поверхностью земли более 30 метров – примерно десятиэтажный дом, еще семь этажей под землей) расположены круглые решетки антенн сопровождения целей и противоракет (диаметр 16 метров), и квадратные (10 х 10 метров) антенны наведения ракет. Радиус дейст­вия этих антенн – три тысячи километров. Именно на таком расстоянии «Дон» может обнаружить супостата, летящего в сторону нашей столицы.

За семь лет ударного труда (с 1980 по 1987 гг.) в строительство софрин­ской «Пирамиды» было вбухано 32 тыс. тонн металла, 50 тыс. тонн бетона, уложено 12 тыс. тонн кабеля... А воды и электричества, как утверждают специалисты, «Дон-2Н» ежемесячно расходует столько, сколько требуется для приличного города областного масштаба вроде Костромы.

Кстати, разрядка мировой напряженности чуть было не сыграла злую шутку с системой ПРО Москвы. Во времена романтической демократии, когда всем казалось, что ракетная угроза для столицы больше невозможна, А-135 нам стала будто бы и не нужна. На нее перестали выделять средства. Но здравый смысл победил.

США, эта мирная страна, вдруг начала развертывание радиолокационных станций в Латвии и Норвегии. Совершенствуют подобные РЛС в Гренландии и Великобритании. Строят­ся пусковые установки противоракет на Аляске, готовится их размещение в Польше, Венгрии и Чехии… Так что А-135 нам еще послужит.

Грани «Пирамиды»

А-135 начала создаваться в начале семидесятых годов прошлого века. Включает в себя софринскую РЛС. На нее замкнута Система предупреждения, чьи наземные станции расположены по границам бывшего Союза – в Оленегорске (Мурманская обл.), Печоре (Республика Коми), в Ганцевичах (Белоруссия), Берегово (Мукачевский район Украины) и Николаеве (Севастопольская обл. Украины), в Габале (Мингечаурский район Азербайджана), на Балхаше (Казахстан) и в Мишелевке (Усолье-Сибирское Иркутской области). Входит в нее и Система конт­роля космического пространства, состоящая из трех спутников.

Кроме того, А-135 включает в себя сто противоракет. Тех самых «Калошей» и «Газелей», которые предназначены для перехвата ракетного нападения в заатмо­сферном пространстве и в атмосфере Земли. Размещены они в шахтах на одиннадцати стартовых позициях недалеко от самой «Пирамиды». Но в радиусе 150 км от центра Москвы.