Приданое алтайской принцессы

Две с половиной тысячи лет назад в железном веке на Алтае жили скифы. Дочь шамана племени Укока, выходя замуж, с собой в приданое несла упряжку коней, драгоценности, меха, магические свитки. Но вот незадача: на брачном одре оказалось, что она не девственна. Позор пал на седую голову шамана племени, и он убил свою дочь. Совету было сказано, что за ослушание старшего, но некоторые старейшины знали и истинные причины.



Сегодня одна из вольных версий трактовок прошлого может оказать влияние на международное сотрудничест­во России с Китаем.

Реконструкция прошлого



ДЕВУШКУ похоронили со всеми почестями, полагающимися особам знатного рода, из которого она происходила. Поскольку племя верило в существование «нижнего мира», то в могилу вместе с ней положили и коней, и драгоценности, и одежду, и все, что может пригодиться человеку на том свете.

Со всем этим багажом и откопали алтайскую принцессу спустя 25 столетий – в 1993 г. доктор исторических наук, археолог Наталья Полосьмак и ее муж, академик Российской академии наук Вячеслав Мо­лодин. Правда, принцессой девушка, по мнению археологов, вовсе не была – так, из богатой семьи, но глас алтайского народа тут же постановил: откопали прародительницу алтайцев – принцессу Кадын, и потому быть беде.

Сохранилось тело принцессы очень хорошо: не истлела кожа, одежда выглядит как новая – все потому, что замерзла прин­цесса в глыбе льда. Видимо, сразу после захоронения могилу затопило водой и заморозило. Когда археологи обнаружили замороженную во льду мумию, они оттаивали ее, поливая из кружек кипятком. Местные шаманы заявили, что мародеры сварили тело прародительницы алтайского народа…



Поэзия и проза настоящего



ПРИНЦЕССА Ка­дын в Республике Алтай – это как Ленин для столичных коммунистов, неприкосновенный фетиш, трогать который себе дороже. Это в Москве один из министров нечаянно обронил фразу, мол, из газет надо убрать всякую дрянь – колдунов там, шаманов. А в Туве официальные шаманы тут же на него в суд подали, дескать, оскорбляете наши религиозные чувства, товарищ, извинитесь. Дело в том, что на Алтае коренным верованием является шаманизм, у него там даже название особое есть – бурханизм. Так что прах прародительницы трогать никак нельзя было. Задумайтесь – ровно десять лет спустя, в 2003 г., Горный Алтай тряхануло на 7 баллов по шкале Рихтера (с эпицентром землетрясения на вскрытом могильнике прин­цессы).

У местного населения сомнений не было: сто тридцать девять лун, по преданию, ждала принцесса, давая шанс людям одуматься и исправить свою ошибку. Теперь, говорят, она должна дать второе знамение, а потом явиться сама: «Мы должны похоронить алтайскую принцессу в том склепе, откуда ее извлекли. Прародительница должна вновь обрести покой, и весь алтайский народ успокоится, иначе подземные толчки, которые мы ощущаем еженедельно, будут только усиливаться», – горячится глава Кош-Агачского района Республики Алтай Ауэльхан Яткамбаев. Это на его территории находится священное плато Укок и могильник Ак-Алаха-3, откуда извлекли принцессу.

Идею шаманов и чиновников с воодушевлением подхватили в народе: паства с энтузиазмом собирает подписи под обращением к Президенту Путину. Местные газеты пестрят историческими этюдами и сенсационными расследованиями, барнаульская школьница Нина Казначеева даже победила на международном юношеском конкурсе модельеров «Одаренные дети». Ее коллекция одежды была смоделирована на основе найденных в могильнике костюмах алтайской принцессы. На Алтай собирается известный писатель-мистик Паоло Коэльо в поисках, где бы почерпнуть свежих впечатлений, а жители республики посвящают любимой героине стихи.

Исторические свидетельства

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ философ Геродот, современник алтайской принцессы, в своих работах писал о людях, населяющих Горный Алтай, которые могут обращаться в грифонов и других животных. По его свидетельствам, у скифов во главе царей стояла Праматерь народа. На ее плече был особый знак – татуировка с изображением грифона. Именно такой знак изображен на плече найденной археологами принцессы Кадын.

Будущее в руках принцессы



ДА ЧТО там шаманы! Вертолет, на котором везли с раскопок прин­цессу, чуть на разбился – совершил экстренную посадку. Слава Богу, никто из ученых до сих пор не имел проблем со здоровьем, хотя шаманы предрекали им скорую смерть. Но, как бы то ни было, вся история алтайской принцессы окутана тайнами и мистикой. Ее судьбой в разное время озабочивались самые крупные чиновники – от бывшего главы республики Михаила Лапшина до бывшего полпреда президента в Сибирском федеральном округе Леонида Драчевского. Тот факт, что оба «бывшие», объясняется на Алтае однозначно: Лапшин пока строил свою Аграрную партию, совсем забыл перезахоронить прин­цессу, а Драчевский вообще всегда говорил, что в мистику не верит и хватит ему голову морочить. Месть принцессы обоим была страшна – оба не у дел, хорошо хоть живы-здоровы. Зато депутат местного алтайского представительного органа Эл Курултая Владимир Сабин говорит, что «прежде чем копать, нужно было спросить у духов», – потому и депутат. И регулярно обновляет свой статус. Целые предвыборные кампании на Алтае проходят под лозунгом «Захороним прародительницу!» – побеждают обычно те, кто наиболее горячо обещают это сделать.

12 июня 2005 г. точку в истории алтайской прин­цессы вроде бы поставил Президент Путин. В Большом Кремлевском дворце он вручил государственные премии за научные достижения археологам, раскопавшим принцессу Кадын, – Наталье Полосьмак и Вячеславу Молодину. В Республику Алтай тем самым был послан знак: тема закрыта, но не тут-то было. Не далее как в марте этого года Президент во время визита в Китай объявил о строительстве газо­провода «Алтай», по которому в Поднебесную будет бежать 60-80 млрд. кубометров газа в год, а стоимость новой магистрали, по прикидкам «Газпрома», составит 10 млрд. долларов. К несчастью, на пути газпромовской трубы, по расчетам проектировщиков, оказалось… плато Укок, то самое, считающееся у алтайцев священным, где нашли прародительницу народа – принцессу Кадын. Так что в скором времени в Республике Алтай следует ожидать повторения истории с байкальским нефтепроводом – шаманы обещали костьми лечь на пути строителей газопровода через священные земли.

Пристанище алтайской принцессы

С 1993 г. мумия алтайской принцессы хранится в лаборатории Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. Именно здесь работают археологии Наталья Полосьмак и Вячеслав Молодин, раскопавшие могильник прин­цессы Кадын. С тех самых пор из Республики Алтай постоянно доносятся просьбы если не захоронить принцессу обратно, то хотя бы передать местному краеведческому музею. Однако новосибирские академики все это время в этапировании прин­цессы на Малую Родину отказывали. Ссылались на то, что в Горноалтайске нет необходимых условий для хранения столь важного объекта археологического наследия федерального значения. Наконец, в начале 2006 г. был подписан протокол о сотрудничестве между министерством культуры Республики Алтай и Институтом археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Мумия должна быть передана в Республиканский краеведческий музей имени Анохина в конце текущего года для экспонирования.