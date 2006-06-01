//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Призрак талибана обрастает мясом

В Афганистане убивают чаще и больше, чем в Ираке

№ 4(4) от 01.06.2006 [«Аргументы Недели », Александр ТИХОНОВ, Кабул–Москва ]

Призрак талибана обрастает мясом
В Афганистане американцы столкнулись с живой стеной проблем, Фото BestPictures

 В минувший вторник автомобиль американских военных задавил насмерть пятерых жителей Кабула. В городе началось восстание, есть много убитых и раненых. В столицу Афганистана введены американские танки и гаубицы. О том, что сегодня происходит в стране, называемой «нервным узлом Азии», – в эксклюзивном интервью Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исламской республике Афганистан Замира Кабулова.

 – Замир Набиевич, чем вызвано весенне-летнее наступление талибов?

 – Нет никакого весеннего «обострения», потому что не было зимнего затишья.

 – Но вы не будете отрицать, что в Афганистане именно сейчас произошло резкое обострение обстановки? Каждый день гремят взрывы, умирают люди.

 – Да, насилие в стране принимает угрожающие масштабы. Это вызвано тем, что 2006 г., видимо, станет определяющим для страны на многие будущие годы. Администрация президента Хамида Карзая проходит жестокую проверку на прочность. Талибы вновь активизировались. Особенно заметен рост их влияния в южных и восточных провинциях. Многие сельские районы там находятся непосредственно под властью сторонников «Талибана».

 – Где талибы берут пополнение?

 – Наиболее «взрывоопасны» районы, где проживают преимущественно пуштуны. Тыловые базы талибов находятся и в населенных пуштунами пакистанских Северо-Западной пограничной провинции, и Белуджистане. Там среди учащихся медресе (религиозных школ – Ред.) сейчас проводится активная вербовка в вооруженные отряды. «Новобранцы» – это уже не моджахеды, закаленные в боях с советскими войсками, и не талибы «первой волны», которые воевали с отрядами Ахмад Шаха Масуда. Это молодые люди, которых воспитывают в канонах экстремистской идеологии. Афганистан, говорят им, захватили иностранные войска, которые вместе с «предателями» мусульманской веры и афганского народа поработили страну. Для «новых талибов» любой европеец – «крестоносец»-завоеватель, вообще любой иностранец – враг. Сейчас эти «волчата» только учатся воевать. Если их не остановить, последствия для всей Центральной Азии могут быть непредсказуемыми. Но самым страшным явлением стали бескорыстные, идейные смертники-самоубийцы.

 – Прежде афганцы, в отличие от арабов, не стремились безоглядно жертвовать своими жизнями.

 – Теперь подготовка смертников поставлена на поток. Буквально на днях я встречался с главой миссии ООН в Афганистане Томом Кенигсом. По его данным, количество терактов с участием смертников в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом выросло на 45 процентов. Ежедневно в Кандагаре взрывается один такой идейный самоубийца. Кенигс считает, что существуют тесные связи между талибами и вою­­­­­­­­­­­­­­ющими в Ираке бое­­­­­­­виками «Аль-Каиды». Имен­­­но «Аль-Каида» орга­ни­зовала обучение террористов-смертников на пакистанских базах «Талибана». Их возраст – от 14 до 50 лет, вербуются как мужчины, так и женщины. Том Кенигс сказал мне, что испытывает чувство ужаса: не существует способов противодействия смертникам.

 – Почему не могут победить религиозных фанатиков Международные силы по содействию безопасности?

 – ISAF (ISAF – International Security Assistance Force) вначале больше занимались обеспечением безопасности в центре страны и в северных провинциях. Сейчас основные усилия они переносят на юг и восток. В этом году сокращают свое военное присутствие в Афганистане США, но заметно увеличивают численность воинских контингентов их союзники по НАТО. Британцы – на 5000 человек, канадцы – на 2000, голландцы – на 1500. Не берусь оценивать, поможет ли это стабилизации. Замечу только, что талибы внимательно отслеживают ситуацию в мире. Как только в парламенте какой-либо входящей в НАТО страны начинает рассматриваться вопрос об увеличении воинского контингента в Афганистане, так сразу следует ряд террористических атак на военнослужащих именно этого государства. Не пренебрегают экстремисты и пропагандой. Сейчас, например, в связи с расширением военного присутствия в стране войск Великобритании, талибами ведется массированная обработка населения: мол, афганцы англичан уже трижды били, разобьем и сейчас...

 – Какую роль в нормализации жизни в Афганистане сегодня играет Россия?

– К сожалению, пока не слишком заметную. Но я надеюсь, что мы вновь вернемся в эту чрезвычайно важную для всего мирового сообщества страну. Вернемся уже не с автоматом Калашникова, а с мастерком строителя и кошельком бизнесмена.

ФАКТ

 НЕДОВОЛЬСТВО действиями войск США и НАТО растет из-за проведения обысков, «зачисток», когда солдаты коалиции врываются на женскую половину домов. За это на Востоке мстят.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//Общество

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме объяснили, как пройдёт День Военно-морского флота России для украинских кораблей, находящихся в Севастополе. Депутат Дмитрий Белик рассказал, примут ли суда участие в российском параде.

//В мире

«Я русофил..» - самые запоминающиеся высказывания Бориса Джонсона о России

«Я русофил..» - самые запоминающиеся высказывания Бориса Джонсона о России

На пост премьер – министра Великобритании официально вступил бывший глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон. Новый премьер запомнился многим благодаря критичному отношению к России. Сайт Newsader сделал отличную подборку высказываний главного русофила Великобритании

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил использовать "хорватский сценарий", чтобы "освободить" неподконтрольные Киеву регионы в Донбассе. По его словам, на территорию Республики следует ввести иностранных военных

//В мире

Российский наемник-неонацист объяснил причины нападения на Порошенко

Российский наемник-неонацист объяснил причины нападения на Порошенко

Уволившийся из украинского нацбата «Азов» Никита Макеев, который накануне совершил нападение на автомобиль бывшего президента Украины, рассказал, почему он это сделал.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Всплывет ли правда майдана?

Всплывет ли правда майдана?

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью российским СМИ заявил, что в ближайшее время новый президент Владимир Зеленский назовет имена тех, кто стрелял на майдане в 2014 году. И тех, кто отдал приказ стрелять. И судя по намекам, это будут имена далеко не российских офицеров

//Общество

Подвиг артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

Подвиг артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

В тяжелые, страшные годы Великой Отечественной войны наш народ совершил огромное количество подвигов, которые известны, но забыты. Многим героям, простым солдатам, летчикам, генералам и маршалам возведены монументы, обелиски, созданы памятные мемориалы.

//Общество

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Свою популярность сегодня народный артист России Виктор Сухоруков отрицает, считая, что среди его новых киноработ нет таких ярких открытий, какие случились в фильмах Алексея Балабанова в 90-х («Бедный, бедный Павел», «Агитбригада «Бей врага!»,«Не хлебом единым», «Пассажирка» «Остров»).

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

Украина увидела опасность в "зелёном луче" РФ, который освещает катера в Азовском море

Украина увидела опасность в "зелёном луче" РФ, который освещает катера в Азовском море

В пятницу, 26 июля, пресс-служба операции объединенных сил в Донбассе выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров Морской охраны Государственной пограничной службы Украины с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Питере полицейский рухнул в озеро при попытке покормить уточек

В Питере полицейский рухнул в озеро при попытке покормить уточек

В Северной столице полицейский получил немало проблем из-за, казалось бы, безобидного желания покормить уток в парке. Страж правопорядка из Санкт-Петербурга не просто искупался, но ещё и потерял оружие.

//В мире

Эксперт о дикции Кличко: "клоун, который подрабатывает мэром"

Эксперт о дикции Кличко: "клоун, который подрабатывает мэром"

Украинский политолог Олег Соскин отреагировал на видеоролик с мэром Киева Владимиром Кличко, на котором он не может выговорить фразу "институт судебных экспертиз". Эксперт объяснил, почему у бывшего спортсмена проблемы с речью.

//Происшествия

В Москве девушка "повисла" на балконе, чтобы спастись от мужчины

В Москве девушка "повисла" на балконе, чтобы спастись от мужчины

Стало известно об инциденте на улице на улице Малая Пионерская в Москве. 22- летняя девушка повисла на балконе, чтобы спрятаться от нападавшего на неё мужчины. Сотрудники полиции задержали правонарушителя.

//В мире

Лукашенко: «Мы не станем рвать отношения с братской Россией»

Лукашенко: «Мы не станем рвать отношения с братской Россией»

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу, что хоть Белоруссия и является суверенным государством, но «ни за какие деньги» не станет прекращать отношения с Россией.

//Шоу-бизнес

Вера Брежнева выбрала для красной дорожки смелый образ без нижнего белья

Вера Брежнева выбрала для красной дорожки смелый образ без нижнего белья

Известная певица Вера Брежнева предстала на красной ковровой дорожке фестиваля в Баку в откровенном наряде. Знаменитость не стала портить целостность образа нижним бельём.

//Здоровье

В Роскачестве объяснили, кому нельзя есть грибы

В Роскачестве объяснили, кому нельзя есть грибы

В Роскачестве объяснили, что детям дошкольного возраста не стоит давать есть грибы. Также это продукт нежелательно употреблять в пищу тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ.

//Новости партнеров

//Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту убийства хоккеиста в Тамбове

Возбуждено уголовное дело по факту убийства хоккеиста в Тамбове

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека, который убил 28-летнего хоккеиста в ходе драки у одного из баров в Тамбове. Инцидент произошёл в субботу, 13 июля.

//Общество

Мусорный мир

Мусорный мир

Чем дольше существует человечество, тем быстрее ухудшается жизнь на нашей голубой планете. Особенно в экологическом плане, а если быть точнее, проблеме утилизации мусора. Органический ещё сам пойдёт на удобрения, но что делать со злейшим врагом природы – ТБО?

//Общество

Эксперты перечислили популярные марки китайских машин в РФ

Эксперты перечислили популярные марки китайских машин в РФ

Аналитики провели исследование, в котором выяснили, какие марки китайских автомобилей наиболее востребованы у водителей в России. По данным экспертов, в стране насчитывается около 592,7 тысячи машин из КНР.

//Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин рассказал о ночи с Пугачёвой и рождении шлягера

Владимир Кузьмин рассказал о ночи с Пугачёвой и рождении шлягера

Музыкант Владимир Кузьмин рассказал о том, как была написан знаменитый хит «Две звезды». Согласно ходившим слухам, песня была придумана ночью после вечеринки.

//Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке назвал причину преступления

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке назвал причину преступления

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском объяснил причину своего поступка. Инцидент произошёл накануне вечером, 25 июля.

//Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в доме престарелых, где сварили мужчину в ванной

Прокуратура нашла нарушения в доме престарелых, где сварили мужчину в ванной

Прокуратура провела проверку в доме престарелых в городе Березники Пермского края, где пожилого мужчину сварили в ванной с кипятком. Отмечается, что инцидент произошёл 29 марта.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
2

Покушение на ЦАГИ
3

В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа
4

Появилось видео нападения на машину Порошенко после допроса
5

Евродепутаты от Латвии Нил Ушаков и Андрис Америкс проголосовали в ЕП за ужесточение санкций против России

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры