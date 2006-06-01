Призрак талибана обрастает мясом

В минувший вторник автомобиль американских военных задавил насмерть пятерых жителей Кабула. В городе началось восстание, есть много убитых и раненых. В столицу Афганистана введены американские танки и гаубицы. О том, что сегодня происходит в стране, называемой «нервным узлом Азии», – в эксклюзивном интервью Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исламской республике Афганистан Замира Кабулова.

– Замир Набиевич, чем вызвано весенне-летнее наступление талибов?



– Нет никакого весеннего «обострения», потому что не было зимнего затишья.

– Но вы не будете отрицать, что в Афганистане именно сейчас произошло резкое обострение обстановки? Каждый день гремят взрывы, умирают люди.

– Да, насилие в стране принимает угрожающие масштабы. Это вызвано тем, что 2006 г., видимо, станет определяющим для страны на многие будущие годы. Администрация президента Хамида Карзая проходит жестокую проверку на прочность. Талибы вновь активизировались. Особенно заметен рост их влияния в южных и восточных провинциях. Многие сельские районы там находятся непосредственно под властью сторонников «Талибана».

– Где талибы берут пополнение?

– Наиболее «взрывоопасны» районы, где проживают преимущественно пуштуны. Тыловые базы талибов находятся и в населенных пуштунами пакистанских Северо-Западной пограничной провинции, и Белуджистане. Там среди учащихся медресе (религиозных школ – Ред.) сейчас проводится активная вербовка в вооруженные отряды. «Новобранцы» – это уже не моджахеды, закаленные в боях с советскими войсками, и не талибы «первой волны», которые воевали с отрядами Ахмад Шаха Масуда. Это молодые люди, которых воспитывают в канонах экстремистской идеологии. Афганистан, говорят им, захватили иностранные войска, которые вместе с «предателями» мусульманской веры и афганского народа поработили страну. Для «новых талибов» любой европеец – «крестоносец»-завоеватель, вообще любой иностранец – враг. Сейчас эти «волчата» только учатся воевать. Если их не остановить, последствия для всей Центральной Азии могут быть непредсказуемыми. Но самым страшным явлением стали бескорыстные, идейные смертники-самоубийцы.

– Прежде афганцы, в отличие от арабов, не стремились безоглядно жертвовать своими жизнями.

– Теперь подготовка смертников поставлена на поток. Буквально на днях я встречался с главой миссии ООН в Афганистане Томом Кенигсом. По его данным, количество терактов с участием смертников в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом выросло на 45 процентов. Ежедневно в Кандагаре взрывается один такой идейный самоубийца. Кенигс считает, что существуют тесные связи между талибами и вою­­­­­­­­­­­­­­ющими в Ираке бое­­­­­­­виками «Аль-Каиды». Имен­­­но «Аль-Каида» орга­ни­зовала обучение террористов-смертников на пакистанских базах «Талибана». Их возраст – от 14 до 50 лет, вербуются как мужчины, так и женщины. Том Кенигс сказал мне, что испытывает чувство ужаса: не существует способов противодействия смертникам.

– Почему не могут победить религиозных фанатиков Международные силы по содействию безопасности?

– ISAF (ISAF – International Security Assistance Force) вначале больше занимались обеспечением безопасности в центре страны и в северных провинциях. Сейчас основные усилия они переносят на юг и восток. В этом году сокращают свое военное присутствие в Афганистане США, но заметно увеличивают численность воинских контингентов их союзники по НАТО. Британцы – на 5000 человек, канадцы – на 2000, голландцы – на 1500. Не берусь оценивать, поможет ли это стабилизации. Замечу только, что талибы внимательно отслеживают ситуацию в мире. Как только в парламенте какой-либо входящей в НАТО страны начинает рассматриваться вопрос об увеличении воинского контингента в Афганистане, так сразу следует ряд террористических атак на военнослужащих именно этого государства. Не пренебрегают экстремисты и пропагандой. Сейчас, например, в связи с расширением военного присутствия в стране войск Великобритании, талибами ведется массированная обработка населения: мол, афганцы англичан уже трижды били, разобьем и сейчас...

– Какую роль в нормализации жизни в Афганистане сегодня играет Россия?

– К сожалению, пока не слишком заметную. Но я надеюсь, что мы вновь вернемся в эту чрезвычайно важную для всего мирового сообщества страну. Вернемся уже не с автоматом Калашникова, а с мастерком строителя и кошельком бизнесмена.

ФАКТ

НЕДОВОЛЬСТВО действиями войск США и НАТО растет из-за проведения обысков, «зачисток», когда солдаты коалиции врываются на женскую половину домов. За это на Востоке мстят.