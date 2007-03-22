Соцдрузья сперли на 8 млрд долларов

За период военно­-технического сотрудничества во второй половине ХХ столетия СССР передал иностранным государствам более 2300 лицензий и комплектов технической документации на производство вооружения и военной техники. При продаже лицензий (в некоторых случаях их безвозмездной передаче) технические решения, применяемые в этих изделиях, не были запатентованы за рубежом, а передавались как ноу-хау. За последнее десятилетие значительная часть этой продукции, производимой по просроченным советским лицензиям, была экс­портирована в третьи страны (всего на сумму около 8 млрд. долларов США) без какого-либо согласования с российской стороной и без учета российских интересов.

Ярким примером промышленного пиратства является ситуация по нелегальному производству и реализации за рубежом автоматического оружия «Калашников». С момента его создания (1945-1947 гг.) и до середины 90-­х годов патентование конструкции и внеш­­него вида предприятием не производилось. В связи с чем товарные знаки с именем Калашникова («Калашников», «Kalashnikov») и наименованием его разработок (АК, АК­47, АКМ, АКМС, АК­74, АК­74У) ни в России, ни за рубежом зарегистрированы не были. Сегодня уже 9/10 зарубежного оружейного рынка заполнено пиратской продукцией этого вида оружия, производство которой налажено в более чем 30 государствах мира, в том числе:

- в странах, которым производство передано на основании межправитель­ственных соглашений, чей срок давно закончился (Болгария, Венгрия, Вьетнам, Египет, Китай, Ирак, КНДР, Куба, Ливия, Польша, Румыния, Чехословакия);

- в странах, которым производство передано другими странами с разрешения Правительства СССР, но где также истек срок законного использования (Алжир, Зимбабве, Мальта, Мозамбик, Танзания);

- в странах, которые организовали производство самостоятельно (Израиль, Индия, Италия, Нидерланды, Сингапур, США, Финляндия, Хорватия, Швеция, ЮАР, Югославия, Южная Корея).

Так, например, право на лицензионное производство автоматов АК­47 было передано в 1956 г. Польше, Румынии и Чехословакии, которые, как и Болгария, Венгрия и Югославия, в 1960-70­-х годах начали производить автоматы АКМ, АКМС, АКМЛ, АКМН и АКС­74.

Согласно лицензионным соглашениям, правительство каждой из этих стран при этом обязалось, что не будет использовать переданную техническую документацию, а также изготавливать по ней узлы и детали в изделиях, разрабатываемых в этом государстве.

Согласно ст. 4 Соглашения между Правитель­ством СССР и Правительством Болгарии от 07.09.1972 г, София обязалась, что не будет без согласия Правительства СССР продавать или передавать, формально или фактически, получаемые лицензии, техническую документацию, имущество и информацию по ним на производство 7, 62 мм автоматов Калашникова в другие страны. Как показывает практика, эти обязательства демонстративно не исполняются. При попытке же ОАО «Ижевский машиностроительный завод» с 1997 года запатентовать свое изобретение в Болгарии там ответили отказом, поскольку «заявленное техническое решение уже известно».

Остается добавить, что на сегодня неизвестно ни об одном успешном иске в защиту отечественных интересов в этой сфере. От претензионной работы государственных структур по итогам исполнения федерального бюджета, утвержденного Госдумой в 2006 году, Россия получила всего… 100 рублей по искам в защиту интеллектуальной собственности.

Проверка, проведенная в 2003 году по инициативе тогдашнего руководителя военного ведомства страны, повергла специалистов в шок. Оказалось, что учитывалось и регист­рировалось не более 15-20% всех НИОКР, проводимых по заказам МО РФ. Происходила утечка документации на изделия военного и двойного назначения за рубеж или в интересах третьих лиц. Например, способ изготовления турбинных лопаток авиадвигателей был запатентован в Швейцарии, силовая установка для самолетов вертикального взлета-­посадки - в США и т.д. Создаваемые изобретения, имеющие перспективу международной патентной защиты, не защищались даже в странах традиционного экспорта россий­ского вооружения (Китай, Индия, Египет). Лишь после соответствующего приказа мини­стра в 2004 году стал наводиться единый порядок в этой сфере, правда, в рамках одного ведомства.

А вообще - за последние 10 лет не было выполнено ни одно решение правительства по этим вопросам. Проблематика интеллектуальной соб­ственности не нашла должного отражения ни в одной федеральной целевой программе. Но без ее решения переход к инновационной экономике невозможен. Сможет ли переломить ситуацию Сергей Иванов, ранее обеспечивший поворот в работе Совета безопасности и Мин­обороны России к решению приоритетных национальных проблем? Желание, по крайней мере, есть, что подтверждают его последние заявления по этим вопросам.