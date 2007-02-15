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Идет охота на воров

В Москве происходит отстрел криминальных авторитетов грузинского оргпреступного сообщества

№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Идет охота на воров
Оперативники работают на месте преступления – покушение на Робинзона

 

 

Жизнь и удивительные приключения Робинзона

Покушение на Арабули было совершено 31 января этого года в 9.25 утра чуть ли не в центре Москвы. Робинзон подъехал на машине к дому, где проживает его приемный сын со своей матерью. После короткого визита он вышел на улицу, сам сел за руль, рядом на пассажирском сиденье устроился его охранник Эмиль Карапетян. Пока автомобиль с вором в законе лавировал на маленькой скорости, чтобы выбраться из массы стоящих рядом машин, к авто подошел неприметный человек и шесть раз выстрелил в салон. Одна пуля попала Робинзону в руку, вторая - в грудь, третья ударила в шею и на выходе снесла челюсть знаменитому вору в законе. Четвертая попала в живот Карапетяну.

Стрелок бросил ПМ на месте преступления и скрылся. По некоторым данным, его неподалеку ждала машина.

Несмотря на полученные раны, и Арабули, и Карапетян сумели выбраться из машины. Копавшийся рядом автолюбитель загрузил их в свое авто и отвез в больницу. Карапетяна оставили в Пироговке, а Арабули отвезли в «Склиф», где тем же вечером его срочно прооперировали.

- Да ладно вам, - прокомментировал ход расследования на условиях анонимности один из ветеранов ГУБОПа, - никто этим делом серь­езно заниматься не будет. Хотя бы по двум элементарным причинам: пострадавшие с ними не будут говорить, да и что может сказать Робинзон без челюсти, второе - Арабули сам прекрасно знает, откуда ветер подул, а значит, они будут разбираться с этим в своем узком воровском кругу. И разберутся, не сомневайтесь. Даже быстрее оперативников...

...На вершине преступного мира среди грузинских воров Робинзон (1952 г.р., его имя, кстати, стало и его кличкой), занимает одно из главенствующих мест. Особенно в последнее время, когда удалился в тень Дед Хасан, когда был арестован в Арабских Эмиратах и передан испан­ской полиции Шакро-молодой, когда в Москве прошли зачистки криминальных грузинских элементов. Робинзон в этот период не светился и в сводках облав не упоминался.

Робинзона причисляют к руководителю так называемого кутаисского крыла грузинского оргпреступного сообщества. В начале миллениума его арестовали за вымогательство в Тюменской области.

Арабули, отсидев полтора года, за большие деньги, которые собирали даже на зоне, где он отбывал срок, купил у местного врача заключение о том, что болен смертельно - раком печени. Умирать его выпустили на волю.

- Тут есть нюанс, - объясняли мне оперативники, - если вор в законе обращается за помощью к администрации, он ставит на своем звании крест, а вот купить справку у врача - это другое дело. Кстати, многие воры таким образом уходят от наказания на свободу. Дело не новое...

Но эту аферу раскрыли, Робинзона задержали в Москве и отправили отбывать срок обратно. На волю он вышел года полтора назад.

Кстати, даже ветераны МВД не помнят, чтобы на Робинзона когда-нибудь покушались.

- В общей сложности у него было шесть судимостей, хотя может быть и больше, - рассказывает один из моих собеседников, - это очень осторожный, хитрый и очень умный человек. Ему везло, он практически никогда не появлялся на тех массовых воровских сходках, куда врывались СОБРы и клали всех «лицом в пол». Да, он наркоман, и первые три «ходки» его в зону были связаны с незаконным хранением и распространением наркотиков. Когда его короновали как вора, он стал одним из лидеров среди верхушки криминального мира. Он курировал бригады квартирных воров и барсеточников.

- То есть так называемые плавающие бригады, которые приезжали в Москву по вызову на один-два дня, чистили богатые адреса и скрывались?

- Нет, там все гораздо сложнее. Бригады он формировал сам, туда подбирали специалистов - один без проблем вскрывает любые замки, другой без проб­лем отключает любую сигнализацию, третий - отворяет сейфы. Это - целая наука. И Арабули в ней - академик...

Но самое главное, он даже не контролировал, а «крышевал» наркодилеров, которые поставляли зелье в Москву. Причем среди товара были не только марихуана и героин, но и серьезные партии кокаина...

Робинзон и кокаин

Здесь следует вернуться в историю и отправиться в Южную Америку. Точнее - в Колумбию, откуда благодаря так называемому Медельинскому картелю по всему миру растекаются тонны «первосортного» кокаина. Перед дефолтом 1998 года представители этой организации проявили серьезный интерес к России, не только как к транзитной стране для поставок кокаина в Европу, но и как к потребительскому рынку. Первая пробная партия в 700 килограммов кокаина для крупных городов бывшего СССР (прежде всего - Москва, Питер, Киев) прибыла в Братск. Сыщики из МВД внимательно следили за этой акцией международной наркомафии, и братские милиционеры грудью встали на пути наркотиков. Груз был задержан в аэропорту Братска.

Представители колумбийского «картеля» гневно плюнули в адрес российских криминальных коллег. Те, конечно, убили несколько ответственных за приемку груза. Но толку что? Но вот в России наступила финансовая стаби лизация. Появились деньги и спрос на кокаин.

Нельзя исключать, что Арабули проявлял живой интерес к такой ситуации, но оказался уже чужим на этом празднике жизни. Дело в том, что в первых переговорах с колумбийцами представители грузинского ОПС тоже принимали участие и потерпели фиаско. Так что вряд ли им нашлось бы место в переговорах о новых поставках.

...Робинзон Арабули получил очень серьезные ранения, и мы не могли не поинтересоваться состоянием его здоровья к моменту подготовки этого номера к печати.

- В гробу ли? - переспросила нянечка в справочном «Склифа». - А-а, Арабули! Так бы сразу и сказали. В общей реанимации лежит. А чего? Хороший парень!..

Бесик погиб в борьбе за мир

После покушения на Арабули у следствия не было единой версии мотивов этого преступления. Мои собеседники припоминали, что у Робинзона время от времени возникали спорные вопросы с теми же Хасаном и Шакро-молодым. Но самые горячие моменты были связаны с одним из лидеров Измайловской ОПГ - неким Анисимом. Анисим якобы очень поддер­живал главную идею славянских воров в законе, которые стали выступать против наплыва наркотиков в Москву. Но никаких вооруженных стычек на этой почве в последнее время не было зарегистрировано.

Беслан Джонуа очень любил мир во всем мире. Он мирил измайловских с подольскими, Деда Хасана с вором в законе Рудиком. Да и своему другу Робинзону Арабули он тоже помогал, когда тот ссорился с Шакро-молодым.

Следствие тем временем заняло выжидательную позицию исходя из вышеупомянутого постулата - воры разберутся между собой сами. И следующая после Робинзона жертва уже покажет правильный путь к мотивам и заказчикам покушения.

Следующей жертвой стал Беслан Джонуа, один из лидеров сухумского крыла грузинского ОПС. И первым делом всплыла версия, что Бесика казнили из-за Робинзона. Но выяснилось, что Беслан и Робинзон были очень хорошими друзьями, «не разлей вода», как это говорится по-русски.

Мало того, и тот и другой были близки и в своей криминальной квалификации - курировали квартирных грабителей, барсеточников, продавцов наркотиков. Правда, у Бесика, после того как его сын умер от передозировки, отношение к наркобизнесу едва ли улучшилось. Но даже это - слишком слабая мотивация для организации покушения на такого вора в законе, как Робинзон.

А вот то, что Беслана Джонуа убрали как человека, который мог отомстить за своего друга, - более весомый аргумент. Только один вопрос возникает - кому отомстить?

Заезженное словосочетание о «новом переделе сфер влияния» не убеждает. Какие сферы?

У Робинзона и Бесика был свой интерес в Европе. Во Франции, в част­ности, они облагали данью бизнес грузинских евреев-эмигрантов. И Бесик немало времени проводил в этой стране, пока его вместе с вором в законе Тариэлом Ониани и еще одним авторитетом не арестовала местная полиция.

Криминальные авторитеты и во французских местах заключения вели себя по воровским понятиям - Ониани и третий задержанный даже зашили себе рты, чтобы не отвечать на глупые вопросы следствия. В результате воров экстрадировали в Россию. Здесь они оказались на воле.

На днях в отечественных СМИ появилась еще одна версия - Беслана Джонуа убрали в ходе предвыборной борьбы в Абхазии. Якобы он субсидировал некоторых российских политиков, заинтересованных в приходе к власти определенных сил в непризнанной республике. Но и эта версия выглядит сомнительной хотя бы по двум причинам. Первая причина - российские политики, имеющие день­ги, и так сделали вложения в курорт­ный бизнес Абхазии из своих кубышек, скупая заброшенные санатории, пансионаты и огромные куски пляжей. И пусть Бесик родом из Сухуми, он - не абхаз. И вряд ли власть предержащие в Абхазии прислушивались бы к его пожеланиям.

Второе - после отпевания убиенного в Москве его тело отправили самолетом в Тбилиси, но не в Сухуми. Туда грузинским родственникам Беслана попасть для ухода за могилкой было бы довольно затруднительно.

Что мы имеем в остатке? Огромную неуправляемую армию квартирных воров-барсеточников из грузинского ОПС. И они очень нуждаются в действующем лидере...

Лидеры рынка

Грузинская группировка является самой многочисленной среди этнических организационных преступных сообществ (ОПС). Условно ее можно разделить на три основных крыла: тбилисское, кутаисское и сухумское (либо абхазское).

Специализация - игорный и ресторанный бизнес, рэкет, квартирные кражи, кражи из автомашин, «кидалово» около пунктов обмена валюты, контрафактный алкоголь и сигареты, похищения людей.

Народов дружная семья

Азербайджанская ОПС. Десятилетиями держит столичные продуктовые и вещевые рынки, контролирует там поставки и продажу наркотиков, автомастерские.

Ассирийская ОПС. Одна из опытнейших, имеет очень хорошие связи в правоохранительных органах. Занимается тем же, чем и остальные, только ассирийские стараются не шуметь и не попадать в криминальные сводки.

Ингушская ОПС. Первой из отечественных группировок наладила связи с итальянской коза нострой, одной из первых стала выводить бизнес цеховиков из тени. Курируют, в частности, поставки кож и мехов с территории бывшего СССР в Италию, производство дубленок, а также подделок одежды под знаменитые торговые марки крупнейших домов моды мира.

Чеченская ОПС. Гостиничный бизнес, финансы, контрабанда оружия, похищения людей, вымогательство.

Таджикская ОПС. Поставки наркотиков, вымогательство.

Китайская и вьетнамская ОПС. Замкнутые этнические группировки. Преступления, как правило, совершают против своих земляков. В арсенале все тот же рэкет и киднеппинг.

Еврейская ОПС. Эта группировка была наиболее востребованной в начале расцвета кооперации. Представители этого ОПС не совершали вооруженных налетов и не ездили на «стрелки-перестрелки». Но поставляли другим группировкам информацию о финансовом положении вновь открывающихся коммерческих структур, о том, сколько денег с них можно «состричь», чтобы это было выгодно и бандитам, и коммерсантам. В своих расчетах никогда не ошибались, получали десять процентов от криминальных акций.

Устоявшаяся триада

Дед Хасан - Аслан Усоян, старейший среди воров в законе. В последние годы очень нечасто встречается даже в оперативной информации борцов с оргпреступностью. Одним из последних упоминаний о нем называют проблемы с крупными «криминальными» вкладами в ГКО, пропавшими при дефолте 1998 года. Вопрос о том, почему это произошло, должен был разбираться на сходке в Одессе. Был назначен один из грузинских авторитетов, который принимал гостей и отвечал за безопасность собрания. Гости не успели салат скушать, как украинские милиционеры испортили им аппетит и уложили «лицом на пол».

Интересно, что один из родственников г-на Усояна - Борис Пашаев трудился подполковником в ­ЦРУБОПе МВД РФ, разрабатывал лидеров этнических преступных группировок.
Рассказывают, что Пашаев однажды был очень расстроен, когда Деда Хасана задержали на пару суток. Он приехал в КПЗ, где содержали задержанного, и искренне просил его о прощении за то, что проморгал милицейскую акцию против него. К началу разгона ЦРУБОПа новым министром внутренних дел Борисом Грызловым Пашаева должны были арестовать, но он узнал об этом за сутки и уехал из России, где был объявлен в розыск. При президенте Грузии Эдуарде ­Шевард-­надзе, по данным редакции, трудился полковником в МВД Грузии.

Кстати, решение проблемы возврата общаковских денег во время дефолта было отложено на неопределенное время. Через пару месяцев в одной из придорожных забегаловок под Москвой был расстрелян неизвестными тот самый ответственный за прием гостей в Одессе.

Хасан же после тех событий удалился в тень.

Шакро-молодой - Захарий Калашов, был арестован в Арабских Эмиратах по запросу испанской полиции через Интерпол по обвинению в отмывании денег и других финансовых преступлениях. В прошлом году был экстрадирован в Испанию, чуть позже в этой же стране был арестован адвокат Калашова Александр Гофштейн. Он якобы передавал из тюрьмы указания подельникам Шакро о том, как выстраивать защиту вора в законе. Так или иначе Захарий Князьевич Калашов лишился контактов с криминальным миром.

Робинзон - Робинзон Арабули, лидер кутаисского крыла грузинского ОПС.

Последнее интервью Бесика

Специальный корреспондент программы «Спецрасследование» Первого канала Максим Гладкий сумел не только записать на телекамеру интервью с Бесланом Джонуа, но также и снять процедуру его отпевания в Москве.

Интервью было записано в декабре прошлого года. Бесик отмечал свой день рождения в ресторане столичного казино «Европа» неподалеку от здания ГУВД Москвы.

На этом празднике телегруппа оказалась вместе с другими незваными гостями - СОБРами из ГУБОПа. Вот расшифровка этой беседы, которую Максим любезно предоставил нашей редакции (эфир программы планируется в конце второй декады февраля):

«27 декабря 2006 года Беслан Джонуа праздновал свой 52-й год рождения. Торжество получилось представительным. Многие сидевшие за столом на следующий день покинули пределы РФ.

Бесик:

- Я благодарю, что все так корректно, что не испортили мне день рождения, спокойно зашли.

(По словам спецкора Первого канала, оперативники не стали никого из гостей класть на пол, может быть, и из-за того, что среди приглашенных оказался некий генерал...)

- Извините за беспокойст­во, какова цель сегодняшней встречи?

- У меня 52 года.

- Как вас зовут?

- Беслан Алексеевич.

- И все уважаемые люди...

- Здесь нет криминала...

- У меня информация, что авторитетов много?

- Нет, ну какие авторитеты, президенты федерации борьбы, бокса, олимпийские чемпионы, здесь не может быть криминала. С криминалом я могу где-нибудь за городом тихо увидеться, где никто меня не увидит.

- Видитесь?

- Нередко видишься. Москва такой город - не видеться ни с кем нельзя...

- Господин Джонуа, поздравляем вас, вы только не волнуйтесь так...

- Я не волнуюсь, тут мой день рождения, и в данном случае не волноваться никак не могу. Пришли ведь.

- Но руки-то пошаливают, трясутся...

- А это нормально... Люди ко мне пришли, и тут какой-то дискомфорт создали автоматчики, естественно, я волнуюсь.

- Вы сказали, что все же с криминалом встречаетесь. Где?

- Москва город такой, раз в сто лет, может быть, где-то на остановке, в бассейне кого-то увидишь знакомого. Ну и что. Ну что такое криминал? Если человек имеет судимость, это что, криминал для вас? Исправленному верить!!!

- Вы ведь трижды судимы, начиная от изготовления оружия до бандитизма! Но вы не относитесь ни к тбилисскому, ни к кутаисскому воровским кланам. Хотя после задержания Шакро и Эдика Осетрины есть информация к размышлению?

- Бывшая столица и нынешняя грузинская столица всегда будут враждовать между собой. То, что задержан Шакро, - это ошибка, далеко идущая!!!

- Вы уверены?

- Да!

- Вы опять будете мирить народ?

- Жизнь покажет, но я за мир.

- Я сегодня встречался с Асланом Усояном (Дед Хасан), он говорил, что и он и Захарий Калашов кристально честные люди. Вы согласны?

- Да, естественно. Кристально чистые люди... Можете передать кому угодно, что Аслан Усоян - кристально чистый человек.

- А наше присутствие?..

- Ой, чтобы это был мой самый плохой день рождения!..

Это был последний день рождения Бесика, ночью с 7 на 8 февраля в авторитета выпустили 16 пуль, работали 3 автоматчика. На Троекуровское кладбище Москвы 9 февраля съехалась почти вся грузинская диаспора. Прощание продолжалось вместо одного часа более трех. Криминального авторитета отпели в России и после вывезли грузом 200 из страны в Грузию.

 

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