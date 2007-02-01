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Жизнь и смерть монстра Олега Вагина

«Аргументы неделi» публикуют сенсационные мемуары Леонида Билунова

№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Публикация подготовлена Андреем КАЛИТИНЫМ, программа « Спецрасследование», Первый канал ]

Жизнь и смерть монстра Олега Вагина
Вагин легко решал. И его самого легко решили

 

Он мне не мешал

Что касается моей причастности к убийству Вагина.

Во-первых, я мог убить, только защищая свою жизнь или жизнь моей семьи, моих близких, а Вагин мне не угрожал. Я никогда не прибегал к насилию в целях бизнеса.

Во-вторых, исчезновение Вагина не принесло моему бизнесу никакой пользы.

Осуществить такое покушение было по плечу только высоким профессионалам. В распоряжении Вагина были сотни людей, готовых выполнить любой приказ. В их число входили афганцы и бывшие сотрудники уже начавших распадаться структур МВД и КГБ.

Меня с ним познакомили в 1988 году. Вагин долго был во всесоюзном розыске и в тот год впервые появился в Моск­ве, надеясь найти надежное пристанище. Я оказал ему помощь. Ему дали денег на первое время, нашли жилье и работу по обмену сертификатов возле магазина «Березка».

Глаза Вагина  невозможно забыть. Хотелось отвести от них взгляд, и в то же время они приковывали к себе внимание. Я до сих пор вспоминаю их стеклянно-безумное выражение. Было ясно, что хозяин этого взгляда способен на все.

После той первой встречи наши пути надолго разошлись. Олег Вагин выдвинулся на первое место в неформальных структурах города Екатеринбурга. Официально он был президентом мощного уральского объединения «Космос». Вагин шел к своему бизнесу кровавым путем, физически устраняя конкурентов.

Вагина боялись все

Этот человек обладал в Екатеринбурге неограниченной властью. Достаточно привести один пример. Союз афганцев, который в Екатеринбурге был особенно силен, решил заселить своими людьми новый дом в центре города, строившийся для комсомольской и партийной верхушек. Председатель союза - полковник Лебедь (не путать с генералом Лебедем). Как только дом был закончен, афганцы заняли его явочным порядком. Тут же были вызваны наряды милиции и подтянуты внутренние войска.

В каждом окне стояли афганцы, увешанные гранатами, с оружием в руках, готовые на все.

Войска и милиция были в замешательстве. Запахло нешуточным военным столкновением. Москва приказала пока оставить дом афганцам, пообещав разобраться в ситуации. Всем было известно, что семьи многих бывших афганских воинов живут в ужасных условиях.

Однако начальник местного КГБ связался с Вагиным. Он подъехал со своими людьми, подошел к Лебедю и, глядя на него своим страшным стеклянным взглядом, сказал:

- Забирай своих людей и уходи! И чтоб я больше тебя здесь не видел.

И что вы думаете? Лебедь забрал своих афганцев и оставил дом.

Он не щадил даже друзей

Я приехал в Екатеринбург и серьезно заболел. Срочно требовалось редкое по тем временам импортное лекарство. Один из друзей Вагина Паша достал препарат.

На следующий день я встречался с Вагиным, и он сказал мне в разговоре, что его друзья приговорили Пашу к смерти.

- Ты уверен, что делаешь правильно? - спросил я осторожно.

Вагин смотрел на меня в упор своим безумным взглядом, зная, что Паша мне только что помог.

- Хорошо, мы подумаем, - ответил он.

Я понял, что Вагин хотел уст­ранить лишнего компаньона.

Через два дня Вагин позвонил и попросил меня оплатить лечение Пашиного отца в Израиле, продиктовав номер счета клиники. Тут же были переведены двадцать тысяч долларов (которые Вагин действительно мне потом отдал). У меня отлегло от сердца, я решил, что Вагин одумался. Но, позвонив в Екатеринбург, узнал, что Паша исчез.

Я понял, что его убили. Позже мне стало известно, как это произошло. Вагин с друзьями гулял в казино гостиницы «Космос». После казино Вагин предложил Кучину и Паше заехать к нему, чтобы обсудить срочный вопрос. Как только машина отъехала от отеля и оказалась на темной улице, Вагин сделал Кучину знак и набросил Паше на шею веревку...

Пашин отец был в Екатеринбурге известным человеком, имел связи в КГБ и в МВД. Вернувшись после лечения, он принялся разыскивать сына. А зная, с кем имеет дело, и чувствуя недоброе, никуда не выходил один, вечерами сидел дома и в темное время суток не зажигал в квартире свет. Как-то ранним утром он в темноте подошел в кухне к холодильнику и открыл дверцу. В холодильнике на секунду зажглась лампочка. Этого было достаточно, чтобы сидевший в доме напротив снайпер успел смертельно ранить отца Паши.

Я его предупреждал

Вагин шел к экономическому господству в регионе. Для него все пути были хороши. Ему удалось подмять под себя военно-промышленный комплекс и частично металлургию. Имя Вагина в Екатеринбурге ассоциировалось с насилием, сопротивляться которому бессмысленно.

Когда Вагин приезжал в Москву, он всегда жил у меня, рассказывал о росте своей власти и не раз предлагал объединяться. Я вежливо, но решительно отказывался.

Я понимал, что нужно дер­жаться от него на расстоянии, чтобы не оказаться втянутым в кровавую бойню. Ибо сказано: поднявший меч от меча и погибнет. Кто легко решает, того и самого решат легко. Как показало время, я был прав.

Почему элитный дом вымер?

Вагин жил в доме, где были квартиры работников прокуратуры, МВД, КГБ и даже самого мэра города. Можете представить, как охранялся этот дом и подходы к нему. Дом находился в центре, его окружали соседние дома, так что двор представлял собой нечто вроде бетонного колодца. Из колодца было два выхода, две арки.

Возле одной из них стоял пикап «москвич», в каких развозят продукты. Он стоял там уже три дня, охрана много раз проходила мимо и ни разу не видела, чтобы кто-то садился или выходил из него. Между тем все эти три дня в «москвиче» сидели два человека, не подававших никаких признаков жизни. Когда Вагин вышел из подъезда и в окружении охраны направился к своей машине, дверцы пикапа распахнулись, оттуда выскочили два автоматчика и с колена открыли огонь по группе Вагина. Олег Шамиль вскинул руку с пистолетом и бросился к Вагину, чтобы закрыть его собой. Автоматная очередь настигла его прежде, чем он заслонил своего хозяина. Второй охранник, Коля Некрасов, закрыл Вагина своим телом и крикнул: «Беги!» Автоматчики достали и его. У третьего заклинило патрон, и его уложили, пока он пытался перезарядить оружие. Все это произошло в считанные секунды. Вагин в это время бежал к другой арке и уже поровнялся с ней, но навстречу неторопливо вышел третий автоматчик и выпустил в него в упор весь магазин.

Все трое перезарядили автоматы и методично добили всех лежащих на земле. Они выпускали длинную очередь каждому в голову, обезображивая его до неузнаваемости. Это была не жестокость, но профессиональное исполнение плана, авторы которого хотели быть уверены, что у Вагина не будет ни малейшего шанса выжить.

Рядом находится управление внутренних дел. Недалеко расположено управление КГБ. По соседству детский сад. Десять часов утра, но кругом ни души, словно всех жителей кто-то заранее убрал. Возле второго выхода стояли «Жигули» без заднего сиденья. Трое автоматчиков ласточкой прыгают через заднюю дверь на пол, дверь закрывается, и машина спокойно отъезжает.

Буквально через полторы минуты дом окружает милиция, но никого уже нет.

На похороны Вагина собралось полгорода. Но не думаю, что кто-либо оплакивал его, кроме близких.

Так погиб Вагин. Это был настоящий монстр, и если бы Господь наделил его умом, неизвестно, до какого террора он бы дошел. Однако после его смерти в городе стало еще больше насилия. Раньше террор был монополией Вагина.
С его смертью она исчезла.

Откуда мне известны все подробности этого и многих других убийств? Если жив хоть один из участников (убийца или жертва), рано или поздно обстоятельства становятся известны тому, кто хочет знать. Всегда найдется человек, который видел все от начала до конца через окно соседнего дома. И наконец, информация, даже если она стоит дорого, всегда дойдет до того, кто ее собирает. А информация - это сила.

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