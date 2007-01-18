Смертельное дыхание чудовища Бросно

Озерный страж земли русской

Легенды утверждают: чудище сожрало часть татаро-монгольского войска, пытающегося переправиться на другой берег. «Диавольская пасть» утаскивала в воду и пожирала пришлых воинов вместе с плотами и лодками. В августе 1854 года, как гласят письменные свидетельства, на Бросно видели «чудо-­юдо», точные описания которого не сохранились. Во времена Второй мировой войны водяной монстр, как утверждает молва, съел сбитый «мессершмит» вместе с немецким пилотом. Так это или нет, но потом о чудовище Бросно долгое время не вспоминали. Имя его всплыло из небытия только в 2001 году. Журналисты утверждали, что жители приозерных деревень лично видели животное с длинной шеей в воде и на суше. А работники расположенного рядом с озером колхоза «Рахновский» описывали его как «тварь с выступающими позвонками».

Количество фактов стало угрожающе расти. «Космопоиск» уже несколько лет занимался планомерной проверкой подобных «озер с чудовищами». Бросно стояло в ближайших планах, но из-за новых поступивших с озера сообщений было решено форсировать исследования. Последней каплей, переполнившей чашу, стало сообщение о том, что распоясавшееся чудовище выползло на берег и съело девочку! Поэтому в апреле 2002 года было объявлено о сборе добровольцев и снаряжении внеплановой экспедиции в эти места.

Слухи были «слегка преувеличены»...

С 29 апреля по 15 мая 2002 года на Бросно прошла 116-­я экспедиция «Космопоиска». 23 человека приняли участие в исследовании озера. Несколько групп прошлись с тотальным опросом по всем окрестным деревням. Зоологи, специально приехавшие из Санкт­-Петербурга (В. Королев, С. Павлов ), занялись ловлей рыбы и изучением фауны озера и пищевой цепи в нем. Поисковики исследовали береговую полосу, чтобы найти следы. А несколько экипажей, сменяя друг друга в лодке, прозондировали всю поверхность озера, составив картину дна. И результаты исследования почти сразу же стали расходиться с газетными слухами.

СМИ сообщали, что «озеро имеет глубину до 90 метров, где на самом дне это чудище и прячется». При полном эхолоцировании озера специалисты «Космопоиска» уточнили, что максимальная глубина озера не превышает 43 метра.

Сообщали, что озеро «полно пищи для чудовища», однако после исследования зоологов и их скрупулезных подсчетов ОКАЗАЛОСЬ, что пищи для питания популяции крупных хищников в озере недостаточно.

Сообщали, что «на озере было сделано 2 видеоизображения чудовища». После знакомст­ва с видеозаписями ВЫЯСНИ­ЛОСЬ, что на одном из них озеро переплывает... кабан. На втором изображении угадывается «головка на длинной шее», которая принадлежит... утке.

Сообщали о том, что «десятки очевидцев видели чудище в последние годы, в 2001 году оно даже съело маленькую девочку». Опрос на месте ПОКАЗАЛ, что многочисленные очевидцы, фамилии которых перечислялись в репортажах... умерли много лет назад. О «съеденной» девочке никто из жителей не знал! Зато все уверенно отсылали исследователей к двум персонам. Найти Николая Александровича и его сына Алексея было несложно, сложно было застать этих занятых бизнесменов на месте. Не лишенные деловой хватки, они сначала пообещали показать место жительства чудовища за 25 000 долларов. Но узнав, что имеют дело с научной экспедицией, вдруг изменили свое мнение и заявили, что «никогда ничего и никого не видели!».

Но в разговоре «за жизнь» Николай Александрович обмолвился, что «купил все озеро и скоро сделает на нем турбазу». По удивительному совпадению, бизнесмены, проживающие на Бросно с рождения, про «чудовище» вспомнили лишь в 2001 году – как только, собственно, и купили озеро! Кстати, первым человеком в ХХ веке, видевшим чудовище Лох-­Несса, как мы знаем из истории, стал в 1933 году владелец мест­ ной гостиницы со своей женой...

...а опасность сильно преуменьшена!

Но что явилось причиной возникновения древних мифов (когда такого понятия, как «туризм», еще не существовало)? Поскольку мы не нашли чудовище, возможно, появились бы и мысли о недоверии к старинным источникам. Но... вскоре чудовище само нашло нас!

В последний день эхолоцирования экипаж лодки «Космопоиска» попал в смертельно опасную ситуацию. Но благодаря ей, возможно, и был найден феномен, приводящий к «появлению чудовища». За минуту до инцидента эхолот показывал глубину в 35 метров, а на экране было видно, что дно не совсем твердое, а, скорее, напоминает кисель или студень. Неожиданно глубина стала расти: 37 метра, 39… 41... 50... 60… 62! На середине водяного столба показалось крупное тело толщиной в несколько метров (чудовище?!). Чтобы проверить, живое существо или нет, было решено взорвать небольшую петарду. Раздался сильный хлопок, на экране эхолота стало видно, как изображение «чудовища» сдвинулось с места и стало подниматься! Следом за «чудищем» вверх стало подниматься и дно! До дна уже оставалось не 62 метра, а 50... 40... 35 (на этой отметке «дно» не остановилось), 30... 20... 10... 5... 4... 3... 2 метра...

Рулевой закричал: «Вокруг лодки пузыри!» Было полное ощущение, что какое-то огромное тело длиной в десятки метров вот-вот протаранит нашу лодку снизу, и мы окажемся на огромной спине гигантского озерного хищника! А может, и не только на спине, но и перед пастью, которая уже открывается и изрыгает воздушные пузырьки! Эхолот показывал, что гигантское тело приостановилось всего в 1,4 метра прямо под лодкой! Попытались ударить невидимую спину веслом, но двухметровая штанга так и не достала до «спины», до которой было менее полутора метров!



В почти абсолютно прозрачной воде чудовище должно быть видно, но... никто его не видел! Только вспенилась поверхность воды, резко запахло тухлятиной. Как будто невидимая огромная морда уже вынырнула на поверхность и дышит на людей своим смрадом!

Было принято решение немедленно убираться восвояси! И во­время! Если бы кто-то в лодке курил, то все закончилось бы большим взрывом, а если открытого огня и не было бы, то лодка просто провалилась бы в глубь озера, поскольку в пенистой воде плавучесть теряется.

Как выяснили анализы, причина возникновения «студенистого дна» – сероводородные гидраты. Это постоянно накапливающиеся на дне запасы ядовитого газа. Из-за большого давления на них водяного столба они находятся в связанном состоянии. Для «вскипания» гидратной подушки достаточно незначительного внешнего воздействия (хлопка от взрыва, падения якоря и т.д.). Последствия от такого банального бросания якоря могут быть катастрофическими. Будь на ближайших холмах какой-нибудь очевидец, то подобное исчезновение в пучине вод он вполне мог бы расценить как «разверзшуюся пасть», которая проглотила своих жертв. Видимо, так или примерно так могло происходить «появление чудовища» в прошлых веках.