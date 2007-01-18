Израильский след в убийстве банкира Козлова

Подозрительная сделка

Летом прошлого года надзорный департамент Центрального банка, возглавляемый Андреем Козловым, лишил ряд банков лицензий. Практически все эти кредитно-финансовые организации обвинялись в отмывании преступных доходов. В списке проштрафившихся находился мало кому известный на то время ВИП-банк. Но председатель правления банка г-н Френкель не сдавался. Он лично ездил в Арбитражный суд на процессы по возвращению его банку лицензии. Пытался неоднократно встретиться с Андреем Козловым на различных банковских форумах, чтобы попытаться хоть как-то решить свою проблему. Но все безуспешно. Все это вполне укладывается в официальную версию следствия - Френкель заказал Козлова за разрушенный бизнес. Если бы не одно НО. По мнению политолога Сергея Маркова, в банковском сообществе есть множество других более легких и эффективных методов выхода из такого рода ситуаций: «Френкель не мог получить выгоды от убийства Козлова. Потому что он не может влиять на дальнейшие назначения. У него нет никаких инструментов повлиять на дальнейшую политику банка после убийства Козлова. Какой смысл убивать, если та же политика будет продолжаться».

На этом фоне практически незаметным остался один факт. Летом и осенью 2006 года между владельцами ВИП-банка и руководством Тель-Авивского банка Hapoalim велись активные переговоры о продаже израильтянам контрольного пакета ВИП-банка. Незадолго до своей смерти Андрей Козлов фактически заблокировал эту странную сделку.

Возникает резонный вопрос: зачем было достаточно крупному и известному в мире банку Hapoalim приобретать очевидно проблемный московский ВИП-банк? Сначала его не принимают в Систему страхования вкладов, а затем и лишают лицензии.

С точки зрения бизнеса у ВИП-банка тоже не все в порядке. Отсутствует филиальная сеть, основные доходы получаются от незаконного обналичивания.

Hapoalim и компания

Но есть одно любопытное совпадение. В марте 2005 года сам банк Hapoalim оказался в центре грандиозного скандала, связанного с «отмыванием» нескольких сотен миллионов долларов. В одном из филиалов Hapoalim была разоблачена группа менеджеров, помогающая беглым российским олигархам легализовывать криминальные доходы. Десятки служащих банка в Тель-Авиве арестованы полицией, сотни клиентских счетов заморожены.

Известно, что крупными клиентами этого банка являются Леонид Невзлин, Борис Березовский, Семен Могилевич и Михаил Черной. Но помимо счетов через Hapoalim бизнесмены российского происхождения финансировали различные политические проекты. В частности, Борис Березовский спонсировал избирательную кампанию Виктора Ющенко на Украине. А сам банк, через председателя правления Шлому Нехаму, проводит финансовую политику в интересах именно этой олигархической группы лиц.

По мнению Сергея Маркова, «сам израильский банк был бы не интересен, но если посмотреть израильскую прессу, то видно, что в последнее время этот же банк постоянно связывают с фамилиями российских беглых олигархов. Таких, как Березовский, Невзлин и Черной. А вот онито в отличие от Френкеля являются бойцами. Их социальный статус сравним со статусом Козлова, и у них есть очень четкая мотивация».

Интересна и еще одна деталь. Именно в 2006 году Hapoalim объявил о намерении потратить 1 млрд. долларов на приобретение банков в России, СНГ и Восточной Европе. На покупку московского банка под руководством Александра Френкеля израильтяне планировали выложить около 200 миллионов долларов. Кстати, что бы произошло, если бы банку Hapoalim удалось завершить сделку?

Геннадий Гудков, депутат Госдумы, считает, что «группа беглых олигархов, осевших в Израиле, могла использовать банк Hapoalim как прикрытие для целой сети по отмыванию и криминальному обналичиванию денег на территории России в преддверии 2008 года для достижения своих политических целей. Андрей Козлов этому помешал».

Кто вы, Алексей Френкель?

Надо отдать должное Гене­ральной прокуратуре за то, что следствию за короткий промежуток времени удалось совершить мощный рывок в расследовании убийства первого зам­преда ЦБ Козлова. В банков­ском сообществе после задержания Френкеля согласились с тем, что его ВИП-банк всегда вызывал подозрения. Но вместе с тем все с большой осторожностью называли его «заказчиком». Депутат Госу­дарственной Думы Павел Мед­ведев когда-то преподавал математику в МГУ, в том числе и студенту Френкелю. Тогда он не обратил внимания на этого тихого юношу. Они встретились спустя несколько лет на банков­ском форуме в Санкт-Петербурге. Депутат, к своему изумлению, обнаружил в списке участников знакомую фамилию. Только теперь Алексей Френкель был не студентом, а председателем правления ВИП-банка. Когда Павел Медведев оторвал взгляд от листка, Френкель уже стоял перед ним. «После короткого разговора, - говорит г-н Медведев, - я решил узнать более подробно о ВИП-банке, и что думают об Алексее мои знакомые финансисты, участники этого форума. Комментарии мне показались очень странными. Говорили, что Френкель - абсолютно несамостоятельная фигура. За ним будто бы стоят совершенно другие люди. Мне это очень запомнилось».

Сомнения по поводу гр. Френкеля как вероятного заказчика убийства Андрея Козлова высказываются многими. Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков уверен, что «если Френкель и причастен к этому преступлению, только не как организатор. Он - совершенно несоизмеримая фигура по сравнению с Козловым. Поэтому копать надо дальше. Мы все знаем, что при расследовании таких громких дел очень часто попутно раскрываются совершенно другие, не менее серьезные преступления».

P.S. Экспансия банка Hapoalim сегодня активно развивается по периметру России. Несколько месяцев назад Hapoalim приобрел небольшой частный банк в Казахстане. А его топ-менеджеры заявляют, что ищут банк на Украине. Вполне вероятно, что после неудачи с ВИП-банком эта израильская финансовая структура не бросит своих попыток найти новое средство финансового проникновения в российскую экономику.