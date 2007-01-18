//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Израильский след в убийстве банкира Козлова

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Андрей НИКОЛАЕВ ]

Израильский след в убийстве банкира Козлова
Алексей Френкель

 

Подозрительная сделка

Летом прошлого года надзорный департамент Центрального банка, возглавляемый Андреем Козловым, лишил ряд банков лицензий. Практически все эти кредитно-финансовые организации обвинялись в отмывании преступных доходов. В списке проштрафившихся находился мало кому известный на то время ВИП-банк. Но председатель правления банка г-н Френкель не сдавался. Он лично ездил в Арбитражный суд на процессы по возвращению его банку лицензии. Пытался неоднократно встретиться с Андреем Козловым на различных банковских форумах, чтобы попытаться хоть как-то решить свою проблему. Но все безуспешно. Все это вполне укладывается в официальную версию следствия - Френкель заказал Козлова за разрушенный бизнес. Если бы не одно НО. По мнению политолога Сергея Маркова, в банковском сообществе есть множество других более легких и эффективных методов выхода из такого рода ситуаций: «Френкель не мог получить выгоды от убийства Козлова. Потому что он не может влиять на дальнейшие назначения. У него нет никаких инструментов повлиять на дальнейшую политику банка после убийства Козлова. Какой смысл убивать, если та же политика будет продолжаться».

На этом фоне практически незаметным остался один факт. Летом и осенью 2006 года между владельцами ВИП-банка и руководством Тель-Авивского банка Hapoalim велись активные переговоры о продаже израильтянам контрольного пакета ВИП-банка. Незадолго до своей смерти Андрей Козлов фактически заблокировал эту странную сделку.

Возникает резонный вопрос: зачем было достаточно крупному и известному в мире банку Hapoalim приобретать очевидно проблемный московский ВИП-банк? Сначала его не принимают в Систему страхования вкладов, а затем и лишают лицензии.

С точки зрения бизнеса у ВИП-банка тоже не все в порядке. Отсутствует филиальная сеть, основные доходы получаются от незаконного обналичивания.

Hapoalim  и компания

Но есть одно любопытное совпадение. В марте 2005 года сам банк Hapoalim оказался в центре грандиозного скандала, связанного с «отмыванием» нескольких сотен миллионов долларов. В одном из филиалов Hapoalim была разоблачена группа менеджеров, помогающая беглым российским олигархам легализовывать криминальные доходы. Десятки служащих банка в Тель-Авиве арестованы полицией, сотни клиентских счетов заморожены.

Известно, что крупными клиентами этого банка являются Леонид Невзлин, Борис Березовский, Семен Могилевич и Михаил Черной. Но помимо счетов через Hapoalim бизнесмены российского происхождения финансировали различные политические проекты. В частности, Борис Березовский спонсировал избирательную кампанию Виктора Ющенко на Украине. А сам банк, через председателя правления Шлому Нехаму, проводит финансовую политику в интересах именно этой олигархической группы лиц.

  По мнению Сергея Маркова, «сам израильский банк был бы не интересен, но если посмотреть израильскую прессу, то видно, что в последнее время этот же банк постоянно связывают с фамилиями российских беглых олигархов. Таких, как Березовский, Невзлин и Черной. А вот онито в отличие от Френкеля являются бойцами. Их социальный статус сравним со статусом Козлова, и у них есть очень четкая мотивация».

Интересна и еще одна деталь. Именно в 2006 году Hapoalim объявил о намерении потратить 1 млрд. долларов на приобретение банков в России, СНГ и Восточной Европе. На покупку московского банка под руководством Александра Френкеля израильтяне планировали выложить около 200 миллионов долларов. Кстати, что бы произошло, если бы банку Hapoalim удалось завершить сделку?

Геннадий Гудков, депутат Госдумы, считает, что «группа беглых олигархов, осевших в Израиле, могла использовать банк Hapoalim как прикрытие для целой сети по отмыванию и криминальному обналичиванию денег на территории России в преддверии 2008 года для достижения своих политических целей. Андрей Козлов этому помешал».

Кто вы, Алексей Френкель?

Надо отдать должное Гене­ральной прокуратуре за то, что следствию за короткий промежуток времени удалось совершить мощный рывок в расследовании убийства первого зам­преда ЦБ Козлова. В банков­ском сообществе после задержания Френкеля согласились с тем, что его ВИП-банк всегда вызывал подозрения. Но вместе с тем все с большой осторожностью называли его «заказчиком». Депутат Госу­дарственной Думы Павел Мед­ведев когда-то преподавал математику в МГУ, в том числе и студенту Френкелю. Тогда он не обратил внимания на этого тихого юношу. Они встретились спустя несколько лет на банков­ском форуме в Санкт-Петербурге. Депутат, к своему изумлению, обнаружил в списке участников знакомую фамилию. Только теперь Алексей Френкель был не студентом, а председателем правления ВИП-банка. Когда Павел Медведев оторвал взгляд от листка, Френкель уже стоял перед ним. «После короткого разговора, - говорит г-н Медведев, - я решил узнать более подробно о ВИП-банке, и что думают об Алексее мои знакомые финансисты, участники этого форума. Комментарии мне показались очень странными. Говорили, что Френкель - абсолютно несамостоятельная фигура. За ним будто бы стоят совершенно другие люди. Мне это очень запомнилось».

Сомнения по поводу гр. Френкеля как вероятного заказчика убийства Андрея Козлова высказываются многими. Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков уверен, что «если Френкель и причастен к этому преступлению, только не как организатор. Он - совершенно несоизмеримая фигура по сравнению с Козловым. Поэтому копать надо дальше. Мы все знаем, что при расследовании таких громких дел очень часто попутно раскрываются совершенно другие, не менее серьезные преступления».

P.S. Экспансия банка Hapoalim сегодня активно развивается по периметру России. Несколько месяцев назад Hapoalim приобрел небольшой частный банк в Казахстане. А его топ-менеджеры заявляют, что ищут банк на Украине. Вполне вероятно, что после неудачи с ВИП-банком эта израильская финансовая структура не бросит своих попыток найти новое средство финансового проникновения в российскую экономику.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Общество

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам, посадившим на кукурузное поле самолет А321, спасшим жизни 226 человек: Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.

//live

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). С переходом на другую работу Сергея Глазьева поздравляет политолог Алексей МУХИН.

//новости партнеров

//В мире

Бывший депутат назвал следующих после Донбасса кандидатов на отделение от Украины

Бывший депутат назвал следующих после Донбасса кандидатов на отделение от Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, сообщил, какие регионы отделятся от Украины после Донецка и Луганска. По данному вопросу политик высказался в разговоре с российскими журналистами.

//В мире

Экс-командир ДНР объяснил неизбежность начала полномасштабной войны в Донбассе

Экс-командир ДНР объяснил неизбежность начала полномасштабной войны в Донбассе

Возобновление полномасштабной войны на востоке Украины неизбежно. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Вооруженные силы Украины ждет разгром в случае нового наступления на республики Донбасса. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Общество

О голодных курьерах сервисов доставки еды

О голодных курьерах сервисов доставки еды

В крупных городах России продолжают курсировать «извозчики» в ярко-жёлтых и зелёных униформах. Речь идёт о курьерах компаний Яндекс. Еда и Delivery Club, занимающихся доставкой еды из ресторанов и сетей общепита. «АН» выяснили, сколько на самом деле можно заработать, будучи курьером по доставке еды

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Дана Борисова высмеяла Риту Дакоту за лишний вес

Дана Борисова высмеяла Риту Дакоту за лишний вес

В шоу-бизнесе друзей не бывает, и даже если тебе в глаза говорят комплименты, будьте уверезы на спиной обязательно выльют ведро помоев. Дана Борисова в своем Instagram-аккаунте буквально высмеяла Риту Дакоту

//Происшествия

Ульяновский фермер рассказал о производителе подсолнечного масла, из-за отравления которым умерли 2 человека

Ульяновский фермер рассказал о производителе подсолнечного масла, из-за отравления которым умерли 2 человека

В Ульяновской области два человека скончались после отравления подсолнечным маслом. Еще несколько человек отравились и попали в больницы. Предприниматель, у которого даже ИП не было зарегистрировано, соорудил у себя мини-маслобойку.

//Новости СМИ2

//В мире

Украинский политик заявил об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине

Украинский политик заявил об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук назвал ситуацию в вопросах соблюдения свободы слова на Украине критической. По его мнению, она становится хуже, чем при Порошенко.

//Шоу-бизнес

Григорий Лепс похвалился красавицей-дочкой

Григорий Лепс похвалился красавицей-дочкой

Певец Григорий Лепс похвалился красавицей-дочкой. Артист с супругой Анной воспитывают троих детей. Ева - их старшая дочь. "Долгожданный отпуск с семьей", - порадовался артист.

//Общество

Повышение радиационного фона в Северодвинске объяснили в Росгидромете

Повышение радиационного фона в Северодвинске объяснили в Росгидромете

Повышение радиационного фона в Северодвинске (Архангельскпя область) объяснили в Росгидромете. Повышение уровня радиации было зафиксировано в шести точках в Архангельской области 8 августа в в полдень.

//Общество

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321 и спасших жизни 233 человек. Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Герой России.

//Шоу-бизнес

Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото

Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото

Актриса театра и кино Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото. В этом году перед отпуском Пегова похудела и постройнела. Поклонники восхищаются, как Пегова выглядит в купальнике.

//Шоу-бизнес

На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Общественник Виталий Бородин пожаловался в Генпрокуратуру на Инстаграм ведущей шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Бузова сняла себя на видео, как она облизывает тарелки после еды и назвала себя блокадницей.

//Новости партнеров

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: Жительницу Орловского района обманули при покупке коровы

Горячий ТОП региональных новостей: Жительницу Орловского района обманули при покупке коровы

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, обман женщины в Кировской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Шоу-бизнес

Актер Станислав Садальский опубликовал пять законов жизни мудрого человека

Актер Станислав Садальский опубликовал пять законов жизни мудрого человека

Актер Станислав Садальский, активно пишуший блоги в соцсетях, опубликовала у себя в Instagram пять законов жизни мудрого человека. 1. Не навязывайтесь людям, и вы поймёте, нуждаются ли они в вас.

//Спорт

Владимир Моисеев: «Чтобы развивать самбо в регионах, надо действовать нестандартно»

Владимир Моисеев: «Чтобы развивать самбо в регионах, надо действовать нестандартно»

Исполнительный директор Федерации самбо Иркутской области Владимир Моисеев рассказал, как регион оказался в пятерке лучших по развитию борьбы.

//Происшествия

Сотрудники полиции в Воронеже начали поиск женщины, бросившей около входа в храм ребенка в сумке

Сотрудники полиции в Воронеже начали поиск женщины, бросившей около входа в храм ребенка в сумке

В Воронеже полиция ищет молодую женщину, оставившую ранним утром в среду, 14 августа, у входа в кафедральный собор новорожденного ребенка в сумке.

//Общество

Эксперты рынка деликатесов рассказали, что в России разучились делать черную икру

Эксперты рынка деликатесов рассказали, что в России разучились делать черную икру

"Большая часть чёрной икры, произведенной в России, как правило низкого качества. Она хуже продукции из Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и даже Белоруссии. Причин несколько: низкая конкуренция на внутреннем российском рынке, большие затраты при производстве, отсутствие государственной поддержки, обилие на рынке чёрной икры из Китая.

//Культура

Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле

Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле

Актер, режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис выбран художественным руководителем театра имени Фёдора Волкова в Ярославле. 53-летний Пускепалис был одним из девяти претендентов на пост худрука.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
2

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова
3

Ученые выяснили, как добиться от женщин интима
4

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
5

Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры