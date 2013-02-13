//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Нефритовый воин

Лидер криминальной группировки откупился от правоохранительных органов заявлением на другого гражданина?

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », Александр РЕМИЗОВ ]

Нефритовый воин
liveinternet.ru

Прокуратура Бурятии отказалась утвердить обвинение в организации преступного сообщества, которое полицейские следователи пытались выдвинуть против улан-удэнского предпринимателя Ильшата Иванова. Он содержится в одиночной камере следственного изолятора столицы Бурятии с сентября прошлого года, несмотря на вторую группу инвалидности, наличие заболеваний, исключающих взятие под стражу, протесты адвокатов и большой резонанс в обществе.

А был ли Садык?

Арест Ильшата Иванова в республике официально называют «самой громкой «посадкой» 2012 года», а его самого – «криминальным авторитетом по кличке Садык». Однако даже официальные лица из правоохранительных органов до сих пор откровенно путаются в оценках приписываемой ему деятельности и предполагаемого места в криминальной иерархии.

Так, глава МВД России по Бурятии Александр Зайченко заявил на сессии Народного Хурала (парламента) республики, что «группировка Садыка занималась незаконным оборотом нефрита». Именно это якобы и послужило причиной его задержания. Однако позже представитель следствия уточнил, что обвинений в хищении ценного минерала Ильшату Иванову не предъявлено.

В январе этого года нефритовую тему реанимировал начальник ГУ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Юрий Прощалыкин, который, по сообщению Интерфакса, заявил: «Убитый в Москве так называемый вор в законе Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, контролировал и криминальный мир Бурятии».

«Не так давно мы задержали одного из «авторитетов» в Бурятии – некоего Иванова, кличка Садык, и с ним группу лиц, которые контролируют добычу нефрита в одном из районов. Это как раз человек по этой линии, по этому клану», – продолжил Юрий Прощалыкин.

В свою очередь версию руководителя ГУ МВД по СибФО фактически опроверг заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД России по Бурятии Валерий Калганов. В интервью еженедельнику «Информ Полис» он сообщил, что, по его мнению, Садык «ориентируется на кутаисское направление, вора в законе Георгия Углава по прозвищу Тахи».

Наблюдая за тем, как противоречат друг другу высокопоставленные полицейские, сложно избавиться от ощущения, что арест улан-удэнского предпринимателя с действительно непростой биографией сейчас по какой-то причине всячески пытаются увязать с любыми темами, которые на слуху: убийство Деда Хасана, нефрит, ОПГ выходцев с Кавказа. Фактам и доказательствам, похоже, большого значения не придают. Легко представить, что при таком подходе может твориться в материалах самого уголовного дела, и также нетрудно догадаться, почему прокуратура в конце концов не согласилась с доводами следствия о якобы организованном Ильшатом Ивановым преступном сообществе.

Хроники Ринчи

В СМИ с помпой отрапортовали о ликвидации «самой и организованной, и опасной преступной группировки в Бурятии». А Иванову в конце концов было предъявлено обвинение в вымогательстве, которое он категорически отрицает. Причём якобы вымогал он у такого персонажа, который заслуживает отдельного рассказа. Адвокат Иванова Сергей Брянский говорит: «Криминальное прошлое у моего подзащитного было, хотя судимости давно погашены. Но криминальным авторитетом он, по моему мнению, не является. Обычный предприниматель, работал вместе с женой, у них фирма по перевозке грузов».

В нашумевшем деле, пожалуй, интереснее всего фигура того самого потерпевшего, с заявления которого в Генеральную прокуратуру России и началось уголовное дело Ильшата Иванова. Некий Ринча, ранее судимый за покушение на убийство и незаконное владение оружием, – весьма заметный и колоритный персонаж в криминальном мире Восточной Сибири. Именно он, как пишет еженедельник «МК в Бурятии», «поднялся» на контроле за нефритовыми потоками в одном из районов Бурятии. Благодаря ему дорог Улан-Удэ впервые коснулись шины лимузина «бентли».

Созданная Ринчей группировка в своё время обложила данью выходцев из Китая, делающих бизнес на бурятском нефрите. При этом в группировку входил их соотечественник по кличке Саша Ли, ныне объявленный в розыск за изнасилование.

Со временем Ринча получил статус «смотрящего за китайцами» и включил в сферу своих интересов прочие предприятия, основанные ими в Бурятии, – рестораны, сауны и т.п. Последние после этого начали гореть с поразительной частотой. Вот далеко не полная хроника:

– апрель 2010 г.: поджог ресторана «Вокруг света» в Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело
№94-2010-1502 по ч. 2 ст. 1 67 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом;

– июнь 2010 г.: поджог кафе «Джунго», возбуждено уголовное дело №92-2010-2025 по той же статье УК;

– июнь 2010 г.: кафе «Джунго» вновь подожгли, возбуждено уголовное дело №92-2010-2268. Владелец заведения заявил, что подозревает одного из активных членов возглавляемой Ринчей группировки – гражданина по кличке Жиба, который вымогал у него деньги;

– июль 2010 г.: подожог кафе «Шангри Ла». Возбуждено уголовное дело №92-2010-2244. Хозяин дал показания, что подозревает Сашу Ли, вымогавшего у него 12 тыс. долл. США;

– август 2010 г.: поджог ресторана «Хайлар». Возбуждено уголовное дело №92-2010-2268.

Убрать конкурента руками полиции

В августе 2010 г. Ринча с Жибой и ещё одним подельником всё-таки попались на вымогательстве полутора миллионов рублей у китайского предпринимателя под угрозой травматического пистолета. Лидера группировки взяли под стражу. Но потом выпустили под залог. Вскоре он и члены его группировки опять были замечены в вымогательстве 500 тыс. руб. у двух граждан КНР (уголовное дело №60-10-48). Ещё один китаец, у которого Ринча с подельниками требовали мзду в размере 15 долл. США с каждого приобретённого им килограмма нефрита, был избит арматурой. Потерпевшему переломали пальцы на руках, один пришлось ампутировать в больнице (уголовное дело №60-11-03).

Но самое интересное, что ни одно из этих дел не было доведено до суда! Приостановлено и расследование заказного убийства Владимира Власко, известного в Улан-Удэ под кличкой Хохол. В октябре 2010 г. он вместе с телохранителем был застрелен в подъезде своего дома. По данным источника, знакомого с ходом расследования, незадолго до убийства между группировками Хохла и Ринчи возник конфликт. Причина – конкуренция на чёрном рынке нефрита. Хохол, являющийся уроженцем Иркутской области, стал оказывать содействие своим землякам – бизнесмену с репутацией рейдера и близким к нему представителям криминалитета.

Между тем в криминальной биографии Ринчи случился интересный поворот: из наводящего страх на местных предпринимателей теневого авторитета он неожиданно переквалифицировался в скромного потерпевшего, который стал официально обращаться за защитой к правоохранительным органам! По его заявлению в Иркутске к уголовной ответственности за грабёж были привлечены четыре человека, якобы силой отнявшие у Ринчи дорогую машину (правда, дело это безнадёжно рассыпалось в суде). По его же заявлению о вымогательстве арестован и содержится в СИЗО Ильшат Иванов. Удивительное совпадение – и в этом случае Ринча утверждает, что у него вымогали два престижных авто.

Бросается в глаза интересный факт: на чёрном рынке нефрита орудовала одна группировка, о причастности к которой Ринчи говорят все вокруг, но полицейские начальники почему-то обвиняют в этом Ильшата Иванова, причём даже при отсутствии официальной версии у следствия. Вымогательством денег у китайцев занимался Ринча и даже был за это арестован, но в СИЗО сидит Ильшат Иванов. А сам Ринча находится на свободе и по некоторым сведениям даже под программой защиты свидетелей. Неужели и в этом уголовном деле всё поставлено с ног на голову и перекрашено?

Как и опасались специалисты, сама программа защиты свидетелей и потерпевших, о необходимости применения которой в России так долго говорили правозащитники, честные оперативники и следователи, попав на богатую на выдумки российскую почву, нашла себе новые варианты применения. Помоги нуждающимся в громких делах полицейским начальникам своими заявлениями на других, дай им то, что им интересно, – и ты вполне можешь уйти от ответственности за совершённые преступления, безопасно свести счёты с врагами.

Главное, чтобы тебя не успел опередить твой враг, который тоже может польститься на все прелести надёжной правоохранительной крыши. Справедливость же при этом становится предметом простого торга. И ничего, как говорится, личного.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//В мире

Историк оценил заявление Кравчука о референдуме в 1991 году на Украине

Историк оценил заявление Кравчука о референдуме в 1991 году на Украине

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что в 1991 году украинцы выступали за союз с Россией.

//В мире

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, которое способно буквально "покорить весь мир". Журналисты утверждают, что оно может перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

//В мире

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма предполагает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать Владимира Зеленского к уступкам России.

//новости партнеров

//Общество

При каких условиях ПФР может уменьшить пенсию

При каких условиях ПФР может уменьшить пенсию

В Пенсионном фонде России предупредили граждан, что имеется несколько причин, по котрым размер пенсии могут уменьшить. Размер пенсии может понизиться после переезда в другой регион.

//В мире

Гончарук процитировал Трампа и призвал сделать Украину "снова великой"

Гончарук процитировал Трампа и призвал сделать Украину "снова великой"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия" призвал "сделать Украину снова великой", использовав предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

И что же мы все теряем? Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник

И что же мы все теряем? Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник

Российские военные вывели из строя военный спутник №717 системы ГЛОНАСС-М, связь с которым они потеряли. В Сети недоумевают, как такое вообще может случиться, ведь это уже третья авария за месяц

//Общество

Диакон Кураев считает, что после "выпендрежа с таинством венчания" Собчак и Богомолова храм нужно снести

Диакон Кураев считает, что после "выпендрежа с таинством венчания" Собчак и Богомолова храм нужно снести

Диакон Андрей Кураев считает, что храм, в котором венчались Собчак и Богомолов осквернен и его нужно снести. Не смотря на то, что в РПЦ сообщили, что молодожены покаялись в грехах, надолго их не хватило

//Шоу-бизнес

Пьяный в стельку Билан выступал в Самаре за 2,74 миллионов рублей. Вторая попытка будет бесплатной

Пьяный в стельку Билан выступал в Самаре за 2,74 миллионов рублей. Вторая попытка будет бесплатной

«Ну выпил лишнего, с кем не бывает», защищали в Сети коллеги Диму Билана, который еле стоят на ногах на сцене в Самаре на концерте в честь Дня города. Выпить может любой, но не за деньги налогоплательщиков

//Происшествия

В Якутии потеряли вертолет

В Якутии потеряли вертолет

В воскресенье, 15 сентября, в Главное управление МЧС РФ по Якутии поступило сообщение о пропаже вертолета "Eurocopter" добывающего предприятия в Оймяконском улусе. Сейчас на поиски привлечены вертолеты частных компаний.

//Новости партнеров

//Общество

Самого опытного космонавта РФ исключили из отряда

Самого опытного космонавта РФ исключили из отряда

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила отстранить от работы самого опытного из нынешних космонавтов. Отмечается, что данное решение обжалованию не подлежит.

//Здоровье

Российский эксперт назвал главные факторы развития рака

Российский эксперт назвал главные факторы развития рака

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, которые влияют на развитие онкологического заболевания. По его словам, только 20% зависит от генетической предрасположенности.

//Новости СМИ2

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

МИД Украины сообщил о подготовке новых предложений для жителей Донбасса

МИД Украины сообщил о подготовке новых предложений для жителей Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти готовят пакет мер, который существенно сможет упростить жизнь жителям Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский хочет принять окончательное решение по ситуации на Донбассе.

//Армия

В Минобороны ответили на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

В Минобороны ответили на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия в условиях прекращения действия ДРСМД размещает в Европе ракеты, являются бездоказательными, говорится в заявлении Минобороны РФ.

//Происшествия

В Московский области женщина в ходе застолья ранила сожителя ножом

В Московский области женщина в ходе застолья ранила сожителя ножом

В подмосковном Серпухове женщина в процессе совместного застолья ударила ножом в грудь своего сожителя. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

//Авто

Эксперты составили список регионов с самыми дешевыми б/у авто

Эксперты составили список регионов с самыми дешевыми б/у авто

Эксперты изучили объявления по продаже подержанных машин в разных регионах РФ. Как оказалось, разброс цен может достигать несколько сотен тысяч рублей, и в мегаполисах они не обязательно стоят дороже.

//Политика

Пушков счел Турчинова умалишенным

Пушков счел Турчинова умалишенным

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с РФ страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Крыму на трех человек напали волки

В Крыму на трех человек напали волки

В субботу, 14 сентября, в Крыму зафиксировали два случая нападения волков на людей. Пострадавших госпитализировали в медучреждения республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

//Политика

В МИД Украины призвали Раду изменить закон о статусе Донбасса

В МИД Украины призвали Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

//Интервью

Актриса Яна Крайнова: «Я ходила по Рио в белых брюках и передавала привет Остапу Бендеру»

Актриса Яна Крайнова: «Я ходила по Рио в белых брюках и передавала привет Остапу Бендеру»

Яна Крайнова стала известной после картины «Дневник доктора Зайцевой». Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Ископаемый», «Долгая дорога», «Так поступает женщина», «Новогодний папа», «Квест», «Блестящая карьера», «Улётный экипаж» и др.

//Общество

В РПЦ опровергли слухи о высоких доходах священников

В РПЦ опровергли слухи о высоких доходах священников

Данные СМИ о том, что ежемесячный доход священников в Москве достигает 1 млн руб., не соответствуют действительности. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир".

//Шоу-бизнес

"Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне делать такие фото", Анфиса Чехова полностью разделась

"Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне делать такие фото", Анфиса Чехова полностью разделась

Анфиса Чехова показала своим подписчикам эротическое фото с конем. «Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. Кто знает, какая из них будет последней»

//Общество

"В бедах мужчин виноваты сварливые жены" и секс-куклы. Депутат Петров борется за честь сильного пола, не забывая и о себе любимом

"В бедах мужчин виноваты сварливые жены" и секс-куклы. Депутат Петров борется за честь сильного пола, не забывая и о себе любимом

Странная логика у российских парламентариев. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров заявил, что во всех бедах российских мужчин виноваты... женщины и попросил принять закон против секс-роботов

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в столб
2

Эксперты составили список регионов с самыми дешевыми б/у авто
3

Латвийский нейрохирург: Глиобластомы – редкие опухоли
4

Пассажира сняли с поезда Москва – Белгород из-за неадекватного поведения
5

"Близкие готовятся к ее уходу", по словам Андрея Разина, жить Анастасии Заворотнюк осталось всего несколько дней

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры