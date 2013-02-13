Нефритовый воин

Прокуратура Бурятии отказалась утвердить обвинение в организации преступного сообщества, которое полицейские следователи пытались выдвинуть против улан-удэнского предпринимателя Ильшата Иванова. Он содержится в одиночной камере следственного изолятора столицы Бурятии с сентября прошлого года, несмотря на вторую группу инвалидности, наличие заболеваний, исключающих взятие под стражу, протесты адвокатов и большой резонанс в обществе.

А был ли Садык?

Арест Ильшата Иванова в республике официально называют «самой громкой «посадкой» 2012 года», а его самого – «криминальным авторитетом по кличке Садык». Однако даже официальные лица из правоохранительных органов до сих пор откровенно путаются в оценках приписываемой ему деятельности и предполагаемого места в криминальной иерархии.

Так, глава МВД России по Бурятии Александр Зайченко заявил на сессии Народного Хурала (парламента) республики, что «группировка Садыка занималась незаконным оборотом нефрита». Именно это якобы и послужило причиной его задержания. Однако позже представитель следствия уточнил, что обвинений в хищении ценного минерала Ильшату Иванову не предъявлено.

В январе этого года нефритовую тему реанимировал начальник ГУ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Юрий Прощалыкин, который, по сообщению Интерфакса, заявил: «Убитый в Москве так называемый вор в законе Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, контролировал и криминальный мир Бурятии».

«Не так давно мы задержали одного из «авторитетов» в Бурятии – некоего Иванова, кличка Садык, и с ним группу лиц, которые контролируют добычу нефрита в одном из районов. Это как раз человек по этой линии, по этому клану», – продолжил Юрий Прощалыкин.

В свою очередь версию руководителя ГУ МВД по СибФО фактически опроверг заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД России по Бурятии Валерий Калганов. В интервью еженедельнику «Информ Полис» он сообщил, что, по его мнению, Садык «ориентируется на кутаисское направление, вора в законе Георгия Углава по прозвищу Тахи».

Наблюдая за тем, как противоречат друг другу высокопоставленные полицейские, сложно избавиться от ощущения, что арест улан-удэнского предпринимателя с действительно непростой биографией сейчас по какой-то причине всячески пытаются увязать с любыми темами, которые на слуху: убийство Деда Хасана, нефрит, ОПГ выходцев с Кавказа. Фактам и доказательствам, похоже, большого значения не придают. Легко представить, что при таком подходе может твориться в материалах самого уголовного дела, и также нетрудно догадаться, почему прокуратура в конце концов не согласилась с доводами следствия о якобы организованном Ильшатом Ивановым преступном сообществе.

Хроники Ринчи

В СМИ с помпой отрапортовали о ликвидации «самой и организованной, и опасной преступной группировки в Бурятии». А Иванову в конце концов было предъявлено обвинение в вымогательстве, которое он категорически отрицает. Причём якобы вымогал он у такого персонажа, который заслуживает отдельного рассказа. Адвокат Иванова Сергей Брянский говорит: «Криминальное прошлое у моего подзащитного было, хотя судимости давно погашены. Но криминальным авторитетом он, по моему мнению, не является. Обычный предприниматель, работал вместе с женой, у них фирма по перевозке грузов».

В нашумевшем деле, пожалуй, интереснее всего фигура того самого потерпевшего, с заявления которого в Генеральную прокуратуру России и началось уголовное дело Ильшата Иванова. Некий Ринча, ранее судимый за покушение на убийство и незаконное владение оружием, – весьма заметный и колоритный персонаж в криминальном мире Восточной Сибири. Именно он, как пишет еженедельник «МК в Бурятии», «поднялся» на контроле за нефритовыми потоками в одном из районов Бурятии. Благодаря ему дорог Улан-Удэ впервые коснулись шины лимузина «бентли».

Созданная Ринчей группировка в своё время обложила данью выходцев из Китая, делающих бизнес на бурятском нефрите. При этом в группировку входил их соотечественник по кличке Саша Ли, ныне объявленный в розыск за изнасилование.

Со временем Ринча получил статус «смотрящего за китайцами» и включил в сферу своих интересов прочие предприятия, основанные ими в Бурятии, – рестораны, сауны и т.п. Последние после этого начали гореть с поразительной частотой. Вот далеко не полная хроника:

– апрель 2010 г.: поджог ресторана «Вокруг света» в Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело

№94-2010-1502 по ч. 2 ст. 1 67 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом;

– июнь 2010 г.: поджог кафе «Джунго», возбуждено уголовное дело №92-2010-2025 по той же статье УК;

– июнь 2010 г.: кафе «Джунго» вновь подожгли, возбуждено уголовное дело №92-2010-2268. Владелец заведения заявил, что подозревает одного из активных членов возглавляемой Ринчей группировки – гражданина по кличке Жиба, который вымогал у него деньги;

– июль 2010 г.: подожог кафе «Шангри Ла». Возбуждено уголовное дело №92-2010-2244. Хозяин дал показания, что подозревает Сашу Ли, вымогавшего у него 12 тыс. долл. США;

– август 2010 г.: поджог ресторана «Хайлар». Возбуждено уголовное дело №92-2010-2268.

Убрать конкурента руками полиции

В августе 2010 г. Ринча с Жибой и ещё одним подельником всё-таки попались на вымогательстве полутора миллионов рублей у китайского предпринимателя под угрозой травматического пистолета. Лидера группировки взяли под стражу. Но потом выпустили под залог. Вскоре он и члены его группировки опять были замечены в вымогательстве 500 тыс. руб. у двух граждан КНР (уголовное дело №60-10-48). Ещё один китаец, у которого Ринча с подельниками требовали мзду в размере 15 долл. США с каждого приобретённого им килограмма нефрита, был избит арматурой. Потерпевшему переломали пальцы на руках, один пришлось ампутировать в больнице (уголовное дело №60-11-03).

Но самое интересное, что ни одно из этих дел не было доведено до суда! Приостановлено и расследование заказного убийства Владимира Власко, известного в Улан-Удэ под кличкой Хохол. В октябре 2010 г. он вместе с телохранителем был застрелен в подъезде своего дома. По данным источника, знакомого с ходом расследования, незадолго до убийства между группировками Хохла и Ринчи возник конфликт. Причина – конкуренция на чёрном рынке нефрита. Хохол, являющийся уроженцем Иркутской области, стал оказывать содействие своим землякам – бизнесмену с репутацией рейдера и близким к нему представителям криминалитета.

Между тем в криминальной биографии Ринчи случился интересный поворот: из наводящего страх на местных предпринимателей теневого авторитета он неожиданно переквалифицировался в скромного потерпевшего, который стал официально обращаться за защитой к правоохранительным органам! По его заявлению в Иркутске к уголовной ответственности за грабёж были привлечены четыре человека, якобы силой отнявшие у Ринчи дорогую машину (правда, дело это безнадёжно рассыпалось в суде). По его же заявлению о вымогательстве арестован и содержится в СИЗО Ильшат Иванов. Удивительное совпадение – и в этом случае Ринча утверждает, что у него вымогали два престижных авто.

Бросается в глаза интересный факт: на чёрном рынке нефрита орудовала одна группировка, о причастности к которой Ринчи говорят все вокруг, но полицейские начальники почему-то обвиняют в этом Ильшата Иванова, причём даже при отсутствии официальной версии у следствия. Вымогательством денег у китайцев занимался Ринча и даже был за это арестован, но в СИЗО сидит Ильшат Иванов. А сам Ринча находится на свободе и по некоторым сведениям даже под программой защиты свидетелей. Неужели и в этом уголовном деле всё поставлено с ног на голову и перекрашено?

Как и опасались специалисты, сама программа защиты свидетелей и потерпевших, о необходимости применения которой в России так долго говорили правозащитники, честные оперативники и следователи, попав на богатую на выдумки российскую почву, нашла себе новые варианты применения. Помоги нуждающимся в громких делах полицейским начальникам своими заявлениями на других, дай им то, что им интересно, – и ты вполне можешь уйти от ответственности за совершённые преступления, безопасно свести счёты с врагами.

Главное, чтобы тебя не успел опередить твой враг, который тоже может польститься на все прелести надёжной правоохранительной крыши. Справедливость же при этом становится предметом простого торга. И ничего, как говорится, личного.