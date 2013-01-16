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Маскарад

Прокурорское травести на Псковщине

№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели », Кирилл КАЗАНЦЕВ ]

Маскарад

Известная на Псковщине династия юристов заигралась в собственных мундирах.

Вы можете представить себе прокурора Псковской области Тимура Кебекова в эсэсовской форме, вскидывающим руку в нацистском приветствии? Возможно, чересчур впечатлительные люди, обладающие недюжинной фантазией, и могут такое нарисовать на задворках своего воспалённого сознания. Однако здравомыслящий человек отгонит от себя подобные мысли. Хотя бы потому, что в гардеробе у Тимура Мурадиновича есть куча собственных прокурорских голубых мундиров, о чести которых он так любит печься, борясь с журналистским инакомыслием. Да и вообще работник прокуратуры и фашистский прикид – абсолютно несовместимые вещи, скажете вы. Но не торопитесь…

Если сам прокурор Псковской области Тимур Кебеков, как говорят его сторонники и некоторые подчинённые, – пример кристальной честности, то вот в окружении у него не всё так гладко и безоблачно. Свидетельством тому стали фотографии, опубликованные на сайте Антикоррупционного фронта (www.nafront.com), на которых первый заместитель прокурора Псковской области Эльмира Канаева и её родная дочь – помощник Островского межрайонного прокурора Анастасия Чаплыгина – изображены явно не в платьицах в горошек.

Дочки-матери

В принципе страсть маленьких (да и больших тоже) девочек к переодеваниям и гламурному внешнему виду очевидна, необъяснима и неискоренима. Все родители на свете знают о любви своих дочек к зеркалам и красивой одежде, как для себя самих, так и для своих кукол и других игрушек. Конечно, такие игры не проходят даром и помогают девчонкам в недалёком будущем уже в реальном мире быстрее и качественнее подбирать себе подходящую одежду. И кому как не их мамам знать о том, что правильно подобранный наряд позволяет любой женщине выглядеть сногсшибательно.

Неизвестно, играли ли в такие игры в семье Канаевых. Возможно, маленькой Насте и не хватало подобной истинно женской гламурности в силу того, что мама Эльмира была представительницей достаточно суровой для женщин профессии, а потому дочке приходилось играть больше с прокурорскими кителями, нежели с рюшечками и бантиками. Можно только с умилением представить, как босоногая малышка шлёпает по полу, утопая в мамином форменном пиджаке, на котором с каждым годом появлялось всё больше звёздочек.

Может, тогда Анастасия и решила пойти по проторённому пути и выбрала себе прокурорскую стезю. Ведь дело это совсем не безбедное. Стабильный оклад, уважение в обществе, опять же – и формой красивой снабжают.

Млеко, курка, яйко?

Фотографии, которые были выложены в открытом доступе в одной из социальных сетей (откуда и были взяты сотрудниками Антикоррупционного фронта), вызвали широкий общественный резонанс. Вот молодая девушка (Анастасия Чаплыгина) в эсэсовском полевом мундире с нарукавным орлом и нагрудной лентой медали Креста военных заслуг, в немецкой каске обнимается на фото с юношей в танкистском шлеме (муж Чаплыгиной). Вот она верхом на старом мотоцикле М-72, а её спутник в люльке с пулемётом в руках. А вот и сама зампрокурора госпожа Канаева в морской адмиральской форме красуется на фото вместе с детишками. Под фото комментарий: «Генерал, Адмирал а Ванька фашист...)))» (Орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.). Поскольку все снимки были сделаны в одно время, то можно предположить, что запечатлел «играющих» в фашистов – не кто-нибудь, а сама заместитель областного прокурора Эльмира Канаева.

Маскарад

Маскарад

Маскарад

Глядя на лица, размещённые на фото, песня «Дойчен золдатен унд унтер официрен» начинает крутиться в мозгу сама собой. Наверное, если было бы видео, то именно под такой звуковой ряд и стоило сделать клип. А вдруг на каком-нибудь неонацистском фестивале в Риге или Таллине он занял бы призовое место? А что? Хорошая добавка к жалованью в виде призовых была бы авторам гарантирована.

Конечно, первое, что приходит в голову после просмотра снимков, это вопрос об уровне умственного развития того, кто эти фото разместил для общего просмотра. Второе размышление о том, как всё это соответствует прокурорскому статусу, не говоря уже о чисто человеческих эмоциях.

А тут ещё общественники бьют тревогу. Мол, как нам после таких фото относиться к Эльмире Канаевой как к профессиональному юристу, которая, по сути, должна была бы знать 20-ю статью Административного кодекса Российской Федерации (КоАП РФ) «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»? Не является ли напяливание и демонстрация мундиров с фашистской символикой перебором и чем-то постыдным, граничащим с неуважением к памяти наших дедов, отдавших свои жизни за Родину?

Информация к размышлению

Статья 20.3 КоАП РФ гласит:

1. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, – влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики.

2. Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, направленные на их пропаганду, – влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Ряженые-напомаженные

С другой стороны, может, зря по такому поводу «волну погнали»? Ну, были люди на отдыхе. Вполне вероятно, отведали чего-нибудь горячительного. Решили сделать оригинальную фотосессию в стиле ретро. И чего их теперь за это лишать прокурорских должностей и премий? Думается, что областной прокурор Тимур Кебеков если и пожурит несмышлёных своих сотрудников, которым не даёт покоя слава фотомоделей, то уж выгонять на улицу и отстранять от прокурорского пирога таких грамотных специалистов, естественно, не станет.

Может, девочкам не хватает собственных мундиров, и они пытаются найти острые ощущения в новых одеяниях. Есть такое театральное амплуа – травести (см. справку «АН»). Вдруг мама и её дочь как раз к таким и принадлежат? Но не путать с трансвеститами, у которых переодевание в одежду противоположного пола вызывает сексуальное возбуждение. Мы далеки от мысли, что у госпожи Канаевой и её детишек подобная фетишистская зависимость.

Впрочем, существует вероятность того, что прокурорские работники из славной династии просто готовились к святкам. Ведь когда работа над этим материалом была закончена, как раз и наступило время ряженых и колядующих...

Справка «АН»

Травести́ (от итал. travestire – «переодевать») – театральное амплуа, требующее исполнения соответственно переодетым лицом роли другого пола; преимущественно актриса, исполняющая роли мальчиков, подростков, девочек, а также роли, требующие переодевания в мужской костюм.

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