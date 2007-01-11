Су-34 – самолет будущего

В 2007 году будут поставлены еще два бомбардировщика Су­-34, а потом ежегодно будут делать по десять таких самолетов. Всего, как сказал главнокомандующий ВВС России генерал армии Владимир Михайлов, до 2020 года в войска должно поступить 200 самолетов Су­-34. Они постепенно заменят в строю нынешние фронтовые бомбардировщики Су-­24. Поставлять на экспорт Су-34 начнут только после того, как в российских ВВС будет сформировано первое ударное соединение многофункциональных истребителей-­бомбардировщиков Су-34.

Этот самолет – чудо комфорта. Например, во время полета пилоты по очереди могут встать, размяться, разогреть в СВЧ-­печи бортовой паек. В случае длительного полета (с дозаправкой) есть возможность вздремнуть в горизонтальном положении между креслами. Кресла пилотов оснащены массажной спинкой.

Впрочем, главное для летчика все же не комфорт, а безопасность. Так, для защиты пилотов на Су­-34 впервые в мире, кроме, пожалуй, штурмовика Су­-25, установлена бронированная кабина. Толщина ее брони 17 мм, и она надежно прикрывает людей и приборы от попадания пуль, малокалиберных снарядов и осколков ракет. А катапульта, если это потребуется, сработает в любую секунду, как в воздухе, так и на стоянке. Интегрированные системы защиты человека на Су­-34 в пять раз эффективнее, чем на других машинах такого же типа. А это значит, что «тридцатьчетверка» в пять раз эффективнее и безопаснее в бою, чем ее аналоги.

Тактико-технические данные

Су-­34 – максимальная взлетная масса – около 39 тонн, максимальная скорость на большой высоте – 1900 км/ч, максимальная скорость около земли – 1400 км/ч, максимальная дальность полета с внутренним запасом топлива – 4000 км, с дозаправкой в воздухе – не имеет предела. Вооружение самолета включает в себя встроенную пушку калибра 30 мм, а также управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты различных классов.