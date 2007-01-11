Я спросил про «Тополя»

Специалисты – ракетчики пояснили, что этот комплекс шахтного базирования принят на вооружение в 1998 году. Сейчас на боевом дежурстве в составе группировки РВСН в Татищевской дивизии находится пять ракетных полков со стационарным комплексом «Тополь-М». Всего на вооружении российской армии состоит более 40 стационарных модернизированных «Тополей».

В целом же ударная группировка РВСН насчитывает около 500 межконтинентальных баллистических ракет, причем в соответствии с планами Мин­ обороны РФ на смену старым придут новые МБР. Всего в 2006 году Вооруженные c илы получили 6 межконтинентальных баллистических ракет.



В 2007 Минобороны закупит 17 межконтинентальных баллистических ракет.

Наш «Тополь-М», оснащенный унифицированной межконтинентальной баллистической ракетой, по оценке специалистов, не имеет аналогов в мире. Его боевое оснащение способно преодолеть любую систему противоракетной обороны. У новейшего подвижного «Тополя­-М» повышены характеристики мобильности и защищенности от технических средств разведки противника. Он полностью не восприимчив к воздействию электромагнитного импульса.

Тактико-технические данные