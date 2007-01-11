Я спросил про «Тополя»
№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Иван ШАПОВАЛ ]
Специалисты – ракетчики пояснили, что этот комплекс шахтного базирования принят на вооружение в 1998 году. Сейчас на боевом дежурстве в составе группировки РВСН в Татищевской дивизии находится пять ракетных полков со стационарным комплексом «Тополь-М». Всего на вооружении российской армии состоит более 40 стационарных модернизированных «Тополей».
В 2007 Минобороны закупит 17 межконтинентальных баллистических ракет.
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