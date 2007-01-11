Полигон - солдатский стон

Еще несколько лет назад это было такой редкостью, что тянуло на сенсацию. Боевая учеба в армии едва тлела из-за недостатка средств. Даже в одной из самых прославленных в российской армии Кантемировской дивизии «горючки» хватало лишь для нечастых показных занятий. Это когда по приказу Генштаба изображали боевую мощь для высоких иностранных делегаций.

Нынче никакой «показухи». Обычная зимняя боевая учеба. Правда, и сейчас такие учения проводятся не каждый день. Для солдат и командиров они по-прежнему событие. …Ежатся, переминаются с ноги на ногу у антенн расчехленных радиостанций связисты рядовые Сергей Степанов и Андрей Бондаренко. Точно такие же махины на своем горбу тридцать лет назад сам таскал в военном училище. А где же новая техника? Например, хваленые системы закрытой связи «Акведук»? Говорят, пока только на международных выставках. Даже в Чечне их раз-два и обчелся.

Не открою страшной военной тайны, если скажу, что на вооружении кантемировцев находится танк Т-­80. Неплохая боевая машина. Но ей уже более чем четверть века. Специалисты говорят, что на смену «восьмидесятке» давно ждут суперсекретный «Черный орел». Но его до сих пор показывают в Нижнем Тагиле только в зачехленном виде. Злые языки утверждают, что этот танк нового поколения существует в единственном экземпляре.

…Рыхлят полигонную целину боевые машины пехоты. «Девушки» тоже далеко не первой молодости. Удивительно, что даже в «придворной» дивизии на вооружении до сих пор устаревшие БМП-­2. А новое поколение БМП­3 по карману лишь арабским шейхам.

Мне предложили на полигонном стрельбище пострелять из нескольких видов стрелкового оружия. Вежливо отказался. И не потому, что ярый пацифист. Просто за почти тридцать лет военной службы вдоволь настрелялся из автомата Калашникова и пистолета Макарова. А вот принятый на вооружение в 1998 году новый автомат «Абакан», честно признаюсь, в руках не держал. Увы, не видели его и в Кантемировской дивизии, других боевых частях нашей армии. Мало кто из офицеров стрелял из новейшего спецназовского пистолета «Гюрза».

…На полигоне немного холодновато. Только вчера закончились зимние оттепели. Конечно, Подмосковье – не Магадан. И этой зимой генерал Мороз задержался с наступлением. Но на открытом тактическом поле колючий ветерок слезу вышибает. Полигон для солдата всегда стон. Место, где сполна получишь все трудности и лишения военной службы.

Впрочем, и в помещениях военного городка – нежарко. Своими глазами видел, как градусник в образцово-показательной казарме показывал лишь 12 градусов тепла. И все уверения старшины и сержантов, что, мол, придут солдаты с полигона и так своим дыханием поднимут температуру, что чертям жарко станет, – пустая болтовня.

Говорят, все познается в сравнении. Так, при Ельцине и Грачеве вымерзали целые военные городки. Не было денег на топливо, замену прохудившихся труб. При Путине и Иванове дело сдвинулось с мертвой точки. Но без отдель­ных ЧП пока не обходится. Вспомним, как прошлой зимой люди Чубайса нередко «баловались» с рубильником, отключая за неуплату военные объекты, причем даже стратегического значения.

К сожалению, последние пятнадцать лет армия была у государства на положении падчерицы. В войска не поступало новое оружие. Вместо обещанных реформ шел катастрофический развал. Военные медленно, но верно доходили до точки кипения. Но сейчас положение дел меняется в лучшую сторону. Так, в 2007 году по разделу «Национальная оборона» в госбюджете запланировано 820 млрд. рублей, из них на закупки новой техники 144 млрд. рублей, а всего на перевооружение армии планируется дать 341,2 млрд. рублей.