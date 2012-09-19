Кто есть КТО? «Мёртвые души» генерала Васильева

Северный Кавказ продолжает оставаться одним из наиболее проблемных регионов Российской Федерации. Сейчас уже мало кого удивляют или шокируют новости из северокавказских республик – практически ежедневно там слышны взрывы, перестрелки, теракты. В последние 2–3 года Кабардино-Балкария всё чаще фигурирует в тревожных сводках. Несмотря на то что на борьбу с терроризмом государство выделяет более чем значительные ресурсы, в том числе финансовые, кажется, что бандподполье в этой республике становится всё активнее. И хотя контртеррористические операции (КТО) проводятся на территории этой, по сути, курортной республики с завидной регулярностью, пока наиболее заметным результатом от них стало практически полное исчезновение туристов. Эта тенденция настолько очевидна, что местные жители уже в шутку расшифровывают КТО как «контртуристическую операцию».

Недавно в одном из интернет-сми нашей редакцией был обнаружен весьма примечательный документ – акт финансовой ревизии от 25 апреля 2012 г.,который во многом проливает свет на то, почему же многочисленные загадочные КТО, проводимые в КБР полицией под руководством генерала Васильева, не дают нужного эффекта, хотя выделяются на них огромные средства.

Выяснилось, что в период с начала марта по конец апреля 2012 г. в МВД Кабардино-Балкарии была проведена комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Центра финансового обеспечения МВД по КБР за истекший год. По результатам проверки комиссия составила акт.

Как ни странно, но этот документ, датированный 25 апреля, оказался совершенно проигнорирован как прессой, так и общественностью, хотя содержащиеся в нём сведения показывают, как на самом деле обстоит «противодействие экстремизму» в Кабардино-Балкарии. В акте комиссии содержится ряд удивительных фактов, о которых хотелось бы рассказать.

Так, например, проверка установила, что «в Автохозяйстве ЦАХ и ТО МВД по КБР из-за завышения фактического пробега автотранспорта в путевых листах путём приписки допущено неправомерное списание бензина на шестнадцати автомашинах в количестве 53 209 литров на сумму 1355,5 тыс. рублей. Сумма ущерба определена на основании ст. 246 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ исходя из рыночных цен на литр бензина, сложившихся на момент установления нарушения».

Вдумайтесь, списано бензина на 1 млн. 355 тыс. рублей только на завышении пробега автомобилей! Но этим дело не ограничивается. Также комиссией было выявлено «неправомерное списание автохозяйством горюче-смазочных материалов на грузовые автомашины в количестве 23 079 литров на общую сумму 600,0 тыс. рублей». Итого практически два миллиона рублей на ГСМ бесследно исчезли в ведомстве генерала Васильева в течение года.

Идём дальше. Казалось бы, благое дело – покупка жилья для контрактников, служивших в МВД по Чеченской Республике, а также служебных квартир. Выделено на эти цели из бюджета было более 26 млн. рублей. Были объявлены аукционы, и в итоге куплена 21 квартира. Однако, как установила проверка, «в каждом случае открытый аукцион объявлялся несостоявшимся в связи с тем, что не подавалась ни одна заявка на участие в аукционе, несмотря на то, что начальная стартовая цена была объявлена максимальная, действующая в регионе». Странно, да? Но всё объясняется довольно просто – в результате жильё покупалось по завышенным ценам. Например, «по государственному контракту от 07.10.2011 г. №192 произведена закупка трёхкомнатной квартиры общей площадью 71,9 кв. м в г. Тырныаузе по цене 1736,0 тыс. рублей. Вместе с тем рыночная стоимость аналогичной квартиры в зависимости от расположения в городе не превышала 800,0 тыс. руб. (в центре), в других районах не более 600,0 тыс. рублей. В ходе проверки был исследован рынок стоимости на недвижимость в г. Тырныаузе путём опроса владельцев квартир и изучением публикации (объявлении) в средствах информации. От опрошенных владельцев недвижимости поступали предложения о продаже недвижимости по цене 550–600 тыс. рублей. Кроме того, закупка недвижимости по контракту произведена в непрестижном районе города, где рыночная стоимость не превышала 600,0 тыс. рублей. В результате при закупке квартиры допущено кратное превышение её стоимости. (1736,0 тыс. руб. – 600,0 тыс. руб. = 1136,0 тыс. рублей)».Иными словами, более миллиона рублей с покупки только одной квартиры! Всего же, по мнению комиссии, в результате завышения цен были «неэффективно использованы», а если попросту говорить, – украдены, более 4 млн. рублей.

Но и это ещё далеко не всё. Весьма интересно выглядит ситуация с размещением преданных сил МВД в республике, которые вроде бы должны использоваться республиканской полицией во главе с генералом Васильевым для проведения тех самых контртеррористических операций (КТО).

Размещали преданных бойцов в санатории в Баксанском районе республики, а вовсе не в горах, где, по идее, должны бы были находиться те самые террористы. Ну да ладно – возможно, что, по мнению Васильева, необходимо возить бойцов за много километров к местам проведения этих самых КТО (а как же иначе бензин списывать?). Но выясняется, что приписки имеют место далеко не только в пробеге автохозяйства. Ведомство Васильева не побрезговало приписать и количество приданных им сил, да так, что Гоголь со своими «Мёртвыми душами» сгорел бы от зависти.

«Например, согласно государственного контракта от 03.06.2011 г. №85, МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс Баксан» г. Тырныауз оказывал услуги по проживанию личного состава приданных сил в соответствии со спецификацией. По спецификации к государственному контракту стоимость услуг представлена из расчёта проживания 200 чел. в сутки, или 6000 ч/дней на 30 суток, в то время как гостиница имеет возможность принять на проживание только 100 человек одновременно (справка МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс Баксан»). В результате предварительный расчёт количества ч/дней и сумма контракта были завышены на 3 тыс. чел/дней и соответственно на сумму 1500,0 тыс. рублей. Исполнение контракта оформлено актом выполненных работ 24.06.2011 года или услуги составили 21 сутки, и оплата произведена в полном объёме в сумме 3000,0 тыс. рублей.

Из расчёта 21 сутки фактически по акту выполненных работ предоставлялись услуги одновременно на 285 человек (6 тыс. чел/дней: 21 сутки) за период с 03.06.2011 г. по 24.06.2011 г., что не соответствует действительности. При проведении встречной проверки в МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс Баксан» были представлены акты об оказании услуг, согласно которым за тот же период в гостинице проживали 70 человек и количество чел/дней составило 1470 на сумму 735,0 тыс. рублей. (70 чел.х 21сут.х 500=735,0тыс. руб.). Таким образом, по представленным документам количество услуг завышено на 4530 чел/дней на сумму 2265,0 тыс. рублей».

Таким образом, получается, что вместо заявленных подо-печными генерала Васильева 200 сотрудников (а если по документам, то и все 285!), на деле в санатории проживали всего 70 человек. И не 30 дней, а всего 21. Итого из 3 млн. рублей приписки составили 2 млн. 265 тысяч. А это ни много ни мало – 75% выделенных средств! Оказывается, выгодное это дело – с терроризмом бороться, если «списывать» три четверти полученных на борьбу денег. Надо предполагать, что вряд ли уплаченные за несуществующих бойцов средства пошли на развитие «Спортивно-оздоровительного комплекса Баксан». Но вот куда они точно не пошли, так это на борьбу с экстремистами. Добавьте сюда ещё и расходы на питание «мёртвых душ». В результате, по заключению комиссии, общая сумма украденных кабардино-балкарским «Чичиковым» в погонах, или как это говорится в акте ревизии, «неэффективно потраченных» средств на приданные силы, составило 5 млн. 888 тыс. рублей.

Кроме того, в материалах проверки отмечено множество других нарушений и недоимок, в том числе и курьёзных. Так, например, на балансе МВД находилось здание, которого в действительности уже не существовало. Но при этом средства на амортизацию здания выделялись исправно. Или, например, билеты, по которым сотрудники республиканского МВД якобы ездили в отпуск в Санкт-Петербург: оказалось, что многие сотрудники пользовались одним и тем же автобусом, как для поездки в Петербург, так и обратно. Все бы ничего, да вот только выяснилось, что автобус по предоставленным документам одновременно, в один и тот же день, ехал и в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга. Такое вот чудо техники в исполнении васильевской полиции. Удивительно только, что при таком уровне «развития технологий» в республике ещё не побеждены все экстремисты и не изобретён вечный двигатель.

Можно с уверенностью говорить, что в материалах проверки налицо масштабное расхищение бюджетных средств, выделяемых Кабардино-Балкарскому МВД под управлением Васильева на борьбу с терроризмом и экстремизмом. Общая сумма «неэффективно израсходованных» средств составляет десятки миллионов рублей. И это только за год! Согласитесь, есть повод задуматься – почему же столь разгромный документ не имел эффекта не то что «разорвавшейся бомбы», но, похоже, и вовсе никакого – сведений о том, что в результате работы комиссии, в МВД республики кто-либо понёс наказание, до сих пор нет.

При этом отметим, что фигура генерала Васильева весьма неоднозначна. В интернет-сми не раз появлялась информация о том, что глава полиции Кабардино-Балкарии – «человек Кокова», тоже генерала, до недавних пор возглавлявшего Центр по борьбе с экстремизмом МВД РФ. Надо полагать, что генерал-майор Юрий Коков, выходец из Кабардино-Балкарии и обладающий там весьма прочными связями, не мог пустить «борьбу с экстремизмом» в родной республике на самотёк. Деятельность Кокова на посту руководителя «Центра Э» не раз вызывала вопросы и заставляла сомневаться в его компетентности. Похоже, что этими же вопросами наконец заинтересовались и в самых высоких эшелонах власти.

Буквально на днях, 5 сентября, указом Президента РФ Владимира Путина начальник «Центра Э» генерал-майор Ю. Коков был переведён на другую, предпенсионную «почётную» должность, а на его место назначен руководитель московского «Центра Э» полковник Тимур Валиулин.

Возможно, именно этим объясняется тот факт, что акт комиссии, проверявшей деятельность Васильева наконец был придан огласке. Будем надеяться, что публикация этих данных не пройдёт незамеченной, и в кабардино-балкарской полиции всё-таки наведут порядок. Ведь пока контртеррористические операции служат лишь источником дохода для чиновников в погонах, о нормализации жизни на Северном Кавказе говорить не приходится.