Заказные убийства возвращаются?

Чуждое явление

Однажды Владислав Листьев в телешоу «Тема», посвященном волне заказных убийств в России, озадачил присут­ствующих: «Откуда у нас взялось это чуждое явление?»

Гости, среди которых были и сотрудники милиции, и представители госбезопасности, почему-то прежде всего обратили внимание на широко распространенные тогда зарубежные видеофильмы. Оттуда, мол, вся беда. Буржуазные веяния Запада.

Никто не вспомнил, что при совет­ской власти это «чуждое явление» активно использовалось в работе отечест­венной госбезопасностью. Убийства Троцкого, Степана Бандеры и ряд других были подготовлены и осуществлены рыцарями «плаща и кинжала». Даже во времена брежневского застоя эти методы не оставались забытыми.

Когда-то широко известный ныне «важняк» Владимир Калиниченко, уже в то время работавший старшим следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, едва не стал жертвой такого преступления.

И все потому, что он оказался среди двух огней в противостоянии между могущественными силовыми структурами КГБ под руководством Андропова и МВД под руководством Щелокова. Калиниченко тогда расследовал ставшее классическим «убийство на Жданов­ской». Однажды Андропов вызвал его к себе и сказал, что его будут охранять люди из «Альфы». По данным Андропова, Щелоков заказал убийство следователя.

Заказные убийства и постсоветский синдром

Какими же бывают заказные убий­ст­ва?

Их можно разделить на три основные категории:

- бытовые - жена заказала мужа, дети - родителей;

- экономические - передел сфер влияния, долги;

- и политические конечно же.

Но, как говорят специалисты МВД и прокуратуры, заказными такие преступления можно назвать в том случае, если установлен заказчик.

Именно поэтому политические убийства, как правило, не раскрываются в течение долгого времени. За редкими исключениями. Потому что к их осуществлению привлекают профессионалов высокого класса, которые умеют заметать следы.

Тем временем следствие можно считать успешным, когда раскрыта вся цепочка - заказчик, наблюдатели, исполнитель. А это очень сложно.

В начале 90-х, когда организованные преступники делили сферы влияния (мзду с первых кооперативов и негосударственных точек общепита), разобраться с серией убийств можно было, только зная, какая группировка на какой территории чьи интересы представляет. Это, по крайней мере, могло обнаружить и мотивацию преступления, и возможных организаторов. Оставалось собирать доказательную базу.

К тому же на заре дикого капитализма менталитет бандитов был такой: отказывался коммерсант платить деньги - получал пулю. Потом вдруг выяснилось, что живой в отличие от мертвого может платить, если его заставить. Тогда появилась новая волна - убивать стали людей, которые давали деньги взаймы. Кредитовать в ту пору стало опасно для жизни.

Все это было до дефолта 1998 года.

Люди гибнут за металл

А потом начался активный и массированный передел остатков дейст­вующей промышленности, нефте- и газодобычи - основных сырьевых отраслей. Только за годы алюминиевого передела были убиты более трехсот коммерсантов (и все по заказу). По мнению представителей ФСБ, последним из таких преступлений стала гибель измайлов­ского криминального авторитета Антона Малевского.

Он поехал по делам в Южную Африку и, как опытный десантник в прош­лом, решил попрыгать с парашютом. Он почему-то не раскрылся...

После смерти Малевского наступило затишье.

При президентстве Владимира Путина эта сфера разборок перешла в юридическое поле - на рассмотрение арбитражных судов. И в первую очередь потому, что многие криминальные капиталы легализовались через коммерческие фирмы и банки.

И бывшие бандиты стали учиться разговаривать друг с другом через своих юристов.

Если подниматься вверх по пирамиде заказных убийств - от бытовых внизу до политических вверху, по своим методам они становятся изощренными и труднораскрываемыми. Соответственно меняется и шкала оплаты услуг киллеров - от бутылки водки до десятков, если не сотен тысяч долларов. Ведь нередко среди исполнителей оказываются не только отставные, но и работающие на государство профессионалы из силовых структур.

Так или иначе, время отвечает на многие вопросы, и громкие заказные убийства, которые, как сейчас кажется, невозможно раскрыть, будут расследованы. Нужны просто желание и профессионализм. Не меньший, чем у киллеров... Хороший пример нам подают сотрудники лондонского Скотленд-Ярда. Отравление г-на Литвиненко будет ими, без сомнения, раскрыто. Даже если российские спецслужбы окажутся в нем не замешаны. Политическая целесообразность в Англии не на первом месте. Главное - закон. Россия пока медленно ­учится.



