Заказные убийства возвращаются?
№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
Чуждое явление
Однажды Владислав Листьев в телешоу «Тема», посвященном волне заказных убийств в России, озадачил присутствующих: «Откуда у нас взялось это чуждое явление?»
Гости, среди которых были и сотрудники милиции, и представители госбезопасности, почему-то прежде всего обратили внимание на широко распространенные тогда зарубежные видеофильмы. Оттуда, мол, вся беда. Буржуазные веяния Запада.
Никто не вспомнил, что при советской власти это «чуждое явление» активно использовалось в работе отечественной госбезопасностью. Убийства Троцкого, Степана Бандеры и ряд других были подготовлены и осуществлены рыцарями «плаща и кинжала». Даже во времена брежневского застоя эти методы не оставались забытыми.
Когда-то широко известный ныне «важняк» Владимир Калиниченко, уже в то время работавший старшим следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, едва не стал жертвой такого преступления.
И все потому, что он оказался среди двух огней в противостоянии между могущественными силовыми структурами КГБ под руководством Андропова и МВД под руководством Щелокова. Калиниченко тогда расследовал ставшее классическим «убийство на Ждановской». Однажды Андропов вызвал его к себе и сказал, что его будут охранять люди из «Альфы». По данным Андропова, Щелоков заказал убийство следователя.
Заказные убийства и постсоветский синдром
Какими же бывают заказные убийства?
Их можно разделить на три основные категории:
- бытовые - жена заказала мужа, дети - родителей;
- экономические - передел сфер влияния, долги;
- и политические конечно же.
Но, как говорят специалисты МВД и прокуратуры, заказными такие преступления можно назвать в том случае, если установлен заказчик.
Именно поэтому политические убийства, как правило, не раскрываются в течение долгого времени. За редкими исключениями. Потому что к их осуществлению привлекают профессионалов высокого класса, которые умеют заметать следы.
Тем временем следствие можно считать успешным, когда раскрыта вся цепочка - заказчик, наблюдатели, исполнитель. А это очень сложно.
В начале 90-х, когда организованные преступники делили сферы влияния (мзду с первых кооперативов и негосударственных точек общепита), разобраться с серией убийств можно было, только зная, какая группировка на какой территории чьи интересы представляет. Это, по крайней мере, могло обнаружить и мотивацию преступления, и возможных организаторов. Оставалось собирать доказательную базу.
К тому же на заре дикого капитализма менталитет бандитов был такой: отказывался коммерсант платить деньги - получал пулю. Потом вдруг выяснилось, что живой в отличие от мертвого может платить, если его заставить. Тогда появилась новая волна - убивать стали людей, которые давали деньги взаймы. Кредитовать в ту пору стало опасно для жизни.
Все это было до дефолта 1998 года.
Люди гибнут за металл
А потом начался активный и массированный передел остатков действующей промышленности, нефте- и газодобычи - основных сырьевых отраслей. Только за годы алюминиевого передела были убиты более трехсот коммерсантов (и все по заказу). По мнению представителей ФСБ, последним из таких преступлений стала гибель измайловского криминального авторитета Антона Малевского.
Он поехал по делам в Южную Африку и, как опытный десантник в прошлом, решил попрыгать с парашютом. Он почему-то не раскрылся...
После смерти Малевского наступило затишье.
При президентстве Владимира Путина эта сфера разборок перешла в юридическое поле - на рассмотрение арбитражных судов. И в первую очередь потому, что многие криминальные капиталы легализовались через коммерческие фирмы и банки.
И бывшие бандиты стали учиться разговаривать друг с другом через своих юристов.
Если подниматься вверх по пирамиде заказных убийств - от бытовых внизу до политических вверху, по своим методам они становятся изощренными и труднораскрываемыми. Соответственно меняется и шкала оплаты услуг киллеров - от бутылки водки до десятков, если не сотен тысяч долларов. Ведь нередко среди исполнителей оказываются не только отставные, но и работающие на государство профессионалы из силовых структур.
Так или иначе, время отвечает на многие вопросы, и громкие заказные убийства, которые, как сейчас кажется, невозможно раскрыть, будут расследованы. Нужны просто желание и профессионализм. Не меньший, чем у киллеров... Хороший пример нам подают сотрудники лондонского Скотленд-Ярда. Отравление г-на Литвиненко будет ими, без сомнения, раскрыто. Даже если российские спецслужбы окажутся в нем не замешаны. Политическая целесообразность в Англии не на первом месте. Главное - закон. Россия пока медленно учится.
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