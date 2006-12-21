//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Заказные убийства возвращаются?

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Заказные убийства возвращаются?

 

Чуждое явление

Однажды Владислав Листьев в телешоу «Тема», посвященном волне заказных убийств в России, озадачил присут­ствующих: «Откуда у нас взялось это чуждое явление?»

Гости, среди которых были и сотрудники милиции, и представители госбезопасности, почему-то прежде всего обратили внимание на широко распространенные тогда зарубежные видеофильмы. Оттуда, мол, вся беда. Буржуазные веяния Запада.

Никто не вспомнил, что при совет­ской власти это «чуждое явление» активно использовалось в работе отечест­венной госбезопасностью. Убийства Троцкого, Степана Бандеры и ряд других были подготовлены и осуществлены рыцарями «плаща и кинжала». Даже во времена брежневского застоя эти методы не оставались забытыми.

Когда-то широко известный ныне «важняк» Владимир Калиниченко, уже в то время работавший старшим следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, едва не стал жертвой такого преступления.

 И все потому, что он оказался среди двух огней в противостоянии между могущественными силовыми структурами КГБ под руководством Андропова и МВД под руководством Щелокова. Калиниченко тогда расследовал ставшее классическим «убийство на Жданов­ской». Однажды Андропов вызвал его к себе и сказал, что его будут охранять люди из «Альфы». По данным Андропова, Щелоков заказал убийство следователя.

Заказные убийства и постсоветский синдром

Какими же бывают заказные убий­ст­ва?

Их можно разделить на три основные категории:

- бытовые - жена заказала мужа, дети - родителей;

- экономические - передел сфер влияния, долги;

- и политические конечно же.

Но, как говорят специалисты МВД и прокуратуры, заказными такие преступления можно назвать в том случае, если установлен заказчик.

Именно поэтому политические убийства, как правило, не раскрываются в течение долгого времени. За редкими исключениями. Потому что к их осуществлению привлекают профессионалов высокого класса, которые умеют заметать следы.

Тем временем следствие можно считать успешным, когда раскрыта вся цепочка - заказчик, наблюдатели, исполнитель. А это очень сложно.

В начале 90-х, когда организованные преступники делили сферы влияния (мзду с первых кооперативов и негосударственных точек общепита), разобраться с серией убийств можно было, только зная, какая группировка на какой территории чьи интересы представляет. Это, по крайней мере, могло обнаружить и мотивацию преступления, и возможных организаторов. Оставалось собирать доказательную базу.

К тому же на заре дикого капитализма менталитет бандитов был такой: отказывался коммерсант платить деньги - получал пулю. Потом вдруг выяснилось, что живой в отличие от мертвого может платить, если его заставить. Тогда появилась новая волна - убивать стали людей, которые давали деньги взаймы. Кредитовать в ту пору стало опасно для жизни.

Все это было до дефолта 1998 года.

Люди гибнут за металл

А потом начался активный и массированный передел остатков дейст­вующей промышленности, нефте- и газодобычи - основных сырьевых отраслей. Только за годы алюминиевого передела были убиты более трехсот коммерсантов (и все по заказу). По мнению представителей ФСБ, последним из таких преступлений стала гибель измайлов­ского криминального авторитета Антона Малевского.

Он поехал по делам в Южную Африку и, как опытный десантник в прош­лом, решил попрыгать с парашютом. Он почему-то не раскрылся...

После смерти Малевского наступило затишье.

При президентстве Владимира Путина эта сфера разборок перешла в юридическое поле - на рассмотрение арбитражных судов. И в первую очередь потому, что многие криминальные капиталы легализовались через коммерческие фирмы и банки.
И бывшие бандиты стали учиться разговаривать друг с другом через своих юристов.

Если подниматься вверх по пирамиде заказных убийств - от бытовых внизу до политических вверху, по своим методам они становятся изощренными и труднораскрываемыми. Соответственно меняется и шкала оплаты услуг киллеров - от бутылки водки до десятков, если не сотен тысяч долларов. Ведь нередко среди исполнителей оказываются не только отставные, но и работающие на государство профессионалы из силовых структур.

Так или иначе, время отвечает на многие вопросы, и громкие заказные убийства, которые, как сейчас кажется, невозможно раскрыть, будут расследованы. Нужны просто желание и профессионализм. Не меньший, чем у киллеров... Хороший пример нам подают сотрудники лондонского Скотленд-Ярда. Отравление г-на Литвиненко будет ими, без сомнения, раскрыто. Даже если российские спецслужбы окажутся в нем не замешаны. Политическая целесообразность в Англии не на первом месте. Главное - закон. Россия пока медленно ­учится.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//В мире

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

Киевская власть не должна предоставлять широкую автономию Донецку и Луганску, так как это не соответствует украинским национальным интересам. Такую позицию озвучил Александр Левченко, посол Украины в Хорватии.

//Армия

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

Представитель НАТО назвала "небезопасным" маневр российского истребителя во время происшедшего инцидента, в ходе которого истребитель НАТО над Балтикой приблизился к борту Сергея Шойгу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Введение в Донбасс миротворческого контингента ООН является единственным вариантом прекращения гражданской войны на востоке Украины. Такая точка зрения озвучена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах увеличить цену на транзит российского газа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия. По её словам, ей очень жаль, что Москва "доказуемо нарушила" соглашение, чем вызвала его прекращение.

//Общество

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Квентин Тарантино, автор классических хитов голливудского кинематографа, таких как, «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Омерзительная восьмерка», на прошлой неделе посещал Москву с премьерой своего нового фильма «Однажды в Голливуде». Его приезд взбудоражил российские СМИ

//В мире

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Угроза обрушения знаменитого Собора Парижской Богоматери после недавнего пожара все еще сохраняется. Об этом в среду, 14 августа, сообщили журналистам в министерстве культуры Франции.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто. На церемонии присутствовали самые близкие люди покойной: ее мать, дочь, внучки и несколько подруг.

//Происшествия

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

В среду, 14 августа, в Москве полиция обнаружила несовершеннолетнюю девочку, которую якобы забыли в эвакуированном автомобиле. Известно, что ребёнок самостоятельно выбрался из машины и ожидал отца возле неё.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова прокомментировала своё высказывание про "блокадницу" в видеоролике с облизыванием тарелки. По её словам, она не думает, что обидела ветеранов, а мнение "диванных" критиков её не волнует.

//Экономика

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Решение Соединенных штатов Америки о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

//Происшествия

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу на местном кладбище и утащил тело умершего, полиция проводит по этому факту проверку. Об этом сегодня сообщили в городском УМВД России.

//Происшествия

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Московский священник Алексей Забелин рассказал, что его избили на набережной в Ялте. По его словам, ему нагрубил, а потом спровоцировал драку уличный артист во время прогулки с сыном.

//Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

В среду вечером, 14 августа, в Омске в частном секторе Кировского округа пропала 3-летняя девочка . Отмечается, что ребёнок ушёл со двора частного дома на улице 12 Декабря. Инцидент произошёл около 16.00.

//В мире

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не является иностранным, поэтому политики могут говорить на том языке, на котором посчитают нужным.

//Новости партнеров

//Происшествия

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

В среду, 14 августа, в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе в ущелье Адыр-Су потерялся маленький мальчик. Отмечается, что ребёнок вместе с родителями отправился на экскурсию в горы, но в какой-то момент пропал.

//В мире

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Сегодня, 14 августа, в Риге стартовала выставка гладиолусов. Невероятно красиво! Любой желающий может посетить выставку и увидеть более 180 сортов этих цветов.

//Шоу-бизнес

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Поклонники звезд Голливуда во всем мире, затаив дыхание, следят за личной жизнью своих кумиров. Особое внимание, конечно же, всегда привлекают свадьбы. Но не все знают, что многие из них свершаются отнюдь не случайно.

//Шоу-бизнес

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Мастер из Перми Александр Дьяков принял решение отправить известной американской певице Леди Гаге серьги ручной работы. Однако украшения предназначено не только, чтобы подчеркнуть красоту знаменитости.

//В мире

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

В среду, 14 августа, стало известно, что на границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, который принадлежал военно-воздушным силам Сирии. Отмечается, что воздушное судно рухнуло между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа.

//В мире

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

Британка Бетани Россер захотела сварить яйца по рецепту из Интернета. По её словам, она чётко следовала инструкции, но изменила время приготовления. Врачи не уверены, что зрение Россер до конца восстановится.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики
2

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

В Хабаровском крае промысловики обещают невысокие цены на рыбу
5

Мигранты во Франции требуют больше прав

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры