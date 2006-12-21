Агент Моссад в совете безопасности России

Игры с израильской разведкой

Запись этой беседы была сделана в 96-м году. На пленке два теперь уже опальных олигарха обсуждают тяжелую ситуацию, в которую попал Березовский. После его назначения на пост ответст­венного секретаря Совета безопасности России стал известен очень неприятный факт. У Березовского, имеющего доступ к государственным секретам, есть второе гражданство - израильское.

Борис Березовский - Владимир Гусинский.

Березовский: «Я тебе могу сказать, что написал наш ТАСС по поводу «Гаарец», публикации «Гаарец». Тут написано так, что еврейский миллионер Борис Березовский, назначенный в конце прошлой недели заместителем секретаря Совета безопасности России, считает газета «Гаарец», похоже, является гражданином Израиля. Но тут вот пишется, это уже вот как бы то, что пишут, сообщается, что в Министерстве внутренних дел Израиля утверждают».

Гусинский: «Вот это статейная такая хитрая формулировка, правильно. Значит, «Гаарец» - статья чистая, нормальная, спокойная, не дергайся».

Здесь нужно пояснить. Борис Бере­зовский в 96-м году понял, что Совет безопасности при генерале Александре Лебеде перестал быть формальным органом власти, а может серьезно влиять на российские государственные структуры, прежде всего силовые. Тогда он, через свое лобби в окружении тогдашнего президента Бориса Ельцина, убирает с поста главы Совбеза Лебедя и ставит на его место своего протеже - Рыбкина. При этом сам становится ответственным секретарем Совета безопасности.

Но в большой политике нельзя расслабляться ни на минуту. Враг не дремлет. Вскоре после назначений в прессу просочилась информация: «Березовский - гражданин Израиля».

Телефон Бориса Абрамовича раскалился до предела. Ситуация критическая. Человек на такой должности, и - возможно - является агентом израильской разведки! Нонсенс. Но Березовский, поначалу нервничавший, почему-то успокаивается. Он посылает в Израиль Гусинского с просьбой выяснить: как можно быстро отказаться от израильского гражданства? Все еще больше в недоумении.

Борис Березовский - Владимир Гусинский.

Березовский: «Но ты вот поверь мне, вот ты должен проникнуться этим, потому что если будешь думать, что я делаю неправильно, а ты считаешь правильно, то это разные как бы вещи совершенно. Мне нужно, чтобы ты понимал, что это единст­венный выход».

Гусинский: «Ну я хочу предупредить, ты же понимаешь, что ты подставляешь сейчас не только себя... этим действием».

Березовский: «Неправда...»

Гусинский: «Ты же подставляешь сейчас не только себя этим действием».

Березовский: «Вот можно я тебе скажу? Мы выбираем между плохим вариантом и очень плохим, как всегда, правда».

Гусинский: «Ну вот с моей точки зрения, вдолбаю (?!?) тот вариант, который ты делаешь, очень плохой».

Березовский: «Абсолютно хороший! Поверь мне».

Гусинский: «Чтоб ты понял, у тебя отгружаются все контакты, какие только могут быть. Это ты должен четко себе осознать».

Березовский: «Володь, вот можно я тебе скажу, я понимаю, что ты говоришь, я еще раз тебя прошу...»

Гусинский: «У тебя перекрыто будет практически все».

Березовский: «Володь, я тебя еще раз прошу, сделай, пожалуйста».

Дело было в том, что ни Владимир Гусинский, ни кто-либо еще из партнеров по бизнесу и политической деятельности тогда не подозревал, что у Бориса Березовского уже созрел план. В режиме строжайшей тайны он самостоятельно выходит на представителей МОССАД - израильской разведки - и предлагает им сделку: безболезненное лишение гражданства Израиля в обмен на политическую поддержку в России. Именно поэтому до последнего момента никто не понимал, почему олигарх идет на такой шаг. Даже Гусинский.

Глава «АТОЛЛа» - службы безопасности олигарха Сергей Соколов тогда лично присутствовал на встречах Березовского с представителями израильской разведки в Москве: «Ребята, давайте, вы все-таки будете меня поддерживать потихонечку так, чтоб никто не знал, а я делаю беспрецедентный случай. То есть в силовых структурах, во властных структурах России появляется человек с прошлым двойным гражданством. И в дальнейшем уже будет возможно по вашему заданию вводить других людей, бывших там эмигрантов, которые на... находятся на связи с израильской разведкой. К нему приезжал эмиссар. Человек был конкретно из израильской разведки».

Это был первый зафиксированный факт связи Березовского, а вместе с ним и Александра Литвиненко, со спецслужбой другого государства. Литвиненко к тому моменту уже вовсю работал на бизнесмена и параллельно давал свои рекомендации. В тот раз он заявил своему покровителю: «Мы сделаем все, что нужно!» Борис Березовский, договорившись с израильской стороной, просто изменил дату своего заявления о лишении гражданства на более раннюю. Скандал удалось замять. Поэтому и тон телефонных разговоров сразу изменился.

Борис Березовский - Александр Смоленский.

Смоленский: Алло!

Березовский: Привет, Сашенька!

Смоленский: Абрамыч?! Привет, дорогой!

Березовский: Привет-привет, дорогой!

Смоленский: Ну что, прилетел, понимаешь, на родину глубокой ночью и узнаю, что бьют тут наших, понимаешь... Двойные гражданства, тройные, статьи подпихивают.

Березовский: Послушай, ну они законченные ... все-таки, а?

Смоленский: Ну а что ты хотел-то?

Березовский: Я не, я как раз, честно сказать, радуюсь чрезвычайно, понимаешь?!

Я думаю, что никто в это не поверил!

Смоленский: А... Да нет, ну, конечно, но дело в том, что, понимаешь... идет такая реакция, такая бурная.

Лондонские встречи

Но вернемся в Лондон. Мы специально решили не пересказывать полностью всю историю с загадочной смертью Александра Литвиненко. Попытаемся расставить главные, на наш взгляд, акценты, чтобы стало абсолютно понятно, что же на самом деле могло произойти. Мы взяли у Лугового и Ковтуна интервью по телефону, и, по крайней мере, одно из них можно назвать сенсационным. Заметим, что на прошлой неделе немецкое радио сообщило, что Дмитрий Ковтун впал в кому, а затем, не приходя в сознание, скончался в московской клинике. Вот что по этому поводу говорит сам Дмитрий: «Да, это на самом деле так. Немецкая пресса, не знаю, основываясь на чем, подавала такой материал. И берлинское радио заявило на весь эфир о том, что полчаса назад в одной из московских клиник скоропостижно скончался Дмитрий Ковтун, основной фигурант по делу гибели Александра Литвиненко. Вот такие вещи происходят».

Дмитрий Ковтун познакомился с Александром Литвиненко 16 октября этого года. За две недели до предполагаемого отравления. Вместе с Андреем Луговым они прилетели в Лондон, где должны были провести несколько рабочих встреч в фирмах, которые им порекомендовал экс-чекист Литвиненко.

Нефтяная безопасность под крылом английской разведки

На деятельности этих английских компаний следует остановиться отдельно. Эринис Интернейшнл - основана в 2001 году бывшими военными Джонатаном Гарратом и Фрейзером Брауном. Оказывает услуги в области управления рисками и обеспечивает безопасность нефтедобывающих компаний в кризисных регионах. Только в Ираке Эринис Интернейшнл держит порядка 15 тысяч бойцов.

Сотрудники этой фирмы - бывшие служащие британских спецподразделений и разведки.

А теперь внимание. Вторая фирма, с которой Литвиненко свел Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, - РИСК Менеджмент. Основана бывшим офицером Скотленд-Ярда Кейтом Хантером в октябре 2005 года на базе детективного агентства ISC GLOBAL SECURITY. До этого момента ее возглавлял Стивен Кертис. Эта фамилия была известна и в российских бизнес-кругах. Еще в 1997 году Стивен Кертис активно участвовал в создании МЕНАТЕП Групп, основного акционера нефтяной компании ЮКОС. А после ареста Платона Лебедева, главы Менатепа, занял его место. По некоторым данным, именно Кертис помогал выводить денежные активы ЮКОСа за границу через офшорные компании. Он знал сколько, а самое главное, куда уходили деньги от продажи российской нефти.

Но весной 2004 года, когда следствие по ЮКОСу было в самом разгаре и был арестован глава нефтяной корпорации Михаил Ходорковский, Стивен Кертис при загадочных обстоятельствах погибает у себя на родине. Его вертолет разбивается под Лондоном. Родственники англичанина до сих пор уверены, что эта авиакатастрофа была неслучайной. Два важных вопроса - что связывало Александра Литвиненко со всеми этими фирмами и кто за этим стоял.

Запланированная провокация

Чем мог заинтересовать Александр Литвиненко английские спецслужбы - остается загадкой, но ясно одно - особенное внимание привлекал его непосредственный работодатель Борис Березовский. Учитывая специфику, кадровый состав компаний, с руководством которых свели Литвиненко, а также принятую в Англии практику работы с бывшими сотрудниками спецслужб, вероятнее всего, англий­ская разведка отслеживала все его перемещения. Судя по тому, с какой легкостью Александр Литвиненко получил сначала политическое убежище, а незадолго до смерти и гражданство Великобритании, можно предположить, что он от тесных контактов не отказывался.

Есть данные, что он неоднократно встречался и созванивался с одним из бывших владельцев ЮКОСа Леонидом Невзлиным. Сегодня Невзлина разыскивает российская Генеральная прокуратура за организацию покушений и нескольких убийств.

Более того, нам удалось выяснить, что Литвиненко часто рассказывал своим друзьям в Лондоне, и это звучит как сенсация, что арест в октябре грузинского вора в законе Шакро, а затем и адвоката Александра Гофштейна мадридской полицией - плод его годичной работы.

В этой истории вообще много мутного и непонятного. Например, следы полония в Германии. Некоторые утверждают, что Дмитрий Ковтун прилетел в Гамбург 28 октября. И уже тогда оставил радиационные метки везде, где успел побывать. Спустя два дня он улетел в Лондон на встречу с Литвиненко. По этой версии, отставной подполковник ФСБ был еще здоров. В это можно было бы поверить, если бы не одно «но». Выясняется, что эта встреча была не единственной. Они встречались, как мы уже говорили, еще за две недели до скандальной даты.

Партия, господа!

Интересная деталь. Официальная британская пресса продолжает настаивать, что Литвиненко был отравлен именно 1 ноября. А единственные, кто мог это осуществить, - бывшие сотрудники ФСБ Луговой и Ковтун. Но все как-то забыли, что с Литвиненко они пересеклись в холле гостиницы «Миллениум» после того, как тот побывал еще на одной встрече. В суши-баре итальянский эксперт по безопасности Марио Скарамелла передал Литвиненко какие-то документы и тоже получил дозу радиации. Интересно, откуда? Рядом был только Литвиненко.

Вскрытие тела Александра Литвиненко показало, что полоний-210 попадал к нему в организм дважды и, возможно, за несколько недель до обращения к врачам. Косвенно это подтверждают и источники Сергея Соколова в окружении Березовского.

Сергей Соколов, руководитель охранного агентства «АТОЛЛ», уверен, что Березовский замешан в этом деле, и вот почему. «Он был крайне обеспокоен, при этом достаточно болтлив. Он болтал - ведь я говорил ему... То есть по каким-то косвенным признакам можно абсолютно четко сказать, что Березовский знал о существовании полония-210. Березовский знал, что этим полонием-210 занимается Литвиненко».

Если предположить, что Сергей Соколов не ошибается, то все становится на свои места. Игра, разыгранная с опальным олигархом и его протеже Литвиненко, просчитывалась на более высоком уровне. Но самое главное - проходила по отработанной схеме пиар-технологий. Этот вариант подтверждается стоимостью самого полония-210. Если цену сопоставить с количеством, попавшим Литвиненко в кровь, то можно с удивлением обнаружить, что заказчики этого преступления потратили на его убийство несколько десятков миллионов долларов.

А стоила ли «овчинка» «выделки»?

Из материалов «прослушки»

Полоний - Лаэрту: ...Запиши в памяти следующие правила. Не выбалтывай своих мыслей, а беспорядочные мысли не приводи в исполнение. Будь общителен, но не фамильярен. Друзей своих, дружбу которых ты испытал, прикрепи к душе стальными обручами. Но не мозоль ладони общением с каждым только что вылупившимся, неоперившимся приятелем. Остерегайся вмешиваться в ссору. Но если ты принял в ней участие, доведи дело до конца, чтобы противник остерегался тебя. Открой ухо для всех, но говори с немногими. Слушай каждого, но храни про себя свое суждение... Но вот что главное: будь верен самому себе, и отсюда необходимо последует, как ночь следует за днем, что ты никому не изменишь...

Вильям Шекспир. «Трагедия о Гамлете,Принце Датском» (пер. М.М. Морозова)

P.S. Сегодня практически вся английская пресса, как будто по команде, перестала публиковать статьи о циничной расправе над бывшим сотрудником ФСБ при помощи радиоактивного яда. Вполне вероятно, что скандальная смерть Александра Литвиненко уже сыграла свою роль в интересах определенных людей. Похоже, что сегодня все знают правду, но она не выгодна. Выгоден скандал. А это очень старый и давно опробованный прием в решении конкретных политических либо экономических вопросов. Рассчитывать на порядочность или жалость здесь не приходится.А значит - мы еще не раз увидим, как практически перед камерами при загадочных обстоятельствах будут умирать люди.