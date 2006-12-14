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Священник или бизнесмен?

Групповое самоубийство семьи отца Андрея из Прямухино?

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Альбина КОНОВАЛОВА, Кувшиново – Прямухино – Васильково ]

Священник или бизнесмен?
На семейной фотографии они счастливы и беззаботны

 

 

Батюшка лежал на полу

Отца Андрея в Кувшинове хорошо знают. Больше того, гордятся им, считая чуть ли не кувшиновско-религиозным брендом.

- Батюшка крестил меня два года назад, - рассказывает местный житель Игорь Селиверстов. - Попасть к отцу Андрею - все равно что стать его крестником.

В Кувшиново никто не верит ни в неисправную проводку, ни в отравление угарным газом.

- Объяснение одно - когда начался пожар, отца Андрея уже не было в живых, - говорят сельчане. - У нас и старухи от пожаров не сгорают, если только ты не грудной и не пьяный.

То положение, в котором были найдены тела погибших, только подтверждает эти слова. Дети были в душевой - слева в дальнем углу от входа в дом. Затем идет кухня, откуда начался пожар, - не тронута огнем сушилка с посудой, упавшая на пол.

- А вот там, где лежит консервная банка, было найдено тело батюшки, - показывает один из пожарных, прибывших на следственные работы.

Мне удалось найти ребят, которые первыми были на том пожаре.

Банкой помечено место в центре гостиной: вдоль стены - угли от мебели, посередине, где нашли батюшку, - чисто и пусто. Как будто он лежал на полу.

Где нашли матушку, пожарные не знают, толкуют, что никто из них так и не видел ее тела.

Зарождение веры

15 лет назад, когда в церковную общину села Васильково пришел кувшиновский паренек Андрюша Николаев, он не был даже крещеным. Здесь он принял православие и познакомился с Оксаной, брат которой - Михаил - к тому времени уже был священником. Вскоре они поженились, и отец Андрей получил приход в селе Прямухино.

Собственно, прихода еще не было, а был маслозавод на территории старинного храма Святой Троицы. Это часть усадебного комплекса - родового гнезда Бакуниных. Восстановил храм именно отец Андрей. Позднее открылся музей, и на Прямухинские чтения стали приезжать туристы из-за границы. Один из наследников Бакунина купил первый дом отцу Андрею - тот самый, что сгорел год назад. Он стоял неподалеку от храма - через дорогу.

К батюшке, который славился искренностью проповедей, пришла определенная извест­ность. Несмотря на удаленность церкви (30 км от райцент­ра), кувшиновские прихожане стремились в Троицкий храм и на родины, и на крестины, и на свадьбы. Здешний пруд, заросший липами, по красоте своей сравнится только с истинно тургеневскими местами.

Но несколько лет назад отец Андрей занялся бизнесом. И с тех пор чем быстрее восходила его деловая и предпринимательская звезда, тем больше закатывалась семейная и духовная.

Бизнес на кресте

Почему-то так сложилось, что люди, которые мало знали отца Андрея, восхищались и любили его, но люди, которые видели его в быту, отмечали, что он вовсе не был безупречен, как полагается батюшке. Мы бы в свою очередь сказали, что отец Андрей был человеком, и, конечно, у него были страсти и пороки, свойственные каждому человеку.

Сначала отец Андрей открыл церковную лавку в Кувшинове. Надо думать, что во славу Божию - он мечтал отреставрировать храм. Число прихожан неуклонно увеличивалось, были среди них и те, кто очнулся от пьянства, встав на православный путь. Батюшка иногда возил их на службы на своей машине - автобусы в Прямухино не ходят. Но храм оставался беден.

И вот батюшка открывает какой-то бизнес в Москве. Никто не знает, какой, но он так часто разъезжал на своей «ауди», что встретить его в родном селе стало почти невозможно.

За деревьями леса нет

Когда сгорел первый дом, отец Андрей купил за 100 тысяч второй. Правда, не в Прямухино, а в Далекуши - на 2 км дальше. Официальная версия пожара - неисправность электропроводки - всех тогда устроила, даже, похоже, самого отца Андрея.

 Но осенью вдруг на центральных каналах появилась информация о поджоге. Странно, что батюшка год молчал, а тут вдруг забил тревогу. Ясно только одно - он кого-то боялся. И уж конечно же не местных мужиков.

Страшные, косматые прямухинские мужики с вилами и топорами грезились мне, когда я ехала туда в командировку. Но ни одного пьяного встретить не удалось - ни в Прямухино, ни в Далекуши, где живут одни пенсионеры.

Кувшиново встретило мирным байроновским дымком, которым тянуло из печных труб. Топят пока мало, но дрова припасают, всюду - горы свежих еловых обрезков. Видно, что отходов много и они дешевы. Повсеместно уничтожается русское национальное достояние - валдайские еловые леса, выросшие на легких песчаных почвах. Пилорамы - чуть ли не в каждом селе. Лес рубят изнутри. Это и есть тот самый теневой бизнес, с которого кормится руководст­во, - лес в районе пилят и рубят так, что щепки летят в область. Но не долетают.

- За деревьями леса нет - пустые вырубленные делянки, - сказал безымянный мест­ный житель. - Это камуфляж.

Почему батюшка, который хорошо знал о лесной мафии, начал бить тревогу по поводу алкогольной и иконной мафии?

Теневые деньги здесь есть, но они явно не на дне стакана.

Дети не пришли в школу

Еще летом отцу Андрею отравили колодец - якобы туда бросили труп. Но тогда это событие не получило огласку. Осенью загорелась баня бывшего дома. Это уже было предупреждение. По всей видимости, отцу Андрею угрожали серьезно, но причины и источник он называть не желал.

С четверга события стали принимать угрожающий характер.

- С утра поехал к родственнику, - говорит Татьяна К., - взял у него канистру бензина и колун. И матушку последний раз мы видели в четверг. В пятницу она даже не пришла в автолавку за хлебом. Ни в какой больнице, что бы там ни говорили в СМИ, она не лежала, хотя и страдала болезнью сердца.

- В пятницу дети почему-то не пришли в школу, - говорит учительница Елена Морозова.

Зачем батюшке, в доме которого нет печей, колун, топор то есть? Куда делась матушка? Почему Давид и Аня остались дома? Где все это время была малышка Настенька?

Все это наводит на мысль о том, что над Николаевыми сгущались тучи.

Впрочем, у местных жителей есть своя версия произошедших событий. И как бы она ни была страшна, о ней следует рассказать.

Николаевых погубила любовница

С некоторых пор в семье стали происходить скандалы. Сельчане рассказывают, что дорогу матушке Ксении (в миру Оксане) перешла злая разлучница. Называют даже ее имя - Лена. Якобы батюшка виделся с ней регулярно. Может быть, именно с ней отец Андрей постоянно выходил поговорить по мобильному телефону из дома?

Летом матушка скрывала свои синяки.

- Говорила, что с лестницы упала. Очень похоже, что батюшка ее побивал, - говорит Татьяна К. - Кто их знает, может, случайно стукнул, а она и упала, сердешная. Вот, чтобы скрыть, и пожег себя вместе с детьми.

Ей вторит другая старушка.

- Ничего не скажу, - говорит она. - Но сгубил он детей, сгубил и матушку, ирод, - она раскачивается на стуле и плачет.

...Следствие еще не закончено. Но какой бы ни была официальная версия, обитателям Прямухино найдется, что к ней добавить. Только вот будут ли их слушать?..

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