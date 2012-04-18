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Повторит ли Псков судьбу Кущёвки?

В древнем русском городе снова может начаться стрельба по живым мишеням

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Константин ЭНТАЛЬЦЕВ ]

Повторит ли Псков судьбу Кущёвки?
Михаил Брячак

Псковская область – форпост земли Русской, которому хронически не везёт на правителей. Когда-то этот порубежный край считался столицей северного шёлка, как величали в старину лён. Только загубили ценную сельскохозяйственную культуру горячие партийные головы. Но оставалась у псковичей ещё одна гордость – мощный промышленный сектор. Он в основном работал на оборону нашего Отечества. Демократы, сменившие на руководящих постах коммунистов, сначала лихо расправились с аграрным сектором губернии. А затем взялись и за промышленность.

Сегодня в Пскове в огромных корпусах, где ещё совсем недавно располагалось уникальное оборудование и трудились многотысячные коллективы людей, навсегда прописались супермаркеты, рестораны с кафе-барами и прочие увеселительные заведения. Предприятия, которые продолжают свою деятельность на благо обороны Отчизны, по пальцам одной руки сосчитаешь. Только влачат они жалкое существование, а иные и вовсе на грани банкротства. Тут уж не до пополнения местной казны, самим бы ноги не протянуть.

Не спасает псковский бюджет от растущего как на дрожжах дефицита и выгодное приграничное положение губернии. Здесь, как и в промышленности, происходят процессы, которые тоже могут стать необратимыми. И сегодняшняя борьба за прибыльный (увы, не для всего общества, а лишь для малой его части) приграничный бизнес так же, как и дикая приватизация девяностых, может обагриться кровью многих людей.

Гремит заводна всю Россию...

Сегодня мало кто помнит, что Псковский завод радиодеталей именовался не иначе как промышленным гигантом. Это стратегическое оборонное предприятие было основано после войны, в 1949 году. На заводе вместе с его филиалами по всей области трудились более 12 тыс. человек! Конечно же, такое предприятие с первых дней своего существования стало градообразующим. Благодаря отчислениям в бюджеты всех уровней завод радиодеталей считался крупнейшим налогоплательщиком. Он строил жильё, больницы, детские сады, стадионы, открывал пансионаты и пионерские лагеря. Слава о предприятии летела по всей стране.

Нагрянувшая перестройка больно ударила по экономике предприятия, но его тогдашний руководитель Владимир Матвеев сумел переломить ситуацию, и завод продолжал работать с прибылью. А вот в борьбе с новоявленными приватизаторами директор проиграл. Скупка акций завода превратилась в грандиозную битву двух местных «денежных мешков». С одной стороны, активным приобретателем взлетевших в цене акций был Михаил Брячак, которого уже тогда называли «королём таможенного бизнеса» и человеком с весьма серьёзными связями в криминальном мире. А по другую сторону – молодой и малоизвестный в то время бизнесмен, но с не менее серьёзными знакомствами – Андрей Букин. Он и вышел победителем с небольшим перевесом и контрольным пакетом акций.

За две пятилетки своего правления Андрей Геннадьевич выжал из промышленного гиганта почти все соки, довёл некогда прибыльное производство до нищенского существования. За десять лет численность работающих на ОАО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» (таково стало новое название предприятия) сократилась в десять раз! Для А. Букина всё закончилось двумя с половиною годами лишения свободы. Но условно. И совсем не за развал промышленного гиганта и не за волшебное исчезновение по бросовой цене многих объектов заводской недвижимости. А за незаконное получение кредита.

После крушения Букина к власти пришло «временное правительство»: генеральным директором «Плескавы» был выбран Игорь Черных, а советом директоров стал рулить бывший прокурорский работник Сергей Чижевский. Новый руководитель завода оказался под стать своему предшественнику: на подставную фирму оформил для себя заводскую базу отдыха в сказочном местечке на берегу Псковского озера. Любителя недвижимости привлекли к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий и уволили по собственному желанию.

Всё это время проигравший схватку М. Брячак не сидел сложа руки. Он много раз предпринимал попытки завладеть контрольным пакетом. И наконец, давняя мечта Михаила Васильевича воплотилась в жизнь. Контрольный пакет акций с лета прошлого года стал принадлежать близким людям и его сыну Олегу Брячаку, который фактически начал управлять предприятием. И у оставшейся горстки заводчан затеплилась надежда: вдруг новый хозяин озаботится возрождением уникального оборонного производства? Но ни Олега Михайловича, ни ставленника брячаковкой команды С. Чижевского, похоже, не интересует судьба завода как оборонного предприятия. Более того, стараниями именно председателя совета директоров в рекордно короткие сроки под бизнес других фирм был оформлен залог имущества предприятия в филиале Россельхозбанка и тем самым нанесён значительный ущерб обществу. У акционеров создаётся впечатление, что их завод пытаются подвести под банкротство.

Недавно председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль направила письмо лидеру политической партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову с просьбой спасти от гибели завод, выпускающий продукцию для оборонного комплекса страны. Поводом для обращения послужили тревожная ситуация на этом предприятии и то, что фактическими его хозяевами являются однопартийцы Сергея Михайловича: депутат Государственной думы Михаил Брячак и его сын, депутат Псковского областного Собрания депутатов Олег Брячак.

Как сообщила Л. Зеркаль, «вокруг завода всё время кипят какие-то страсти и споры, о сути которых и коллектив, и профорганизацию просто не ставят в известность, зато предоставляют им полное право расхлёбывать заварившуюся кашу». «Так, из-за затянувшегося имущественного спора между ОАО «ПЗР «Плескава» и ЗАО «Термаком», схлестнувшимися за ранее принадлежавшую заводу котельную, осенью этого года на заводе даже отключали энергоснабжение и тепло. Около месяца сотрудники работали в холодных помещениях ради выполнения плана».

Но лидер партии справедливороссов пока хранит молчание. Отмалчиваются и все правоохранительные органы, куда обращались акционеры завода. В УМВД по Псковской области уже полгода волокитят дело по фальсификации (а проще говоря, подделке) решений совета директоров и ограничений прав владельцев ценных бумаг. И депутатствующие отец с сыном делают вид, что ничего страшного не происходит.

Зачем им, спросите, нужно банкротить предприятие? Возможно, ответ на этот вопрос следует искать в главном деле всей жизни Брячаков – таможенном бизнесе, для которого совсем не лишними окажутся огромные корпуса с многочисленными складскими помещениями на 20 гектарах с удобным подъездом для транспорта в самом центре города.

На границе тучи ходят хмуро

Получив мандат депутата Государственной думы и пост первого заместителя председателя комитета по транспорту, Михаил Брячак первым делом взялся за перо. И полетели во всевозможные инстанции письма на бланках законодательного органа страны с жалобами народного избранника. Жаловался депутат на то, что в его родной Псковской губернии сотрудники местной таможни всячески препятствуют бизнесу участников внешнеэкономической деятельности. Но не всех, а только тех, кто работает в ЗАО «ТЕКО-Терминал» и дружественных с ним фирмах.

Так, в письме на имя руководителя Федеральной таможенной службы России (ФСТ) Андрея Бельянинова депутат Михаил Брячак открыто обвиняет партнёров по приграничному бизнесу, а заодно и сотрудников местной таможни и УФСБ в коррупции. А в другом письме, которое адресовано полномочному представителю Президента Российской Федерации в СЗФО Николаю Винниченко и подписано «членами коллектива ЗАО «ТЕКО-Терминал», содержится угроза выхода на улицы с акциями протеста и организации пикетов и митингов у здания правительства РФ и ФСТ в Москве. А ещё, цитирую с орфографией авторов, «возможны перекрытие международных ж/д и автомобильных магистралей и т.д.».

Правда, во всех посланиях почему-то скромно умалчивается о личной заинтересованности М. Брячака в приграничном бизнесе. О том, что сегодня компанию «ТЕКО-Терминал» возглавляет его сын, а ещё совсем недавно фирмой руководил родной брат Михаила Васильевича – Иван Брячак. Недавно Кингисеппский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор в отношении лидера организованной группы контрабандистов И. Брячака, осудив его на 7 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере 750 тыс. рублей. Брячак признан виновным в совершении 13 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 188 (контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, сопряжённое с недостоверным декларированием, совершённое организованной группой). Кроме того, он признан виновным ещё в 17 эпизодах совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («дача взятки должностному лицу через посредника, за совершение им заведомо незаконных действий»).

Когда братва достаёт стволы

Всё чаще со страниц газет и экранов мы получаем информацию о том, что Россию захлёстывает бандитизм страшнее девяностых годов. Страшнее потому, что мафиозные структуры срослись с правоохранительными органами, а местная власть зачастую состоит из лидеров криминальных групп.

В лихие девяностые Псков не стал исключением: в старинном русском городе то и дело гремели выстрелы не только по ночам, но и средь бела дня. Продолжалась пальба по живым мишеням и в начале нового века. И почему-то «клиентами» киллеров становились люди, близкие братьям Брячакам, а то и вовсе осмелившиеся вступить с ними в конфликт. Первой жертвой стал известный контрабандист А. Федоткин. Потом был убит заместитель М. Брячака – Р. Шайкулыев, курировавший таможенный бизнес. Пуля наёмного убийцы поставила точку в жизни прокурора Псковского района В. Асерьяна, который по оперативным данным «крышевал» деятельность контрабандистов. Ещё один куратор, который постоянно конфликтовал с М. Брячаком и теперь пребывает на том свете, – В. Попов. Следующей жертвой стал Депутат Псковского областного собрания А.  Большаков. А следом расстреляли адвоката А. Басина, который работал на бизнес Михаила Васильевича. К слову, ни одно преступление так до сих пор и не раскрыто...

Сегодня у спорящих о приграничном бизнесе и оборонном предприятии сторон, похоже, заканчиваются аргументы. В псковском воздухе вновь запахло порохом.

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