СУДбол на заказ?

О том, что современная российская судебная система – вещь непредсказуемая и мало относящаяся к истинному правосудию, говорят постоянно. При том, что именно сегодня то ли неразбериха перманентного совершенствования, то ли некие иные условия и обстоятельства позволяют отдельным нашим согражданам вертеть самим судебным процессом, как заблагорассудится. Например, как в этой истории.

Итак, 26 июля 2009 года Арбитражный суд Москвы вынес решение по рядовому, на первый взгляд, делу № А40-91932/08-131-793 «о признании недействительными всех решений внеочередных общих собраний ООО «Совместное российско-югославское предприятие «Консорциум» от 23.07.2008 г. и 20.09.2008 г.». Суть иска вроде бы проста: наследники одного из миноритарных участников ООО «Консорциум» добиваются права на наследство по закону в отношении этой доли, а руководство «Консорциума» им в этом всячески мешает.

Однако нас в этом деле интересуют не эмоции, а исключительно факты. Из которых следует, что наследодатель А. Кудрявцев умер 4 сентября 2003 года. При этом в права наследства его ближайшие родственники решили вступить только в 2007 году. Почему, вопреки требованиям закона, не в течение полугода, а только спустя почти четыре года после смерти наследодателя? Вопрос вопросов!

Тем временем в «Консорциуме» в мае 2008 года была проведена инвентаризация расчётов по вкладу в уставной капитал ООО. Выяснилось, что свою долю в уставном капитале компании оплатили только два участника – Жуков и Щавелев. Подтверждений оплаты доли А. Кудрявцева комиссия так и не нашла. И по причине смерти последнего, акт сверки для подтверждения оплаты или признания задолженности был направлен именно нынешним соискателям наследства. Дважды – 12 мая и 26 июня – каждому ценным письмом с описью вложения. В ответ – гробовое молчание.

При том, что закон в подобных ситуациях категоричен: если доля в уставном капитале участником общества в положенный срок полностью не оплачена тем или иным способом, она переходит к обществу и впоследствии может быть перераспределена среди его участников. Что, подчиняясь закону, и делает руководство «Консорциума»: в связи с необходимостью рассмотрения итогов инвентаризации назначает на 23 июля 2008 года проведение внеочередного общего собрания. Дважды – 16 и 26 июня 2008 года – приглашает на него наследников Кудрявцева, однако ни один из этих господ в назначенный день по указанному в уведомлении адресу не появился (что, отметим особо, не отрицалось ими в ходе судебного заседания по делу). Как следствие – решение о переходе неоплаченной доли А. Кудрявцева в распоряжение Общества. Которая в сентябре того же года на новом внеочередном собрании была перераспределена среди оставшихся членов ООО.

На последнее собрание господ-наследников, действительно, уже не позвали. Так как после июльского собрания они уже не являлись участниками общества. Вот, собственно, и вся фабула данного корпоративного спора.

…Понадобился ещё почти год, чтобы несостоявшиеся совладельцы «Консорциума» вдруг, вооружившись свидетельством о праве на наследство по закону, побежали в суд. Причём то, что нотариус, выдавший им этот документ, в своё время не озаботился проверкой факта оплаты наследодателем означенной доли в уставном капитале Общества, не смущал соискателей нисколько.

Однако Арбитражный суд Москвы, детально взвесив все обстоятельства дела, рассудил по-другому и в иске наследникам отказал полностью. На том основании, что они не предоставили суду доказательств оплаты оспариваемой доли уставного капитала ООО.

Зигзаги кривосудия

Не получив желаемого с ходу, наследники отправились с жалобой в следующую судебную инстанцию. Дело было передано для рассмотрения судебной коллегии Девятого арбитражного апелляционного суда. И с этого момента в его течении начинают происходить абсолютно невероятные метаморфозы.

К примеру, в суде первой инстанции истцы чётко ставили вопрос только о недействительности двух решений внеочередных общих собраний ООО СП «Консорциум». И никаких ходатайств об изменении исковых требований в ходе судебного процесса не заявляли. Как, впрочем, и в апелляционной жалобе. Однако суд, как следует из его же Постановления, в качестве одного из основных доводов для отмены состоявшегося решения почему-то принимается исследовать, надлежащим ли образом истцы извещались о времени и месте проводимых собраний. Чем фактически по собственной инициативе изменяет основание иска. Объясняя эти действия тем, что на это обстоятельство истцы якобы ссылались в своей апелляционной жалобе. Чего в реальности не было.

Выходит, суд делает это сознательно?! Ибо есть большие сомнения, что опытные служители Фемиды, причём все трое сразу, забыли о п. 7. ст. 268 АПК РФ, гласящем: «Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции».

Что касается ссылки на апелляционную жалобу, то и она выглядит откровенной отмазкой, поскольку именно там чёрным по белому написано: «истцы не выдвигали данное обстоятельство (ненадлежащее уведомление. – Прим. ред.) в качестве одного из оснований заявленных исковых требований».

И это ещё не все сюрпризы. Поскольку следующей жертвой правоприменительных практик данной судебной коллегии пал уже п. 2. ст. 268 АПК РФ, регламентирующий, что «дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него». И хотя сам вопрос о возможности-невозможности даже ради приличия не прозвучал в зале судебных заседаний, судьи не только выслушали именно в апелляции некоего

Д. Маркина, который, назвавшись представителем истцов, оказался их родственником, а по совместительству – генеральным директором ООО «Аудиторская фирма», в 2001–2003 годах проводившего аудиторские проверки «Консорциума». Судебная коллегия, словно под гипнозом, поверив оратору на слово, без проверки достоверности, приобщила к материалам дела копии представленных им бумаг (некоторые – без печатей и подписей), из которых следовало, что в указанный период времени задолженности по оплате уставного фонда у ООО СП «Консорциум» не было. А затем именно их положила в основу своего решения, сделав вывод о том, что доля наследников всё-таки была оплачена.

Итог этих странных манипуляций с доказательствами по делу и самими законодательными нормами – не только отмена предыдущего судебного решения, но и принятие фактически нового вердикта по делу, полностью удовлетворившего желания соискателей наследства.

Впрочем, осмелимся утверждать, что судей сам факт достоверности доказательств почему-то вообще мало интересовал. Иначе не последовало бы отказа стороне ответчика и третьим лицам в предоставлении времени для ознакомления с появившимися неизвестно откуда бумагами, что само по себе является нарушением АПК РФ. И тем более немотивированного отклонения их же ходатайства об истребовании подлинных аудиторских документов из налоговых органов. Зато судьи фактически легализовали заведомо сомнительные доказательства, для чего лукаво отметили в тексте постановления по делу, что они-де были предоставлены по запро су суда. Ну а то, что ни в одном из протоколов судебных заседаний об этом запросе ни полслова, – не имело значения.

А дальше всё было просто и, к сожалению, типично для нашей судебной системы: Федеральный арбитражный суд Московского округа, не обращая внимания на явные нарушения в ходе рассмотрения дела коллегами из апелляции, и вовсе согласился, что право истцов на долю в уставном фонде «Консорциума» возникло просто из наличия завещания.

В надзор же дело и вовсе не пустили: вначале судья ВАС принял к производству надзорную жалобу «Консорциума», чтобы через месяц уже коллегия из трёх судей отказала в передаче дела в Президиум ВАС.

Так судебный вердикт, кое-как сшитый в апелляционной инстанции арбитражного суда белыми нитками, благополучно приобрёл статус законного и обоснованного. Со всеми вытекающими отсюда для «Консорциума» последствиями.

Вот только непонятно теперь, куда пристроить имеющийся в распоряжении редакции экземпляр аудиторского заключения от 2003 года, скреплённый печатью аудитора, содержание которого сильно отличается от экземпляра, предоставленного суду истцами. А кроме того – копии с подлинников годовых балансов компании за 1996-й и последующие годы с отметками Мосгоркомстата и налоговой, из которых следует, что задолженность по оплате уставного капитала всё-таки была?!

По проторённой дорожке, аки посуху…

Дальше – ещё проще: 2 декабря 2011 г. Арбитражный суд Москвы выносит решение по делу №А40-87608/11-104-714, в котором наши наследники на этот раз оспаривали правомерность внеочередного собрания участников ООО «Консорциум» от 24.08.2009 г., новую редакцию Устава Общества, решение о государственной регистрации записей об этом в Едином госреестре юридических лиц и налоговой службе. Решение первой инстанции – в иске отказать.

Основание? Факт достоверно установленного в судебном заседании пропуска истцами сроков исковой давности. Который для данной категории дел составляет два месяца с момента, когда участник общества узнал о принятом решении.

Что касается «Консорциума», документально подтверждённая картина такова: собрание состоялось 24.08. 2009 г., изменения в Госреестре зафиксированы 11.02.2010 г., Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которым наследники Кудрявцева были признаны участниками общества, вынесено 30.10.2009 года. А 26.10.2010 г., как выяснилось в судебном заседании, именно истцы получили выписку из Госреестра, так что не знать о состоявшемся собрании и новом Уставе общества просто не могли.

«Факт получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Консорциум» именно 26.10.2010 г. истцами не опровергается, – особо отмечается в решении первой инстанции. – Таким образом, к моменту предъявления иска в суд (10.08.2011 г. – согласно штампу канцелярии суда) срок исковой давности… пропущен». Почти на 8 месяцев!

Мало того, оказалось, что на момент рассмотрения дела двое из троих истцов по собственному желанию уже не являются участниками ООО «Консорциум».

Ну а дальше следует чистое дежавю: по странному стечению обстоятельств и апелляция наследников попадает к судейской тройке, где как минимум две фамилии судей знакомы нам по предыдущему процессу. И рассмотрение и этого дела пошло по хорошо знакомому нам сценарию.

Чего, к примеру, стоит утверждение, что «в материалах дела отсутствуют бесспорные доказательства получения упомянутой выписки заявителем апелляционной жалобы». При том, что сами истцы именно это обстоятельство никогда не отрицали! И даже наоборот: самолично представили этот самый документ в один из многочисленных судебных процессов со своим участием. Или посыл об отсутствии надлежащего уведомления истцов о проведении собрания 24.08.2009 г., если доподлинно установлено: на этот момент ещё было в силе решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2009 г., согласно которому наследники ещё никакого отношения к «Консорциуму» не имели. Их статус как участников общества, напомним, был установлен только 30.10.2009 г.. Причём практически этим же составом судебной коллегии. Так что не знать об этом сами судьи, как вы понимаете, не могли.

Отсюда и большие сомнения в том, что в основе судебного вердикта апелляционной инстанции от 14 марта по делу №А40-87608/11-104-714, как ранее случилось с делом №А40-91932/08-131-793, лежит стремление следовать букве и духу закона. Особенно если знать о Постановлении Девятого апелляционного арбитражного суда с участием практически того же состава судей по иску некого Марченко к ООО «Блэктрон Риэлти» опять же о пропуске срока исковой давности. Дела – абсолютно идентичные. А решения – диаметрально противоположные. С чего бы вдруг?

То ли наследство, то ли кистень?

Надо сказать, поначалу история о том, как в судебном заседании апелляционной инстанции арбитражного процесса, о котором идёт речь, без заявления каких-либо ходатайств сторон, на том лишь основании, что «необходимо заслушать многоуважаемого человека», была предоставлена возможность ораторствовать лицу, никогда не имевшему никакого отношения к «Консорциуму», показалась просто неудачной шуткой. Чего бы ради, скажите, трём опытным судьям идти на прямое нарушение процессуальных норм?!

Однако имеется аудиозапись! А на ней – председательствующий в процессе Деев, именно на том основании, что это-де «уважаемый человек», предоставляет слово некому Лукашу. Который при этом всё заседание просидел в зале суда и с которого «забывают» даже взять подписку о даче ложных показаний. Сам монолог «уважаемого человека» очень похож на бред больного. Судите сами.

…Более 10 минут из менее 40, которые длилось всё судебное заседание, Алексей Петрович Лукаш, представившийся бывшим зампредседателя Госкомспорта СССР (видимо, настолько уважаемый кем-то из тех, кому не осмелились перечить даже судьи второй арбитражной инстанции), вещал в зале суда о том, что не имело никакого отношения к делу, рассматриваемому на процессе. Зато проливает свет на то, что в последние годы происходит вокруг самого ООО «Консорциума».

Возьмём хотя бы некий Протокол заседания №2 от 20 мая 2010 г. «Собрания группы рекомендованных членов «Консорциума» и членов правления «Консорциума» в июне-июле 2009 года государственными и общественными организациями г. Москвы в соответствии с Уставом «Консорциума» 1989 года».

Здесь надо уточнить сразу: это странное и неадекватное «собрание рекомендованных членов», состоящее в основном из бывших спортивных функционеров и чиновников времён СССР и пытавшихся чем-то «править» в мае 2010-го в соответствии с учредительными документами 1989-го (?!), к акционерам «Консорциума» никогда никакого отношения не имело и не имеет. И ещё следует обратить внимание на две фамилии тех, кто подписал этот несуразный документ: Лукаш, как советник президента Олимпийского комитета и член правления «Консорциума», и просто человек без регалий – В Кудрявцев.

Причём, как выясняется, именно господин Лукаш, чаще всего представляющийся председателем правления ООО «Консорциум», один из новоявленных государственников-общественников, которые на ровном месте волшебным образом создали некое «правление» «Консорциума» и теперь шлют в официальные государственные структуры письма, обвиняя реального основного собственника компании во всех смертных грехах. И, как видим из последних событий, имеющий настолько близкие отношения с нашими наследниками, что отправился отстаивать их интересы в зале суда!

Так не в этой ли уже почти криминальной связке разгадка необычайной настойчивости когда-то безразличных к наследству преемников А. Кудрявцева?!

Выходит, «уважаемые» представители неизвестно кого, а по сути рейдеров, добрались уже и до трибуны арбитражного суда?! Стоит ли говорить о том, что подобное едва ли стало бы возможным, не имей Лукаш заветный ключик от этой самой трибуны. Который, как утверждают знающие люди, хранится в кармане одного из заместителей самого Иванова. Проверить, так ли это, председателю ВАС не составит особого труда: в кабинет своего старого знакомого, заслуженного юриста РФ, имеющего высший квалификационный судейский класс, награждённого орденом Почёта и премией «Фемида» в номинации «Правосудие», говорят, Лукаш ходит, как на работу. И едва ли подобные визиты не фиксируются режимным учреждением.

А вообще жаль, конечно, что рядом с уведомлением о том, кто из депутатов или иных должностных лиц обратился к руководству ВАС по поводу более внимательного отношения к тому или иному делу, на сайте суда нет информации, кто из арбитражных судей и по какому именно делу выразил руководству протест в связи с давлением на него. По непроверенной информации, в их числе есть судья из состава, решавшего судьбу надзорной жалобы «Консорциума». Достоверна ли она – может сказать только руководство суда. Но ждать этого, увы, не приходится.

И что же мы сегодня имеем в сухом остатке? А имеем мы рядовой корпоративный конфликт, который, как это часто бывает, умело используется некими заинтересованными силами со стороны для захвата и уничтожения чужого успешного бизнеса. То есть – налицо все признаки рейдерской атаки с использованием судебного ресурса. Причём, насколько можно судить, давление идёт из оч-чень высоких государственных кабинетов. Что, увы, подтверждается снова и снова.

Суд или фарс?

Последняя ласточка – решение Арбитражного суда Москвы №А40-2669/12-48-252 по иску иностранного участника «Консорциума» – ИСК «Враница», датированное 6 марта с.г. В своём заявлении в суд представитель компании-истца просил признать неоплаченной ту самую спорную долю Кудрявцева и разделить её между ним и двумя другими участниками общества

Почему сейчас, отдельным иском, а не в 2009-м, когда наследники решали этот же вопрос с «Консорциумом»? Да потому, что в том процессе «Враница», находясь в Сараево, не участвовала. А о претензиях господ наследников узнала только в июле 2011 года. Тем более что это в архиве «Враницы» сохранились бухгалтерские документы за 1996-1997 и последующие годы с отметками соответствующих российских государственных органов, из которых следует, как зафиксировано в судебном решении по делу №А40-91932/08-131-793, «наличие задолженности участников Общества по взносам в уставной капитал, которая могла числиться, в том числе, и за умершим наследодателем истцов – Кудрявцевым». Ну а защищать свои интересы по закону имеет право каждый из нас.

И что уважаемый судья Бурмаков? Он в данном процессе умудрился превзойти даже рекорды знакомой нам судебной коллегии Девятого апелляционного суда! Не просто рассмотрел сложный хозяйственный спор, что называется, в одно касание, отказав в удовлетворении иска полностью, но в тот же день огласил результативную часть решения и изготовил полный его текст. Для чего, не заботясь о документальном обосновании своих умозаключений, признал пропуск «Враницей» сроков исковой давности доказанным. Закрыв глаза на бухгалтерские балансы, предоставленные истцом, сделал вывод о недоказанности неоплаты доли А. Кудрявцевым. Извратил довод «Враницы», якобы утверждавшей, что предыдущие решения суда по этому вопросу, вступившие в законную силу, не являются для неё обязательными (хотя в реальности речь шла лишь о том, что, поскольку «Враница» в тех процессах не участвовала, она имеет право опровергать решения по ним в других). И по этой причине отклонил её доводы, почему-то признав такой способ защиты ненадлежащим. А главное – саму подачу «Враницей» иска и его признание «Консорциумом» судья расценил, «как злоупотребление правом, направленное на пересмотр результатов рассмотрения дела № А40-139409/10-138-1077, решение по которому вступило в законную силу, в обход установленного законом порядка обжалования судебных актов».

Интересный момент: на аудиозаписи судебного заседания под председательством Деева представитель истца, говоря именно о «блиц-процессе», который провёл Бурмаков и, особо упирая на его вывод о «злоупотреблении правом», просит приобщить к делу само решение, которое «мы всё-таки успели получить». Судя по реакции председательствующего, нужный документ занял заранее отведённое для него место. Из чего становится понятным, и для чего судье Бурмакову была нужна такая спешка, и что стоит за его пренебрежением к букве закона, и кто конкретно «рулил» ходом данного судебного разбирательства.

Мы же позаимствуем другой вывод из решения уважаемого судьи Арбитражного суда г. Москвы о том, что «в силу ст. 10 ГК РФ злоупотребление правом судебной защите не подлежит». И зададим руководству Высшего арбитражного суда РФ в этой связи только один вопрос: кто из действующих лиц нашего расследования на деле злоупотребляет этим самым правом и как долго ещё нам предстоит в залах суда вместо судебных процессов наблюдать судебные фарсы, сродни тем, о которых и шла речь сегодня?