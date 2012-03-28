Громкий коррупционный скандал разразился в Пензе. При получении крупной суммы денег задержан высокопоставленный чиновник правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства Марат Фаизов.

Как сообщили ряд информагентств со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета, министра сельского хозяйства Пензенской области взяли с поличным оперативники ФСБ. Марату Фаизову надели наручники в тот момент, когда он, находясь в своём автомобиле, получил от коммерсанта крупную сумму денег. По версии следствия, за это Фаизов обещал предпринимателю своё покровительство и помощь в продвижении его бизнес-проектов в Пензенской области. Между тем по непонятным причинам подлинная информация о случившемся поначалу скрывалась. В местных СМИ появились несколько иные версии произошедшего: сначала сообщили о том, что министр сельского хозяйства Фаизов неожиданно решил сам подать в отставку. А позднее пресс-центр регионального правительства заявил, что Фаизова отстранил от работы лично губернатор, якобы недовольный просчётами, допущенными им в работе.

Как бы то ни было – эта скандальная история показала главное. Громкие заявления губернатора Бочкарёва о значительных успехах предпринятой им борьбы с коррупцией и улучшению инвестиционного климата в регионе, мягко говоря, оказались несостоятельными. Так же как и похвальбы высокопоставленных чинов местной прокуратуры, неоднократно утверждавших о серьёзном противодействии коррупционным проявлениям на всех уровнях.

Впрочем, этого и следовало ждать. «Аргументы неделi» уже неоднократно рассказывали о нездоровой политико-экономической ситуации, сложившейся в Пензенской области в последние годы. Коррупционные скандалы, связанные с губернатором Бочкарёвым и его окружением неоднократно становились темой разоблачительных публикаций на страницах нашего еженедельника и в ряде других СМИ. Однако почему-то получилось так, что воз и ныне там, а все разоблачения так и остались на бумаге. А ведь давно известно: безнаказанность порождает преступление.

В настоящее время против Марата Фаизова возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До того как стать министром сельского хозяйства Пензенской области, Фаизов успел потрудиться и в других должностях в региональном правительстве, куда он перешёл из администрации Саратовской губернии. Расследование дела только началось, и вполне вероятно, что правоохранительным органам также станут интересны какие-то другие детали и факты из биографии Марата Фаизова и его послужного списка.