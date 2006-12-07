Последняя провокация Александра Литвиненко

Этот парень - провокатор

Березовский прекрасно понял, что его обманывают. И сказал одному из своих помощников: «Этот парень - провокатор. Но он теперь мой». «Этим парнем» был Александр Литвиненко, в то время действующий сотрудник ФСБ России. С вранья и провокаций и начинался путь Литвиненко к главной цели - близости к телу БАБа. Чем эта «близость» закончилась, мы теперь знаем.

Кстати, из Лондона давно доносились вести: Березовский сократил Литвиненко «жалованье», бывший офицер олигарху надоел и так далее. Все это было правдой. Литвиненко и сам начал понимать: его время закончилось. И он сам в любой момент может стать жертвой провокации, которые раньше обычно устраивал сам - ради «хозяина» и за деньги.

Деньги молодой оперативник Волков, а именно так в январе 95‑го представлялся Ли­т­­-виненко во время своих первых появлений в штаб-квартире Березовского - здании ЛогоВАЗа, очень любил. Он был потрясен убранст­вом Дома приемов, часто приводил сюда обедать жену и прочих родственников. Но как втереться в доверие к олигарху, придумать не мог. И однажды «Волков» подложил под стоящую в холле пальму муляж гранаты и сам же его «обнаружил». «Вот видите, - возбужденно кричал Литвиненко, - ваша охрана не умеет работать. Я готов привести сюда настоящих профессионалов, своих людей».

Свою принадлежность к ФСБ Литвиненко от Березовского не скрывал - лишь не назвал настоящую фамилию. Но олигарх и так ее уже знал. «АТОЛЛ» «расколол» Литвиненко быстро. Березовский, видимо, отметив рвение молодого офицера, решил-таки его использовать. А после случая с «Котом», убедившись, что Литвиненко ради денег будет врать сколько нужно, наконец фактически взял его на работу. Здесь надо отметить, что инцидент с «Котом» произошел 28 февраля 95-го. А 1 марта был убит Влад Листьев. И когда спустя два дня в офис Березовского приехал РУБОП (для обыска, а не для ареста), Литвиненко понял, что его «звездный час» настал. Он с оружием в руках буквально грудью прикрывал своего нового «хозяина»! Александр на тот момент еще оставался действующим сотрудником ФСБ...

Маски-шоу

Эту видеопленку принес мне в 98-м году один известный московский адвокат. Кассета до сих пор хранится в моем домашнем архиве. Качество записи не очень хорошее, но лица различимы. Представьте себе такую картину. Группа людей в камуфляже с оружием в руках врывается в какой-то офис, кладет на пол всех сотрудников, а главарь этой, иначе не назвать, шайки бьет пистолетом по голове одного из сотрудников. Главарь - это Александр Литвиненко.

О том, что он и его подельники из банды Лазовского и чеченской ОПГ занимаются самым настоящим бандитизмом, вымогательст­вом и «крышеванием», прикрываясь при этом удостоверениями сотрудников ФСБ, боюсь, узнали на Лубянке слишком поздно. Но в конце концов узнали. И возбудили против Литвиненко уголовное дело - первое, но далеко не последнее.

Что же сделал наш «парень-провокатор»? Конечно, побежал к олигарху с известием, что на того готовится покушение. Испытанный и надежный прием. Так родился миф о «заговоре спецслужб» против Березовского. БАБу это было только выгодно. Представляю, как Борис Абрамович радостно потирал руки.

Человек в сером костюме

Переехав в Лондон и прихватив с собой, простите за выражение, преданного предателя, Березовский, вопреки мнению многих, не был уверен, что ему предоставят политическое убежище. Нужна была очередная провокация, подтверждающая, что за олигархом якобы идет настоящая охота. Лучше провокации, чем очередное «покушение», придумать было сложно. А Саша Литвиненко был под рукой. Он-то все и организовал. Нашел случайно подвернувшегося под руку некоего господина Владимира Теплюка, которого для начала познакомил со «всемогущим олигархом», якобы готовым оказать тому финансовую помощь. А затем «подставил» этого Теплюка так, что все британское законодательство содрогнулось.

Березовский, Литвиненко и вся их немногочисленная свита в один голос заявили, что «человек в сером костюме» (а Теплюк почему-то другого не носил, так уж вышло) - не кто иной, как агент Службы внешней разведки. И приехал он в Лондон с одной-единственной целью - убить олигарха по заданию Кремля. И даже привез с собой ручку, начиненную ядом неизвестного происхождения (ох уж эти яды!), но в последний момент передумал. Мол, смелости не хватило, да и олигарх весьма обаятельным человеком оказался.

И Теплюк «раскололся». Случилось все это конечно же во время слушаний в британ­ском суде, когда и решалась судьба «политического беженца» Березовского. Как эта судьба решилась, мы знаем. В мае 2003-го олигарх получил долгожданный статус. На суд произвела впечатление откровенная провокация! Судьба самого Теплюка, кстати, неизвестна. Говорят, он покинул Лондон. Слава богу, живым остался. А Литвиненко заработал «очки» в свою пользу.

Покушение на Путина

Наступила осень. В сентябре должна была решаться судьба еще одного «политического беженца» - Ахмеда Закаева. И механизм политических провокаций закручивается вновь! Литвиненко через свою московскую «братву» организует откровенно бандитский «наезд» на некоего коммерсанта Алексея Алехина. Тот обращается к своему другу - сотруднику ФСБ Андрею Понькину (кстати, хорошему знакомому Литвиненко). Понькин, которого сам Литвиненко уже полгода приглашает приехать в Лондон, наконец соглашается. Надо же разобраться! Саша на том конце провода говорит, что произошло недоразумение, но не по телефону же такие вопросы решать!

В итоге Алехин и Понькин летят в Лондон, где их и арестовывают. По доносу Литвиненко. Он начинает уверять, что «эти двое русских» хотели предложить ему и конечно же его друзьям - Березовскому и Закаеву - организовать покушение на Президента России.

Ну не смешно? Какой-то мелкий коммерсант, два фээсбэшника, чеченский полевой командир и беглый олигарх - на что способна эта «команда инвалидов»? Но Скотленд-Ярд и, что интересно, контрразведка МИ-5 начинают расследование. Литвиненко снова врет - на этот раз всей правоохранительной системе Соединенного Королевства. Но Закаев, пока суд да дело, успевает получить статус политического беженца (он, мол, не поддался на «провокацию» ФСБ, не стал участвовать в заговоре против Путина, значит, достоин политической защиты от всяких там офицеров понькиных). Фокус вновь удался!

Но дальше-то как бороться с «ненавистным террористическим режимом»? Нужны какие-то новые решения, схемы, алгоритмы. Я никогда не забуду слова убитого в июле 2004‑го Пола Хлебникова, американского журналиста и первого главного редактора русского «Форбс», об амбициях Березовского: «Если надо, он будет убивать».

Кстати, о том, как Березов­ский получил статус политического беженца, как Литвиненко «подставил» человека в сером костюме Владимира Теплюка и почему арестовали в аэропорту Хитроу в Лондоне Понькина и Алехина, Пол Хлебников знал. Ему об этом 2 июля 2004-го в 19.30 в лобби-баре гостиницы «Мэриотт» рассказал один сотрудник ФСБ России. Хлебников эту информацию решил проверить. Из офиса «Форбс» когда его возглавлял Хлебников, было сделано несколько телефонных звонков в Лондон. Это я знаю точно. Вот только никто не знает, что Хлебникову удалось выяснить и кому он звонил. А 9 июля Пола застрелили на улице Докукина...

Антидот или последний аккорд

Представьте себе уровень международного скандала, если вдруг в центре Лондона «неизвестный русский» средь бела дня убивает политического беженца, бывшего офицера спецслужб, да еще ставшего две недели назад гражданином Великобритании политического диссидента! А ведь граждан­ство Литвиненко только-только получил. Простите за цинизм, но, не дай бог, случись с ним что-либо раньше, резонанс был бы намного меньше. Если бы вообще был. А тут - скандал. Кто-то опять довольно потирает руки...

Кто учился у Литвиненко искусству «провоцировать покушения и убийства»? Кто выиграл от смерти бывшего «слуги»? Только один человек. Который теперь будет с маленькой «политической трибунки» на Даун-стрит (там у него офис «оппозиции») кричать на весь мир о «кровавой тирании». Ради чего вся игра-то? Да ради этого.

А еще - чтобы вдруг не пересмотрели статус беженца из-за возможных юридических изменений в вопросах экстрадиции между Россией и Великобританией. Цель понятна. А средства... Вы посмотрите, какими эти средства были раньше. Так что изменилось?

И предположим вариант: Литвиненко уговорили поставить опыт на себе. Скажем, ему предложили пару дней побыть «больным», пообещав дать потом «противоядие» - антидот.

Только вот чем его будут травить, Литвиненко не знал. Грустный финал.

Российское правосудие с Березовским ничего сделать не смогло. Сможет ли британское? И захочет ли?

А вообще-то хочется сказать - Борис Абрамович! Возвращайтесь сами, наберитесь мужества покаяться. Хватит там уже чудить! Сколько людей из тех, кто вас окружал в последние годы, в живых осталось? Только вы, как небезызвестный Кащей. Или как «неуловимый Джо» (из анекдота), которого никто не убил, потому что на фиг не нужно было. Давайте, БАБ, решайтесь. Окажите помощь следствию. Зачтется...

Этот материал редакция «Аргументов неделi» направляет в правоохранительные органы Соединенного Королевства Великобритании. Мы также ставим в известность сотрудников заинтересованных ведомств Ее Величества в том, что готовы предоставить им в интересах следствия все имеющиеся у нас материалы по так называемому делу Литвиненко.