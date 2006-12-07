Ритуальные танцы на трупе Литвиненко

Она свидетельствует о том, что западные лидеры серьезно испугались усиления России в качестве крупнейшей энергетической сверхдержавы. Путин же в силу понятных причин все быстрее становится ключевой и значимой фигурой на мировой политической арене. В этой связи отравление Литвиненко должно бросить на него черную тень, для чего и спланирована эта, по сути, политическая акция.

Отдел стратегического планирования политических операций ЦРУ знает свое дело. Все помнят, как в сентябре 2001 года они умело трансформировали атаку «Аль-Каиды» в международную коалицию по борьбе с международным терроризмом, поставив перед мировой общественностью вопрос ребром: кто не с нами, тот с ними. Эффект имел весьма важное значение для принятия на вооружение Вашингтоном политики неоглобализма.

Английские мастера политической интриги тоже не раз демонстрировали свой «боевой потенциал». Еще в 1970 году они блестяще использовали в политической игре перебежчика майора КГБ Лялина. Тогда факт заурядной измены позволил британцам объявить шпионами и персонами нон грата 105 сотрудников представительств СССР в Лондоне, а затем вызвать цепную реакцию выдворений «советских шпионов» по всему миру.

Сегодня аналогичная ситуация, которая весьма напоминает времена холодной войны. Небывалый размах подключения международных СМИ.

Как еще объяснить тот факт, что в момент пресс-конференции В. Путина с разъяснением о непричастности России к отравлению Литвиненко во всех мировых СМИ появляется ставшая символом «злодеяния» знаменитая фотография «жертвы Кремля» на больничной койке. Впечатляют и изображение, и оперативность его распространения.

По всем правилам активных политических операций западная пресса начинает поток статей о кремлевской «корпорации убийств XXI века», «акте международного терроризма» и «варварском и безжалостном режиме». К расследованию дела о лондонском отравлении подключилось ФБР. Вот и Блэр на заседании кабинета министров расставляет необходимые акценты: «Дело Литвиненко заметно осложняет долгосрочные отношения с русскими». Пока Гиннесс фиксирует самое дорогое в мире отравление, весь мир читает про то, как эксперты Скотленд-Ярда тщательно обследуют здание посольства Великобритании в Москве на предмет выявления радиации. Одновременно громогласно объявлено, что потенциальными жерт­вами русских могли стать 60 000 британцев, а это уже серьезно.

Неужели такова цена мнимой российской энергетической угрозы?