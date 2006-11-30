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Из грязи в князевичи

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Из грязи в князевичи

 

 

Шакро пережил 9 покушений

В ночь на 23 ноября в Мадриде и на юге страны - в фешенебельной Малаге - прошла операция «Оса», в ходе которой были задержаны более 30 граждан Грузии, России и Испании. Во время операции были заморожены сот­ни миллионов долларов на 800 банковских счетах, наложен арест на 46 шикарных автомобилей. Задержанных обвиняют в отмывании денег, мошенничестве, незаконной торговле нефтью и алмазами. Среди арестованных оказались птицы высокого полета - бывший советник г-на Ельцина - некий Олег Воронцов, а также адвокат «вора в законе» Захария Калашова (он же Шакро Молодой), находящегося в тюрьме Сото-дель-Реаль, Александр Гофштейн. На Гофштейна надели наручники прямо в пятизвездочном отеле.

Калашов-Шакро, по сведениям российских СМИ, является одним из руководителей «измайловской» ОПГ. Полное его имя - Захарий Заурович Калашов. Шакро - один из самых богатых и из­вестных воров: имеет значительную часть акций нефтяной компании ЛУКОЙЛ, владеет долей в крупнейших развлекательных центрах Москвы «Кристалл» и «Golden Palaсe». Его состояние оценивается в 200 млн. евро.

В середине 90-х на счету Калашова было три судимости, именно тогда он и был «коронован». В последнее время
53-летний Шакро откликается на другую фамилию: нынче он - сеньор Князевич. В конце 90-х гг. на Калашова было совершено 9 покушений. Пять из них произошли в Москве. Вот тогда Калашов и покинул Россию, переместившись в Испанию.

Он сменил свою курдскую фамилию на изящно-европейскую - Князевич. Калашов-Князевич возглавил ОПГ на юге Андалусии в предместьях курорта Коста-дель-Соль. Вскоре даже Национальная полиция Испании (НПИ) стала называть Князевича «генералом грузинской и русской мафии». Когда началась первая серия операции «Оса» в 2005 г., Калашову удалось сбежать, и он осел в Арабских Эмиратах. Но и тут его не оставили в покое: в Дубае он был арестован по запросу Интерпола в мае 2006 г. В середине июня 2006 г. его перевезли в испанскую тюрьму. Арест других 22 боссов русской мафии прошел в Испании в 2005 г. Сначала операция называлась «Красная оса» (Avispa Roja). Потом слово «красная» исчезло. Хотя и самого Шакро, и его подельников испанские газеты до сих пор упрямо называют «русской» мафией. Во время операции испанская полиция провела тщательный обыск в городке Альмерия, где находится дом-дворец Шакро, названный в честь любимой дочери «Хатуна».

Г-н Гофштейн и его клиенты

Александр Гофштейн прославился как очень умелый адвокат. В августе 1991 г. он защищал председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова «в деле ГКЧП». В феврале 1994 г. дело было прекращено в связи с объявлением Госдумой политической амнистии. В ноябре 1994 г. адвокат выступал защитником Игоря Бушнева, обвиняемого в убийстве священника А. Меня. По настоянию господина Гофштейна показания подсудимого были проверены на детекторе лжи. Выяснилось, что они были выбиты следователями Мособлпрокуратуры. Суд г. Сергиев Посад оправдал обвиняемого.

В июне 2001 г. г-н Гофштейн представлял интересы азербайджанского бизнесмена Фрэнка Элкапони, обвиняемого в сбыте наркотиков. В марте 2003 г. Головинский суд Москвы оправдал подсудимого.

Среди клиентов Гофштейна был и следователь СК МВД Павел Зайцев (дело «Трех китов»).

Связник Князевича

Испанские власти уже предоставили полную информацию о причинах ареста г-на Гофштейна. Об этом сегодня пишут многие ведущие испанские газеты. В частности, «Эль-Паис» сообщает, что адвокат Гофштейн является «равноправным членом» преступной группировки Калашова: «Из найденных в ходе следственных мероприятий документов и на основании прослушивания телефонных разговоров логично сделать вывод, что Гофштейн, сотрудник одной из ведущих адвокатских контор Москвы, познакомился с Калашовым в 1999 г.», - говорится в постановлении об аресте, подписанном следователем Национальной судебной палаты Фернандо Андреу.

Отношения между Гофштейном и Калашовым постепенно расширялись, и адвокат стал не только давать своему клиенту юридические советы, но и якобы превратился в члена преступной организации. В ходе визитов в тюрьму Гофштейн использовал свой статус юриста для осуществления миссии связного между Калашовым и его сообщниками. Следователи предполагают, что г-н Гофштейн, возможно, служил в качестве курьера для пересылки черного нала.

Без права выхода под залог

Г-н Гофштейн, так же как и гражданин Украины Олег Воронцов, задержанный в рамках расследования «мафиозного» дела, помещен в СИЗО без права выхода под залог. По данным следствия, в Испании Воронцов через подставных лиц руководил большинст­вом компаний Калашова-Князевича. В распоряжении полиции находятся аудиозаписи, доказывающие финансовые махинации Воронцова и его связи с подельниками Калашова. Г-на Воронцова арестовали в тот момент, когда он паковал чемоданы.

Сегодня неясным остается вопрос, кто же будет представлять интересы г-на Гофштейна на следствии и в суде? Адвокату из России определили испанского защитника бесплатно. Но испан­ские власти могут дело и засекретить.

Это не последний случай

Приводим  мнение по поводу  арестов г.г. Шакро и Гофштейна известного бизнесмена Сергея  Михайлова.

 

Кажется, что это уже входит в привычку западных спецслужб арестовывать российских граждан. Это кампания против России, настоящая травля. Можно подумать, если ты русский, то уже по определению преступник.

Вспомните, кого арестовывали из россиян за рубежом: Таранцева, Бородина, Тахтахунова... Я также был арестован в свое время. Тогда все закончилось поражением западных спецслужб и тамошнего правосудия. Полагаю, что так будет и на этот раз.

В свое время мне швейцарцы предложили отказаться от своей защиты, то есть попросту сдаться. Взамен мне обещали свободу и разблокировать мои швейцарские счета.

Разумеется, я не сдался, доказал свою невиновность, был оправдан швейцар­ским правосудием и получил компенсацию.

Но вернусь к событиям в Испании. По моему мнению, Гофштейн не причастен к тому, в чем его обвиняют. Он просто поехал защищать своего клиента, а ему не дают этого сделать. Если бы были малейшие основания, то, поверьте мне, суд уже бы вынес приговор.

Что же касается вашего вопроса относительно Калашова, то я бы предпочел меньше верить слухам. В конце концов виновность и невиновность человека должен определять суд. И для меня очевидно, что как с гражданином России с ним поступают несправедливо. Мне бы хотелось, чтобы наше государство научилось защищать своих граждан.

Я, как никто другой, знаю методы работы западных спецслужб и не сомневаюсь, что эту историю сейчас раздуют и растиражируют в западных СМИ. Но это - истерия, мыльный пузырь, который в конце концов лопнет.

 

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