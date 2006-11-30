Операция «Генерал»

Лето 96-го выдалось политически очень жарким. Здоровье Бориса Ельцина катастрофически ухудшалось. Спустя 6 лет великий американский кардио­хирург Майкл Дебейки, показывая мне висящее на стене своего кабинета в знаменитой клинике в Хьюстоне сделанное совместно с Ельциным фото, скромно заметил: «А ведь президент, похоже, даже не знал, как меня зовут. Все время называл разными именами. То Биллом, то Гельмутом. Часто бредил, путал людей».

Я в свою очередь скромно промолчал по поводу того, что на этом памятном фото в слова благодарности, которые Борис Николаевич написал доктору, закралась по-детски обидная ошибка. Там рукой Ельцина размашисто было выведено - «СПАСИБА». Пусть Дебейки этого не знает.

Он свой профессиональный долг выполнил. Знаменитая операция по аорто-коронарному шунтированию прошла успешно. Она была сделана 5 ноября. Уже после выигранных президентом выборов. Но ведь были люди, которые в успехе сомневались (и в успехе операции, и в победе на выборах). И быть может, даже желали, чтобы результатов медицин­ская операция не дала. Сегодня, спустя десятилетие, мы можем попытаться представить себе, что на самом деле происходило в «верхах». И у нас есть доказательства того, что все, что вы сейчас прочтете, - чистая правда. Горькая, но такая вот настоящая - политическая - правда.

Мой друг Сер­гей Соколов, основатель и глава частного агентства «АТОЛЛ», которое принято связывать именно с именем Березовского, записал несколько телефонных разговоров своего бывшего патрона. В них - цинизм и подхалимство, финансовый расчет и обман. Эти разговоры - зеркало той эпохи, которую нам с вами забывать не стоит. Хотя бы для того, чтобы она больше никогда не повторилась.

Итак, вернемся чуть-чуть назад, в лето 96-го. Ельцин болен. В который раз! Состояние - критическое. В Кремле - паника. Но главные события, как это выясняется только сейчас, разворачиваются в Доме приемов ЛогоВАЗа, где за столом с постоянно трезвонящими телефонами восседает «серый кардинал» ельцинской России Березовский. О чем же и с кем он говорит в столь напряженные для страны политические мгновения?

Телефонный звонок. Березовский снимает трубку. На связи - тогда еще один из его ближайших друзей, политик и олигарх.

Березовский - Абонент

Б: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России...

А: Ага.

Б: Как думаешь, кто позвонил?

А: Из политиков?

Б: Да. Подумай, только не торопись.

А (догадался): Лебедь!

Б: Правильно.

А (страшно довольный): Хи-хи-хи. Это потому, что я умный.

Б: И потому, что он умный...

А: А, это да... Я глупый - он умный. (Ему немного обидно, что шеф не отметил его сообразительность.)

Б: Ну, скажи, оригинально?

А: Да.

Б: Сильный клиент.

А: Да, сильный.

Б: Совсем сильный.

А: Угу.

Б: А?

А: Да.

Б: Ну сильнее, наверное, нету.

А: Ну этот, наверное, только... (подразумевая Ельцина) только шеф. (Смеется.)

Б: Только шеф. (Смеется.) Да. (Он-то знает, что Ельцин сейчас абсолютно беспомощен, и неизвестно, выживет ли вообще.) Это правда. (Хохочет.) Ну сильный ход? Да?

А: Да.

Б (страшно довольный, что у него в руках самая реальная фигура, способная заменить Ельцина, и что именно ему по­звонил возможный будущий преемник): Чувак классный вообще, да?! Крутой! Ну потрясающе!

А: Ты с ним с утра переговорил или он через кого-то?

Б: Нет, помощник. Все, завтра встречаемся.

А: Понятно. Хи-хи.

Б: Хе-хе. А ты знаешь, я тебе скажу на самом деле, как это ни смешно, ситуация мне все больше и больше начинает нравиться.

А: Ну хорошо.

Б: Понятно? Да?

А: Да. А как там себя Б.Н. чувствует? Там нет информации?

Б (безо всякого интереса): Ну у меня никакой информации дополнительной сейчас нет.

А (неразборчиво): Говорят, что нормально там все.

Б (также безо всякого интереса, но уже даже с раздражением): Нормально, и слава богу.

Необходимый комментарий

Березовский не знает, что «АТОЛЛ» записывает его телефонный разговор с коллегой-олигархом. Так же, как и еще несколько «срочных звонков» другим важным персонам - на телевидение, в Администрацию президента и так далее. Указания Березовский дает самые разные: срочно начать показывать Александра Лебедя в новостях, готовить ему речи и тому подобные «выборные мероприятия». Березовский хочет на всякий случай стать главным «творцом победы» генерала Лебедя. А значит, все будет происходить именно согласно тому сценарию, который он, Березовский, и сочинил.

Конечно, есть на атоллов­ских пленках и разговоры олигарха с самим Александром Лебедем. Но исторического интереса они не представляют, ведь генерал еще не понимает, чего от него хотят и какую ставку делают. Березовский просто «подлизывается». Как показало время, рановато... Дело в том, что всего спустя два месяца, в августе 96-го (уже после переизбрания все еще больного Ельцина на второй срок) Александр Лебедь в Хасавюрте подписал мирное соглашение с Чечней. Он сам уже набрал большой политический потенциал и высказал несогласие с официальной позицией Кремля, а заодно и Березовского, об эскалации войны. Березовский терял свой криминальный бизнес в Чечне. Лебедь же из главного фаворита и союзника превращался в политического врага. А главное - Березовский при сильном Лебеде терял монопольное влияние на Ельцина.

Березовский - журналист «NN»

...Но сейчас президент все еще болен. До операции остается два месяца. Березовский начинает новую политическую комбинацию. Только теперь Лебедь в качестве «преемника» его уже не устраивает.

Приводим лишь содержание записи. В реальном разговоре БАБа с «NN» (пленка - в редакции) слишком много брани.

Говорят о здоровье Ельцина. Затем Березовский требует организовать срочную PR-кампанию, рассчитанную на 3-4 дня, по дискредитации Лебедя. Спрашивает о наличии провокаторов против Лебедя и возможности встречи с ними. Березовский требует найти человека из полка, где служил Лебедь, который в курсе дел генерала. «NN» рекомендует некоего Ш. Березовский просит срочно найти его и передать бумагу (компромат против Лебедя) в Москву. «NN» обещает все сделать.

Чуть позже, те же. «NN» сообщает Березовскому, что человек (провокатор) уже летит в Москву для разговора с Березовским, и говорит, что передаст бумагу (документ против Лебедя).

Далее следует звонок одному из руководителей ОРТ, в то время фактически возглавлявшему Первый канал. Суть беседы. Березов­ский дает указания о том, чтобы гендиректор Сергей Благоволин не пускал Лебедя в эфир. Спрашивает: «Ты где там, на кнопке сидишь?» Собеседник отвечает, что едет в машине. Березовский говорит, чтобы тот дал команду на ОРТ, т.к. Лебедь направился к ним на прямой эфир, а выпускать генерала на экраны нельзя. Собеседник отвечает, что у них нет прямого эфира. Березовский говорит: «Но ты же понимаешь, он, Лебедь, откуда знает, что у нас его нет?» Просит отследить очень четко. Березовский говорит, что, если будет хоть малейшая проблема, срочно звонить ему. Березовский требует: заняться этим надо срочно, потому что, по его информации, Лебедь уже должен быть в Останкино.

Любопытно, что сам Сергей Благоволин об этом разговоре вообще мог и не знать. Обмануть же Александра Лебедя действительно не представляло труда. Генерал вряд ли понимал, в прямом эфире он выступал в тот день или в записи. Пленку ведь вообще не показали. Тем временем Березов­ский по телефону умоляет своих влиятельных собеседников из Администрации президента и из «семейного» окружения Ельцина готовить снятие Лебедя с поста руководителя Совета Безопасности. Вот уж поистине - от любви до ненависти один шаг.

В течение нескольких минут в телефонном разговоре (вот как управляли страной! - по телефону) с Валентином Юмашевым согласовывается и новая фигура на место Лебедя - Иван Рыбкин. Надо ли говорить, что Лебедь в этот момент вообще ничего не знает и якобы выступает на ОРТ в «прямом эфире»!

Все на этот раз прошло по сценарию Березовского. Но это уже другая история. О Лебеде и о планах «президентст­ва» генерала Борис Абрамович уже забыл. Ведь в ноябре ситуация кардинально изменилась - операция на серд­це Бориса Ельцина прошла успешно! Начиналась «новая эра» телефонных звонков. Пора было вновь оказывать знаки внимания главной «семье страны».

Такое впечатление, что Борис Абрамович - где-то на ипподроме и никак не может выбрать «правильную» лошадь. И... поэтому «ставит» сразу на нескольких. Впрочем, это правда. Так ведь и было. Но было не только это! Более подробно о телефонном управлении страной мы еще расскажем.

P. S.

Месяц назад на страницах газеты «Аргументы неделi» было опубликовано интервью Сергея Соколова «Мое убийство уже заказано». Редакция официально заявляет, что никакой реакции в правоохранительных органах этот материал до сих пор не вызвал. Хотя все документы, предоставленные самим Соколовым, были переданы в Центральный аппарат МВД.