Кого вооружает российская оборонка?

Военные секреты оптом и в розницу

Вокруг оборонки всегда было много политических интриг. В начале 90-х уникальные предприятия военно-промышленного комплекса стоимостью в десятки миллиардов долларов через подставных лиц по дешевке продавали иностранцам. К чему это привело, можно узнать из отчета Счетной палаты: «Особую тревогу вызывает захват иност­ранными фирмами акций ведущих россий­ских предприятий оборонного комп­лекса и даже целых его отраслей. Американ­ские и анг­лийские фирмы приобрели пакеты акций МАПО «МиГ», ОКБ «Сухой», ОКБ им. Яковлева, «Авиакомплекса им. Ильюшина», ОКБ им. Антонова, производящих сложные комплексы и системы управления летательных аппаратов. Германская фирма «Сименс» приобрела более 20% акций Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудование для атомных подводных лодок.

Россия не только утрачивает право собственности на многие оборонные предприятия, но и теряет право управления их деятельностью в интересах государства».

Те времена были раем для шпионов. Говорят, на последнем этаже посольства США на Новинском бульваре, где стоят новейшие компьютеры Агент­ства национальной безопасности (АНБ), работа не прекращалась ни днем ни ночью. А на Лубянке в это время проходила очередная реорганизация. Восьмая или девятая...

Впрочем, чекисты не сидели сложа руки, били тревогу, докладывали Ельцину. Вот одна из выдержек совместного письма руководст­ва ФСБ и СВР президенту: «Приватизация предприятий ВПК привела к массовой утечке новейших технологий, уникальных научно-технических достижений практически даром на Запад. В целом Запад приобрел в России столь большой объем технологий, что НАТО учредило для их обработки специальную программу».

У них - спецпрограммы, а у Бориса Николаевича - очередные «стограммы» и запойная «работа с документами». Предупреждения разведки и контрразведки так и остались гласом вопиющего в пустыне.

В результате производство оружия и боевой техники упало более чем в десять раз. При этом все лучшее за доллары продается за границу.

А родной армии достаются крохи.

Скажем, ВВС необходимо хотя бы 30 истребителей в год. В лучшем случае летчики получают два. Вместо 50 вертолетов - пять. Вместо 20 зенитных ракетных комплексов С‑300 - один. Гигантская оборонная машина со стахановским потным ­энтузиаз­-мом вкалывает во имя ­укрепле­­ния воен­ного могу­ще­ст­ва иностран­ных государств. А свои дивизии «кормит» в основном запчастями.

Тайны оружейных сделок

У наших оружейников есть многое, чем можно заинтересовать потенциального покупателя. Например, самолеты Су-30 МКИ, танки Т-90, противовоздушные комплексы С-300, тактические ракеты «Искандер», корабли на воздушной подушке «Спрут»... Да всего не перечислить.

Вот только торгуют этим весьма специфическим товаром российские чиновники порой из рук вон плохо. Так, хотели продать Индии самолеты-заправщики Ил-78. Но в последний момент цену вдруг заломили несусветную. В результате индийцы отказались от уже согласованной сделки и переориентировались на Узбекистан. Там еще с совет­ских времен на авиазаводе выпускались подобные машины.

А Россия лишилась заказа на 170 миллионов долларов. Примерно такая же история произошла с поставками вооружения и военной техники в Шри-Ланку. Только на этот раз денежки достались Словакии и Украине.

А скандальный провал в Турции? Здесь представитель России выдал полномочия вести переговоры с турецкой армией на поставку вертолетов «Черная Акула» более 40 иностранным агентам и посредникам. В результате тендер на сенсационную сумму почти в 4 миллиарда долларов был бесславно проигран.

Оружейный бизнес во всем мире окружен плотной завесой секретности. И в России торговля оружием является тайной из тайн. И все же в последнее время скандалы в этой закрытой для простых смертных сфере все чаще вырываются наружу.

Например, сведущие люди легенды рассказывают о шикарных командировках российских оружейных боссов. О купаниях в ваннах с французским шампан­ским в пятизвездочных забугорных отелях. О сексе на биллиард­ных столах с двумя проститутками сразу (этот прием в кулуарах международных оружейных выставок называют «между двух бортов в лузу»). О купеческих пиршествах, когда спьяну мажут друг другу хари дорогущей черной икрой. Причем не российской, а иранской.

Пока одни пируют, другие довольствуются объедками с «барского стола». Например, на Ковровском механическом заводе, выпускающем лучшее стрелковое оружие в мире, девчушка на сборке автоматов получает 2800 рублей в месяц, токарь выс­шего разряда - 4700 руб., а конструктор - 8000 рублей.

Аргументы статистики

В 2003 году на экспорт было поставлено 44 самолета, 2 фрегата, 80 танков Т-90С, а российские Вооруженные силы модернизировали 5 СУ-27 по стандарту Су-27СМ, отремонтировали 5 подводных лодок, получили 14 танков Т-90С.

В 2004 году на экспорт было поставлено 310 танков, 55 самолетов, а российская армия приобрела за это время 31 танк и 4 самолета.

Примерно такое же положение и в 2005 году. В 2006 году для армии будут закуплены 6 межконтинентальных ракет, 6 космических аппаратов, 12 ракет-носителей, 31 танк Т-90 (один батальонный комплект), 125 бронетранспортеров (4 батальонных комплекта), 3770 автомобилей, 9 самолетов (в том числе Ту-160), а также будут модернизированы 139 танков, 125 орудий, 104 самолета, 52 вертолета. За границу обычного современного вооружения пойдет в десять раз больше.

В 2007 году Вооруженные силы РФ закупят 17 межконтинентальных баллистических ракет, сообщил вице-премьер - министр обороны РФ Сергей Иванов. По его словам, будут приобретены у российской оборонки также четыре космических аппарата и четыре ракеты-носителя. Новыми и модернизированными образцами вооружения и техники будут оснащены одна эскадрилья дальней авиации, 6 авиационных и 6 вертолетных эскадрилий, 7 танковых и 13 мотострелковых батальонов.

Наконец-то обогнали Америку

Согласно данным авторитетного среди специалистов оружейников Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), мировым лидером в области экспорта обычных вооружений за период с 2000 по 2004 год стала Россия. За это время она продала вооружений на сумму, превышающую 26 миллиардов долларов. На втором месте после России находятся США, которые за тот же период продали на экспорт оружия на сумму менее 26 миллиардов долларов. Впрочем, другие источники пока отдают лидерство в торговле смертоносным товаром Америке.

Но уж совершенно точно, что Россия обогнала США по продажам вооружения развивающимся странам. Об этом недавно сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на доклад конгресса США. По данным авторов, Россия в 2005 году заключила сделки на продажу вооружений этим странам на $7 млрд, тогда как в 2004 году - на $5,4 млрд. Таким образом, отмечает газета, Россия впервые пере­­гнала по этому показателю американцев с момента распада Советского Союза.

Правда, Федеральная комиссия по военно-техническому сотрудничеству РФ оценивает объем экспорта российских вооружений 2005 года в 6,126 млрд. долларов. Сумма рекордная, но несколько ниже оценок американских экспертов. При этом 80% продаж пришлось всего на две страны - Индию и Китай.

Поэтому особенно радует наших оружейников недавний прорыв на латиноамериканском рынке. Так, 27 октября вице-премьер - министр обороны РФ Сергей Иванов сообщил, что от Аргентины получен обширный список образцов вооружений и военной техники, в закупке которых она заинтересована. В нем поименована дорогостоящая военная техника, в том числе оборудование для контроля за воздушным пространст­вом, вертолеты и системы ПВО. Вслед за Венесуэлой Аргентина тоже решила сменить поставщика вооружений. А следом ждут поставки нашего оружия в Бразилии, Никарагуа, Боливии.

В ноябре 2006 года Индонезия объявила, что закупит у России военную технику на 1 млрд. долл. Как сообщил министр обороны Индонезии Ювоно Сударсоно, речь идет о приобретении в течение 2007-2010 гг. шести истребителей Су, двух дизельных подводных лодок проекта 636 (по российской классификации - «Варшавянка», по классификации НАТО - Kilo) и девяти вертолетов различных типов.

По данным SIPRI, в 2005 году общие затраты на оборону в мире достигли 1,12 трлн. долларов. В самый разгар холодной войны в 1987 году они не превышали 1,09 трлн. После краткого периода снижения (более чем на четверть в 1990-1995 гг.) совокупные военные расходы вновь начали расти. В последние десять лет они повышаются непрерывно. Причем быстрее, чем во времена холодной войны. В конце 80-х на пике противостояния военные расходы росли примерно на 2,5-3% в год, сейчас - на 6%.