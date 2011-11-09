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Михаил Лернер «кошмарит» РОСНАНО?

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Дмитрий ГРИНЕВ ]

Михаил Лернер «кошмарит» РОСНАНО?

Михаил Ильич Лернер – персона в своём роде уникальная. Людей, желающих жить за чужой счёт, немало. Но мало кому удаётся делать это так долго, как ему. Для этого надо обладать не только весьма специфическими навыками и чертами характера, чего у Лернера хватает с избытком, но и иметь кое-что, чего у него нет.

Путь кидалы-одиночки обычно короток и финал его печален. Если ты кидаешь по мелочи, тебя всё равно рано или поздно либо посадят, либо просто начистят «лицо». Если же ты работаешь по-крупному, то ты переходишь дорогу весьма влиятельным людям. В этом случае наказание приходит ещё быстрее и бывает оно крайне жёстким.

Что же может уберечь от справедливого возмездия? Фантастическое везение. Но с этим у Михаила Ильича проблемы. До сих пор все его бизнес-проекты оканчиваются неудачей. Да и на стезе «кидания» партнёров он фартом похвастаться не может. Его всегда, раз за разом, ловят за руку. Тот же Мавроди, обчистив полстраны, умудрился в глазах многих обманутых вкладчиков выглядеть невинно посаженным страдальцем, которому плохие люди помешали обогатить россиян. Репутация же Лернера однозначна и вопросов не вызывает. Ни один из кинутых им партнёров добра ему не желает. А очень даже наоборот.

Что ещё? Как правило, безнаказанно вести жульнический бизнес – удел «бизнесменов», связанных с оргпреступностью. К тем если что попало, то забрать обратно уже не удастся – братва не позволит. Однако связей Лернера с бандюками не прослеживается.

Остаётся третье – высокие покровители среди властных структур. И вот тут начинается самое интересное.

О своих влиятельных покровителях Лернер рассказывает много и охотно. Он козыряет именами сильных мира сего, когда описывает прелести совместного бизнеса очередному бизнесмену, желая получить его деньги (и, разумеется, не отдать их). А когда к нему приходят требовать деньги обратно, он снова извлекает имена больших людей на свет, прикрываясь ими, как щитом. Вот только есть одна маленькая деталь. «Покровители» обычно даже не в курсе, что они «крышуют» Лернера.

В принципе врать – это часть работы кидалы. Но «большие люди» обычно крайне нервно относятся к тому, что их имена треплют на углах сомнительные персонажи. Например, совсем недавно Михаил Ильич козырял знакомством с высокопоставленными полицейскими чинами. В другой раз он использовал имя заместителя префекта СЗАО Москвы Анатолия Пименова, называя его своим «административным ресурсом».

Любит Михаил Ильич прикрыться и именем руководителя Федеральной службы страхового надзора Ильи Ломакина-Румянцева. Высокопоставленный федеральный чиновник стал щитом для «отмазок» Лернера и его компании от кредиторов. Ирина Чайкина, гендиректор фирмы Лернера «Уником», не таясь, называет его «нашим старшим товарищем» и кредиторам высокомерно заявляет, что он «оценит ваши претензии». Дама, конечно, та ещё, из них с Лернером получился хороший дуэт. Когда скончался Алексей Головков, старший компаньон и двигатель проекта, который нынче кормит Лернера, а заодно гражданский муж г-жи Чайкиной, эта бизнесвумен проявила недюжинную сноровку. В итоге всё наследство Головкова досталось ей, а остальные наследники первой очереди остались практически ни с чем. То есть, если верить Чайкиной и Лернеру, получается, что Ломакин-Румянцев фактически крышует деятельность «пирамидостроителя» Лернера и опосредованно отвечает за его многомиллионные долги?

Почему же так храбр и безрассуден Михаил Лернер? По словам кинутых партнёров, смелость проявилась в нём в конце 2009 года. Именно тогда под его проект «резинового асфальта» подписалось РОСНАНО. Но, даже когда деньги пошли, он не стал расплачиваться по долгам. Почему же он так уверен, что Чубайс и компания будут защищать его в абсолютно безнадёжном деле?

А защита ему очень даже понадобится – 17 октября передано в суд дело Лернера, по которому он обвиняется в особо крупном мошенничестве. И это только один из исков. За ним последуют другие. «Корячится» ему за это ни много ни мало – до 10 лет.

В этой ситуации у РОСНАНО два варианта – защищать его, используя весь имеющийся административный ресурс. Либо списать со счетов, чтобы он не марал своим именем светлый лик Чубайса. Судя по последним решениям, госкорпорация избрала второй путь. Но…

Но Лернер продолжает упорствовать! Он похож на загнанного в угол кота, который готов покусать даже хозяина. Наши коллеги из одного из информагентств, также работающие по этой теме, недавно связались с Лернером и попросили его прокомментировать обвинения в его адрес. Лернер отказался отвечать на их вопросы. Зато предложил заехать к нему в гости. «Я вам много чего расскажу. Бомба будет, а не статья».

Что может рассказать Лернер? О схемах увода чужих денег и взаимоотношениях с кредиторами? Об этом уже десятки статей написаны, в том числе в нашей газете, с именами, цифрами.

И тут закрадывается невольная мысль. А не знает ли Лернер про ведомство Чубайса что-то такое, чего «простолюдинам» знать нельзя? Не в этом ли знании – например, схемах «попила» бюджета и конкретных именах «пильщиков» – заключается смелость Лернера? Носителя таких знаний действительно будут защищать изо всех сил. Возможно.

Или наоборот. О том, как шантажировать сильных мира сего, могут рассказать некоторые лондонские беглецы и специалисты по пошиву варежек. А некоторые и ничего уже не могут рассказать.

Многочисленные кредиторы Михаила Лернера крайне обеспокоены этой ситуацией. Они больше всех переживают за него. Кредиторам он нужен живым и, по возможности, здоровым.

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