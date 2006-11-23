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Здесь сказка стала былью

В Дании самый низкий в мире процент преступлений и нет коррупции. Почему?

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Светлана КРАВЧЕНКО ]

Здесь сказка стала былью

 

«Прости, но с тебя штраф!»

Экскурс в датскую правоохранительную систему любезно вызвался начать ныне известный журналист Карл Хойгорд:

- Я в полиции прослужил почти полвека, от рядового полицейского до офицера, но с коррупцией в государственных структурах не встречался. Наша система построена так, что в нее случайный человек не попадет или долго в ней не задержится. Стать шефом полиции можно, лишь пройдя все 14-15 служебных ступеней. А это минимум 15-20 лет практики. Сначала наш профсоюзный журнал публикует объявление о вакантной должности, условия и объем работы, кто имеет право ее занимать и срок подачи заявок кандидатов. К заявке требуется приложить характеристику от коллектива и автобиографию. То есть непорядочный человек, не преданный делу и не уважаемый в коллективе, до должности шефа просто не дойдет. Он на какой-то первой служебной ступеньке споткнется и вылетит из системы.

Приведу вам пример, чтобы вы знали, что такое скандинавские полицейские по своей сути и убеждениям. Я и коллега опаздывали на работу. Он был за рулем. Вдруг за превышение скорости нас остановил его шурин-автоинспектор. Он сказал моему коллеге: «Прости, но с тебя штраф!» Их отношения после уплаты этих 1000 крон только улучшились. А совсем недавно один из шефов всей полиции Дании превысил скорость. Об этом сразу узнала вся страна. Он долго извинялся перед гражданами по ТВ. Заплатил большой штраф в государст­венную казну. Руководитель должен показывать идеальный пример законопослушания.

...В школе полицейских много внимания уделяют занятиям по задержанию нарушителя без причинения ему увечий. Самым сильным впечатлением от моей работы в полиции была погоня за пьяным угонщиком машины. На предупреждения он не реагировал - я использовал оружие. Ранил... Потом долго мучался, что сделал кому-то больно... Но не стрелять было нельзя, могли пострадать другие люди.

Смертной казни в наших странах не было никогда. Даже за самые серьезные преступления назначают срок от 5 до 15 лет, за обычные чаще - штрафы. Мы, по сути, люди спокойные. Нам нет смысла совершать преступления, особенно экономические. Один раз попался - и все. Все имущество конфискуют в зачет украденного, плюс пожизненные штрафы. Поэтому выгоднее жить честно. Правонарушения и преступления у нас совершаются в основном по глупости, молодости, из-за ревности, злоупотребления наркотиками и алкоголем, или психически неадекватными личностями...

«112 - это SOS!»

В полицейском участке вице-комиссар Нильс Ове Еспесен рассказывает мне о своей работе:

- Я сегодня дежурный. Люди звонят по номеру 112, если у них какое-то ЧП. Это центральная служба, которая принимает и фиксирует все звонки. Каждый звонок автоматически записывается и остается в компьютерной памяти. Это нужно, чтобы знать, как сработала та или иная служба. И если трагедия произошла, понять, была ли она неизбежной или случилась по вине сотрудников службы. 112 - это SOS! Отсюда поступают звонки пожарным, медикам или к нам, в полицию. Наша задача вовремя прибыть на место проис­шествия и принять необходимые меры.

У нас полиция делится на криминальную и гражданскую, которой достается большинство дел. Ведь, как правило, происшествия относятся к разряду мелкобытовых. Серьезные и громкие дела бывают редко.

«Клеймо на 5 лет»

Нильс Ове Еспесен извиняется: поступил вызов, и ему нужно работать. Я «переключаюсь» на его коллегу Пауля Остергоорда:

- Пауль, как полиции становится известно о, например, кражах госимущества, из бюджета?

- Это очень серьезное преступление - украсть из общей копилки. Эко­номика скандинавских стран настолько открыта, что любая государст­венная крона и ее использование на виду. Наши налоги - самые высокие в мире: от 40 до 70% от доходов. Чем выше доход, тем выше налог. Средняя ставка
по стране - 50%. Как вы думаете, наши люди могут допустить, чтобы их деньги шли не по назначению?

Каждому налогоплательщику ежемесячно, а затем ежегодно поступает из налоговой отчетный документ. Сколько крон он отдал на больницы, ремонт дорог, школ, строительство социальных учреждений. А муниципалитет составляет бюджет на будущий год с учетом мнения налогоплательщиков. Это делает невозможным воровство из государ­ственной казны.

Другое дело - сокрытие налогов. Например, директор крупной фирмы не сообщает в налоговую о доходах, прячет, не обналичивает. Поверьте, у этого директора всегда найдутся сотрудники-«доброжелатели». Наши люди все такие. Они не терпят непорядочности. Для них все равно, кто вы - министр или сантехник. Еще нам очень помогает пресса. Мы всегда реагируем на журналистские расследования.

- А если мэр на бюджетные деньги по­строит себе коттедж? Такое возможно?

- Ничего, наверное, невозможного нет. Но наши мэры и политики этого делать не станут, потому что им не хочется навсегда потерять доверие народа, опозориться на всю страну и провести остаток жизни в заключении.

- Если я украла платье в магазине и это обнаружили, что мне за это будет?

- Сотрудники магазина у вас его отберут и сообщат в полицию, которая выпишет штраф в размере тройной цены этого платья. И занесет ваши данные в компьютер. Если работаете - сообщим на работу. Кстати, у нас при трудоустройстве всегда требуют «аттест» из полиции. Если там будет написано, что вы пытались украсть платье, не думаю, что вы получите работу даже уборщицы. Это клеймо будет на вас висеть 5 лет. Потом, если не будет рецидива, мы уберем информацию о вас из базы данных. Но если будете продолжать, и штрафы не помогут, можно даже получить «срок».

- А если я представлюсь чужим именем и назову чужой адрес?

- Паспорта у нас никто с собой не носит. Каждый датчанин имеет персональный номер. У женщин он четный, у мужчин - нечетный. Есть общая база по персональным данным гражданина. Там указаны: возраст, адрес, родители, место работы, все штрафы, уплата налогов, контактные телефоны, фото, счет в банке. Сотрудники магазина могут нам его сообщить, мы проверим по компьютеру и будет ясно, обманывает человек или нет.

- Я слышала, что в ваших тюрьмах самые лучшие в мире условия?

- Каждый преступник в первую очередь - человек. Преступниками не рождаются. Значит, общество виновато, что он таким стал. И у общества есть задача его исправить. Для этого у нас в тюрьмах отдельные комнаты, где есть телевизор, магнитофон, можно иметь компьютер без выхода в Интернет. Рабочие места, спортивные залы, гостиные для общения, концертные залы, кафетерии, небольшие бутики. Можно, находясь в тюрьме, заочно получать высшее образование. При хорошем поведении заключенных отпускают на выходные домой. Семья может посещать их несколько раз в неделю. При тюрьмах обязательно есть священники, психологи, воспитатели, социальные работники, которые прикреплены к определенному правонарушителю. Мы даем человеку шанс понять, что он поступал неправильно. Если он продолжает совершать преступления, то его право выбирать между изоляцией и жизнью в обществе. В наших тюрьмах всегда есть свободные места!

Пить иль не пить?

Полицейский сервис

В скандинавских странах нет медвытрезвителей. Пьяных граждан полиция обычно подвозит домой - если они не нарушают порядок. В противном случае их бережно препровождают в изолятор предварительного содержания. Там «клиента» сначала обследует врач. Он дает письменное заключение о том, что по состоянию здоровья человек может находиться в камере 24 часа. В противном случае пьяницу везут в больницу.

В изоляторе задержанному выдают матрац, чистое белье, он сам запирает в камеру хранения личные вещи. В камере есть кнопка вызова полицейских на случай, если задержанный захочет в туалет, проголодается или ему понадобится помощь. После нашумевшего случая, когда пьяного закрыли на ночь в изоляторе, а он захлебнулся собст­венной рвотой и умер, за «узниками» ведется постоянное видеонаблюдение.

Перед составлением протокола дают проспаться. Затем выписывают штраф, информацию о правонарушении заносят в компьютер. На работу сообщают автоматически. Из тех соображений, что правонарушение любого члена общества - это не его личная жизнь. О неблагопристойных поступках должны узнать все.

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