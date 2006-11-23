«…Тебя никто не любит. Ты должен умереть»

«Прощайте, я ухожу...»

Автора этого письма уже нет в живых. 5 ноября 2006 года в 12:42 москвичка Юлия написала на форуме сообщества «Воссоздание»:

«Здравствуйте и прощайте. Сегодня я брошусь с высотки. Прошлый раз я пыталась повеситься и сломать шею, не получилось, откачали. На этот раз все получится. Ухожу из этого мира с ясным пониманием бессмысленности жизни. Я давно мечтала летать. Вот и полетаем». И тут же в форуме появились ответы на сообщение: «Вы правы - жизнь бессмысленна», «Может, полетаем вместе? ... только меня подожди». В 18:16 - последнее сообщение: «Я, наверное, дура, что сюда написала. Я не хочу, чтобы меня спасали. Прощайте». 6 ноября Юлия бросилась с балкона своего высотного дома. Ей не было и 19 лет.

10 мая 2005 года в Казани бросился под поезд 19-летний студент 2-го курса нефтяного факультета Казанского государственного технологического университета имени Кирова Руслан Сахуриев. Оперативники нашли мобильный телефон Руслана, с которого он отправлял участникам сообщества сообщения о том, что собирается покончить с собой. Те в ответ писали: «Бог любит тебя», «Прощай, только не бойся». Отец Руслана показал, что в последний месяц тот не вылезал из-за компьютера и все свободное время проводил в общении с членами «Взаимопомощи».

Осторожно, «спасатели»!

Бывший работник органов государственной безопасности Зосима Сорокин приехал из Казани в Москву. Там он некоторое время работал начальником охраны общежития. По словам знакомого Сорокина, Андрея, в 2005 году, после неудачной попытки самоубийст­ва, он решил поначалу стать священником. Но в итоге занялся оказанием психологической помощи по Интернету. Вместе с бывшей неудавшейся самоубийцей, жительницей Израиля Юдифь, организовал телефон доверия и открыл в Интернете сайт, посвященный самоубийству.

«Зосима женился, у него родился ребенок, и он с женой переехал в Подмосковье, работать перестал, - пишет Андрей. -

Живут они аскетично, на одно лишь пособие жены на ребенка». Сорокин был лично знаком с Русланом Сахуриевым. Тот ему неоднократно намекал в переписке на возможность самоубий­ства, но Сорокин не предпринял никаких дейст­вий, чтобы известить родителей Руслана о его психологическом состоянии.

Жительница Иркутска Ана­стасия Ивкина, выбравшая себе в Интернете «никнейм» (псевдоним) Кристина Негелева, чаще называет себя «психологической террористкой». Она открыла в Интернете сайты на тему самоубийства: «Клуб взаимопомощи для самоубийц», «Лепрозорий», «Фатальный суицид». И на всех этих сайтах она призывает начать террор против себя.

«Раз, два, три, четыре, пять, \Будем трупики считать. \ Сколько здесь знакомых лиц! \ Вступайте в клуб самоубийц!», - призывает она в своем интернет-дневнике. На вопрос посетителя о предназначении этих сайтов Ивкина ответила: «Я помогаю самоубийцам общаться и удерживать друг друга от суицида».

Священник из Санкт-Петербурга Вадим Лурье - по образованию химик, пытался стать монахом, но занялся богословием, возглавил приход самопровозглашенной российской православной автономной церк­ви. В ноябре 2002 года он организовал в Санкт-Петербурге реабилитационный центр, миссией которого было оказание психологической помощи потенциальным самоубийцам.

До ноября 2006 года дожили немногие пациенты центра. Сам Лурье достаточно равнодушно относится ко всем этим событиям. (Подробнее о «реабилитационном центре» Лурье и возбужденных по фактам самоубийств его подопечных уголовных делах наша газета писала в №2.)

Благими намерениями...

Мы далеки от мысли, что все организаторы клубов психологической взаимопомощи в Интернете - эдакие «экспериментаторы». Большинство из них начинают из благих намерений. Но их подстерегают опасности. Для того чтобы оказывать помощь людям, находящимся в состоянии психологического кризиса, необходимы знания и опыт.

Кстати, это явно предписано приказом Минздрава России №148 от 06.05.1998 «О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением». Но основатель интернет-сообщества самодеятельной помощи потенциальным самоубийцам «Палата номер шесть», известная под псевдонимом Сабина, пишет иное: «Для того чтобы стать консультантом на телефоне доверия, особых знаний не требуется». И дальше ей отвечает Ася, другая участница сообщества: «В моем представлении это выглядит так: человек отмечается в разделе, читает рекомендованную литературу, а потом практикуется в «аське» (интернет-пейджере ICQ. - «АН») - сначала в роли клиента, а потом в роли консультанта».

Такие вот самодеятельные «психологи» не имеют никакой связи с учреждениями, оказывающими психиатрическую медицинскую помощь, и никак не взаимодействуют с правоохранительными органами. Поэтому посоветовать, в какое учреждение стоит обратиться за помощью, и отследить месторасположение человека, заявляющего о желании покончить жизнь самоубийст­вом, они не могут.

Зато могут в очередной раз хладнокровно сообщить на своей интернет-страничке об очередном погибшем посетителе сайта. Что, кстати, регулярно и делают...

А им все нипочем

В ноябре 2004 года Генеральная прокуратура России возбудила два уголовных дела по статье 110 Уголовного кодекса - «Доведение до самоубийства» против Лурье и других организаторов «сообщества взаимопомощи». Однако доказать вину Лурье не удалось, несмотря на явную его причастность к неквалифицированному оказанию психологической помощи. И сейчас он продолжает знакомиться по Интернету с подростками, заявляющими о желании покончить жизнь самоубий­ством, приглашает их на лечение в свой реабилитационный центр.

Все сайты, о которых шла речь в статье, зарегистрированы за рубежом. Например, сайт Зосимы Сорокина - в Великобритании. Просьбы россий­ских правоохранительных органов о том, чтобы доступ к этим сайтам был прекращен, пока остаются без внимания.

В ноябре 2006 года по предостережению Московской городской прокуратуры было закрыто сообщество «Клуб самоубийц» на популярном российском сервисе интернет-дневников. Управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом РУБОП ГУВД г. Москвы ведет постоянный мониторинг содержания «суицидальных» сайтов.

Но о достижении значительных успехов в этой, видимо, неравной борьбе пока говорить рано.

Или бороться некому? Или наплевать? Но не менее важно другое. К кому обращаться за помощью этим 16-летним детям, которые, как они сами говорят, «не находят причин жить дальше»?

Вирус самоубийства

Идея самоубийства некоторым может казаться красивой и стильной. Черный шелк, свечи, аристократическая бледность, кровь... И вот лорд Байрон о том же: «...Мысль о самоубийст­ве - сильное утешительное средство: с ней благополучно переживаются иные мрачные ночи».

Идея самоубийства может распространяться подобно инфекции. Русский психолог Бехтерев описал в начале прошлого века явление «психического заражения», которое состоит в вирусоподобном распространении эмоционального состояния среди людей, находящихся в тесном контакте друг с другом. Может быть, что-то подобное наблюдается и среди людей, общающихся на сайтах о самоубийстве?

Постепенно в сообществе «взаимопомощи» складывается суицидальная субкультура, включающая в себя извращенную систему ценностей, в которой наибольшим приоритетом обладает смерть. «Тебя никто не любит, и ты должен умереть», - открыто призывает на страницах сайта анонимный советчик.

В суицидальной субкультуре сложился свой сленг. Например, «дабл» (от английского double - «двойной». - «АН») означает «двойное самоубийство», «трушный суицид» (от английского true - «настоящий») - самоубийство, совершенное в соответствии с представлениями о «правильной смерти». «Сигануть» - прыгнуть с большой высоты, «депра» - депрессия, «суициднуться» - совершить самоубийство, «жизнелюб» - противник самоубийства (как правило, упоминается в негативном ключе).

Юридический аргумент

Помочь нельзя спасти

С моральной точки зрения самоубийство, совершенное по принуждению, - умышленное убийство. В суицидальном сообществе были случаи, когда участники добровольно помогали друг другу умереть. Россий­ский Уголовный кодекс не карает за подобное «склонение». В этом состоит колоссальная недоработка отечественного уголовного законодательства, фактически санкционирующего помощь в совершении самоубийства.