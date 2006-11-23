Между Грузией и Гагаузией
№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Виктор ЕГОРОВ ]
Внешнеполитическая нелогичность и «отмороженность» молдавского президента Владимира Воронина мотивирована присущей всем диктаторам позицией личных, а не государственных интересов. Главное - сохранить власть, но не важно, какой ценой. Разница лишь в том, что Молдове ближе Европа, нежели США. Этим, впрочем, различия почти исчерпываются. То же неприятие реальности, та же борьба с жаждущими независимости и интеграции с Россией политическими анклавами. У Грузии это Абхазия и Южная Осетия, у Молдовы - Приднестровье и Гагаузия.
Молдавские гагаузы - уникальный народ. От своих предков-кочевников они унаследовали известную резкость характера, свободолюбие, и это единственный народ тюркского происхождения, исповедующий православие, традиционно ориентирующийся на Россию. Разумеется, это противоречит политике нынешнего молдавского президента. Более того, он рискует повторить ошибку своего предшественника Мирчи Снегура, недооценив политическую волю гагаузов.
Сейчас мало кто помнит, что разразившаяся в 90-х война в Приднестровье была, по сути, следствием предшествующего ей конфликта в Гагаузии. Тогда лидерам гагаузов удалось не допустить массового кровопролития, тем не менее добившись для своей территории статуса автономии. Это породило у молдавских ультранационалистов сильный комплекс неполноценности, который позднее не позволил достичь мирного решения в Приднестровье.
Когда был принят закон об особом статусе Гагаузии, казалось, что проблема решена. Тем более гагаузы не стремились выйти из состава Молдовы по ряду причин. Прежде всего из-за отсутствия промышленности на своей территории, которую в большинстве населяют крестьяне. Но поводом и причиной требования автономии стало нежелание идти по пути румынизации, желание сохранить этническую самобытность. Первым главой Гагаузии в 1995 году стал выдвиженец молдавских коммунистов Георгий Табунщик. Однако при нем закон об автономии существовал лишь на бумаге - официальный Кишинев и не собирался «дать волю» гагаузам. Был момент, когда после убедительной победы на выборах лидером автономии стал Дмитрий Кройтор. Первым делом он потребовал у правительства Молдовы исполнения обязательств. Но Воронин под угрозой уголовного дела при помощи послушного МВД вынудил Кройтора уйти в отставку. И Гагаузию, с благословления Кишинева, вновь возглавил Табунщик.
Очередные выборы главы Гагаузии пройдут 3 декабря 2006 года. Уже понятно, что оппозиции во главе с мэром города Чадыр-Лунге Михаилом Формузалом может помешать только административный ресурс. Молдавское правительство уже пытается давить на Формузала по той же схеме, что на Кройтора. Против мэра Чадыр-Лунге возбудили уголовное дело - из-за двух соток якобы неправильно выделенной земли. В Гагаузии проходят манифестации в защиту Формузала, который не собирается снимать свою кандидатуру.
В 2001 году коммунисты во главе с Ворониным получили парламентское большинство во многом благодаря тому, что в Гагаузии за них проголосовали около 80% избирателей. Тогда Воронин выступал с пророссийскими лозунгами. Но реальная политика молдавского президента исчерпала кредит доверия гагаузов - в прошлом году на последних выборах в парламент коммунисты получили здесь всего 30% голосов.
Гагаузия, которая является своеобразным политическим барометром Молдовы, может вынести приговор режиму Воронина. В своем противостоянии с Кишиневом гагаузская оппозиция постоянно апеллирует к общественному мнению России, понимая, что ее победа на выборах выгодна нашей стране.
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