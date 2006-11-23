Между Грузией и Гагаузией

Внешнеполитическая нелогичность и «отмороженность» молдавского президента Владимира Воронина мотивирована присущей всем диктаторам позицией личных, а не государственных интересов. Главное - сохранить власть, но не важно, какой ценой. Разница лишь в том, что Молдове ближе Европа, нежели США. Этим, впрочем, различия почти исчерпываются. То же неприятие реальности, та же борьба с жаждущими независимости и интеграции с Россией политическими анклавами. У Грузии это Абхазия и Южная Осетия, у Молдовы - Приднестровье и Гагаузия.

Молдавские гагаузы - уникальный народ. От своих предков-кочевников они унаследовали известную резкость характера, свободолюбие, и это единст­венный народ тюркского происхождения, исповедующий православие, традиционно ориентирующийся на Россию. Разумеется, это противоречит политике нынешнего молдавского президента. Более того, он рискует повторить ошибку своего предшест­венника Мирчи Снегура, недооценив политическую волю гагаузов.

Сейчас мало кто помнит, что разразившаяся в 90-х война в Приднестровье была, по сути, следствием предшествующего ей конфликта в Гагаузии. Тогда лидерам гагаузов удалось не допустить массового кровопролития, тем не менее добившись для своей территории статуса автономии. Это породило у молдавских ультранационалистов сильный комплекс неполноценности, который позднее не позволил достичь мирного решения в Приднестровье.

Когда был принят закон об особом статусе Гагаузии, казалось, что проблема решена. Тем более гагаузы не стремились выйти из состава Молдовы по ряду причин. Прежде всего из-за отсутствия промышленности на своей территории, которую в большинстве населяют кресть­яне. Но поводом и причиной требования автономии стало нежелание идти по пути румынизации, желание сохранить этническую самобытность. Первым главой Гагаузии в 1995 году стал выдвиженец молдавских коммунистов Георгий Табунщик. Однако при нем закон об автономии существовал лишь на бумаге - официальный Кишинев и не собирался «дать волю» гагаузам. Был момент, когда после убедительной победы на выборах лидером автономии стал Дмитрий Кройтор. Первым делом он потребовал у правительст­ва Молдовы исполнения обязательств. Но Воронин под угрозой уголовного дела при помощи послушного МВД вынудил Кройтора уйти в отставку. И Гагаузию, с благословления Кишинева, вновь возглавил Табунщик.

Очередные выборы главы Гагаузии пройдут 3 декабря 2006 года. Уже понятно, что оппозиции во главе с мэром города Чадыр-Лунге Михаилом Формузалом может помешать только административный ресурс. Молдавское правительство уже пытается давить на Формузала по той же схеме, что на Кройтора. Против мэра Чадыр-Лунге возбудили уголовное дело - из-за двух соток якобы неправильно выделенной земли. В Гагаузии проходят манифестации в защиту Формузала, который не собирается снимать свою кандидатуру.

В 2001 году коммунисты во главе с Ворониным получили парламентское большинство во многом благодаря тому, что в Гагаузии за них проголосовали около 80% избирателей. Тогда Воронин выступал с пророссийскими лозунгами. Но реальная политика молдавского президента исчерпала кредит доверия гагаузов - в прошлом году на последних выборах в парламент коммунисты получили здесь всего 30% голосов.

Гагаузия, которая является своеобразным политическим барометром Молдовы, может вынести приговор режиму Воронина. В своем противостоянии с Кишиневом гагаузская оппозиция постоянно апеллирует к общественному мнению России, понимая, что ее победа на выборах выгодна нашей стране.