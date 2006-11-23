В «лесу» у Штирлицев

На черной «Волге» едем за московскую кольцевую автодорогу, в «лес». Так на профессиональном сленге именуется главная «контора» Службы внешней разведки.

Осенняя листва мягко шуршит под колесами. Очень скоро подкатываем к массивным воротам. Они раскрываются, пропуская машину в маленький дворик, и тут же закрываются. Упираемся в еще одну стальную стену. Теперь - ни вперед, ни назад. Шлюзовая система надежно защищает от террористов, если бы они вдруг задумали на грузовике со взрывчаткой таранить штаб-квартиру СВР.

Старший прапорщик внимательно проверяет документы. И вот «добро» получено. За окном «Волги» мелькают голубые ели. Останавливаемся у подъезда высотной «стекляшки». Сразу вспоминается «Аквариум» Виктора Суворова.

Впрочем, печально знаменитый перебежчик никогда не был в «лесу» - ясеневской штаб-квартире Службы внешней разведки. В своем романе он подробно описывал старое здание Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба. Но в чем-то обе резиденции похожи. Высот­ные «стекляшки» - типичные представительницы архитектуры застоя. В таких зданиях при Брежневе чаще всего размещались многочисленные НИИ.

...Советской рутиной повеяло и от этих коридоров. Хотя встретивший нас на пороге приемной человек явно не обделен чувством юмора. Над его рабочим столом вместо обычных у высокопоставленных чинов спецслужб портретов президента или Дзержинского висит абстрактное полотно - загадочный темный лик на белом фоне. Под ним шутливый стишок: «Окажи, хозяин, честь. Покажись, каков ты есть!» - «Я бы рад, да мой портрет - для меня и то секрет». Этот рисунок все здесь зовут «Порт­ретом разведки». Пожалуй, он символ здешних порядков. В «лесу» все диктует режим секретности. Боже упаси назвать настоящую фамилию коллеги или агента!

Списки агентуры, планы конкретных операций - это, конечно, тайна из тайн. Но есть и другие, вроде бы не секретные темы, на которые современные российские разведчики говорят весьма неохотно. Особенно не любят затрагивать вот эти три: идеи, деньги, предатели.

Седой полковник на вопрос: «За какую идею работаете?» надолго задумался. Вместо ответа разведчик достал из книжного шкафа воспоминания русского генерала Алексея Брусилова и показал подчеркнутые строки: «Правительства меняются, а Россия остается, и все должны служить ей по той специальности, которую выбрали».

Сколько получают в разведке? Сотрудники, что перекуривали на лестничной площадке, в ответ на этот вопрос лишь рассмеялись.

Чуть позже мой сопровождающий пояснил, что денежное довольствие офицера СВР зависит от нескольких факторов: звания, должности, выслуги лет, специальных надбавок. В «конторе» оно чуть выше, чем у офицеров Генерального штаба. А в «поле», в загранкомандировке, соответствует должности прикрытия. Конечно, в бизнес-структурах специалисты такой квалификации, как разведчики, да еще со знанием одного-двух иностранных языков могут получать намного больше.

Но особенно не любят говорить в «лесу» о «кротах», так зовут предателей внутри спецслужбы. Такие перебежчики, как генерал Олег Калугин, полковники Олег Гордиевский, Сергей Третьяков, подполковник Евгений Торопов, принесли вреда родной «конторе» куда больше, чем все агенты 007, вместе взятые. Недавно военный суд дал 18 лет заключения в колонии строгого режима Александру Запорожскому. Бывший заместитель начальника американского отдела Управления внешней контрразведки почти семь лет работал на противника. И все равно попался. Ведь в сверхсекретном «лесу» по-прежнему работают профессионалы высокого класса.

Наша справка: герои не из шпионских боевиков

Cлужба внешней разведки (СВР) возникла в конце 1991 года как самостоятельное ведомство. Предшественником СВР было Первое главное управление КГБ СССР.

В 20-30-х годах разведчики добывали важную информацию о намерениях иностранных держав. В 1927 году, например, резидентурами внешней разведки был добыт секретный план захвата Японией больших территорий советского Дальнего Востока, Китая, Монголии и стран Юго-Восточной Азии. В 30-х годах к сотрудничеству с нашей разведкой были привлечены пять молодых англичан (К. Филби, Д. Маклейн, Э. Блант, Дж. Кернкрос, Г. Берд­жес), вошедших в историю как знаменитая «Кембриджская пятерка».

В послевоенный период внеш­няя разведка работала не менее интенсивно, чем прежде. К числу ее главных успехов того времени относится получение секретов производства ядерного оружия.

В середине 50-х годов в Англии успешно работал кадровый сотрудник нелегальной разведки Конан Молодый, выдавая себя за гражданина Канады Гордона Лонсдейла. В этот период им были получены важные для нашего государства сведения, в частности о разработках английскими учеными химического оружия, о потенциале британского военно-морского флота. О результатах его работы англичане отозвались так: «Сколько-нибудь важных секретов в британском адмиралтействе не осталось».

Современный разведчик - это прежде всего специалист, обладающий достаточно широкой подготовкой. Она позволяет ему при необходимости быстро становиться экспертом в какой-либо конкретной области, представляющей интерес для разведки.