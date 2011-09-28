//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Театр Кабуки в Тихом океане

Не многовато ли загадок в ядерных авариях с подачи США?

№ 38(279) от 29.09.2011 [«Аргументы Недели », Надежда Попова ]

Театр Кабуки в Тихом океане

Почти весь сентябрь жители планеты Земля с дрожью в коленках ожидали, куда брякнется американский спутник UARS с «джентльменским набором» на борту. Российские атомщики утверждали: спутник оснащён ядерной установкой. Он нёс в своём чреве плутоний-238. Об этом «АН» сообщали в материале «Ларчик с плутонием» (22.09.2011 г.). Но спутник упал. А ясности до сих пор нет. NASA не спешит указывать точные координаты падения. И хотя первоначально само агентство сообщило, что UARS упал на землю «где-то на западе Канады», потом информация была подчищена: спутник якобы свалился в Тихий океан. Концы в воду!

Напомним, якобы глубоко под воду в марте 2008 года ушли и фрагменты другого спутника с плутонием – USA-193. По заверениям NASA, он упал в Индийский океан. Но с тех пор в разы возросло число раковых больных на планете.

Сегодня глубоко под водой находится и еще один ядерный секрет, к которому  – опять же – имеют непосредственное отношение дяди из Пентагона. Об этом сообщили ученые-ядерщики на пресс-конференции «АН» в минувший четверг (когда на наши головы падал спутник UARS): причиной аварии на атомной станции «Фукусима» были не гигантские цунами, а подземные ядерные испытания у северо-восточной части острова Хонсю. И если в марте с.г. об этом говорили полушёпотом, то сегодня говорят вслух: есть много фактов, указывающих, что тысячи японцев погибли не от разгулявшейся стихии, а стали жертвами подземных военных испытаний.

Источник радиации – не «Фукусима»

 – Ученые из Рейнского института экологических проблем при Кёльнском университете обнаружили, что в атмосфере Земли присутствуют следы радиоактивного изотопа цезия-137, рассказывает «АН» эксперт по вопросам ядерной безо­пасности (ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС) Валерий Волков. Эти следы не фиксировались с конца 60-х годов, когда Советский Союз проводил ядерные подземные испытания на Семипалатинском полигоне.

Сегодня начались новые ядерные испытания? Но где? Семипалатинский полигон давно закрыт. Эти подозрения усилились после анализа данных со спутников: они показали, что источник радиации находится в Японии. Это «дымит» АЭС «Фукусима»? Но радиоактивные облака с цезием-137 пришли не с востока, а с запада. Они сделали почти полный оборот вокруг Земли, прошли над Тихим океаном, США и Канадой, Атлантическим океаном…

 Потом пришли сообщения Института противолучевой защиты и ядерной безопасности Франции о том, что ядерное облако из Японии прошло до Западной Европы. Более детальный анализ данных со спутника выдал неожиданный результат: источник радиации находится не на атомной станции «Фукусима». Он – в десятках километров восточнее берегов Японии. В Тихом океане. И совпадает с эпицентром разрушительного землетрясения, которое послужило причиной многочисленных жертв и разрушений в Японии.

Что это за источник радиации?

Бомбовое происхождение цунами

Наше (и мировое) руководство упорно не анализируют некоторые любопытные факты, – рассказывает «АН» доктор технических наук, профессор и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Острецов. – Магнитуда первого толчка в Тихом океане достигала 9 баллов, т.е. его энергия равнялась примерно 1018 Дж. Это точно соответствует мощностям бомб в диапазоне сотен мегатонн. Остальные толчки, спровоцированные первым, были меньшей мощности. Цунами, как правило, возникает при образовании провалов на дне океана при движении тектонических плит. Сравнительно невысокая, но очень длинная волна с огромной скоростью движется по поверхности океана. Её высота растёт при выходе на мелководье и особенно сильно при наличии глубоких бухт на побережье. На Фукусиме бухт вроде бы нет. Фронт волны был довольно узким, что говорит о его локальном, почти точечном источнике вблизи берегов Японии. Но кто провёл испытание? Китай назвал Японию. Это крайне маловероятно. Японию бы просто смешали с дерьмом. Значит, остаются Соединенные Штаты в сговоре с узким кругом японских руководителей.

– Анализ воды в районе взрыва мгновенно подтвердил бы факт испытаний, продолжает профессор Острецов. – Поэтому потребовалась «Фукусима» со сливом радиоактивной воды. В океан с «Фукусимы» сбросили несколько миллиард миллиардов беккерелей. Какая уж тут экспертиза последствий взрыва! В отношении первых дней работы японцев все мы, атомщики, были в шоке. Как могло получиться, что аккуратные японцы, имея тысячу тонн пресной воды на АЭС, не сумели организовать охлаждение реактора? Они не смогли запустить дизель-генераторы? По официальной версии, их повредило цунами. Но генераторы находились в закрытом помещении, а здания АЭС не были повреждены цунами. Как только задача по сливу радиоактивной воды для маскировки взрыва была решена, службы на АЭС заработали как часы.

 Значит, авария на «Фукусиме» – ширма для международного сообщества, прикрывающая действия США по запугиванию КНР? Этакий театр Кабуки, известный своими персонажами с перекошенными лицами-масками.

 Радиация на российском лесовозе

Служба внешней разведки КНР давно предупреждала о тайных планах японцев по производству ядерного оружия. Но Япония плотно заселена. Единственная возможность: проводить подводные ядерные взрывы в Тихом океане. Ошибкой было то, что взрыв был произведён в сейсмически опасном районе. Это и послужило спусковым крючком…

Еще обращает на себя внимание намёк мэра Токио Синтаро Исихара о возможности применения ядерного оружия против КНР (зима 2011 г.). 9 марта в Тихом океане у северо-восточного побережья острова Хонсю был зафиксирован подземный толчок… Вскоре тут прошёл американский авианосец «Рональд Рейган» (расстояние до эпицентра было 170 км). Команда авианосца получила облучение большее, чем персонал АЭС «Фукусима»: экипаж авианосца за час отхватил месячную дозу радиации.

 Упоминается другая примечательная деталь – воронка, образовавшаяся в океане. Фотографии огромного водоворота, который уносит в эту черную бездну мощные корабли, попали во все мировые информационные агентства. Откуда такая воронка? Она могла возникнуть из-за проседания дна после подземного ядерного взрыва.

В СМИ прошло сообщение о многократном превышении содержания цезия‑137 в донной рыбе, выловленной в 60 км от «Фукусимы». У российского лесовоза, который проходил мимо острова Хонсю, в машинном отделении было определено троекратное превышение уровня радиации.

 Сколько людей получили облучение? И в каких дозах? Есть расчеты известного британского ученого профессора Криса Басби: в период активного выброса радионуклидов возможны до 420 тысяч раковых заболеваний на протяжении 50 лет у населения (в радиусе до 200 км от АЭС «Фукусима»).

Но сегодня радиоактивное облако прошагало почти по всей планете.

Возвращение США в Азию

В середине февраля с.г. декан Школы международных и региональных отношений Педагогического университета Восточного Китая Фэн Шаолэй дал интервью российским СМИ:

– В последнее время в Восточно-азиатском регионе произошли определённые изменения. Одно из главных «возвращение» США в Азию. Военная стратегия США является ключом к пониманию текущей ситуации в регионе.

Напомним, в конце 2010 г. США и Япония провели крупнейшие в истории совместные военные учения, получившие название «Острый меч – 2011». В учениях приняли участие 60 боевых кораблей, включая атомный авианосец «Джордж Вашингтон», а также 400 боевых самолетов и 44 тыс. военнослужащих.

Вице-адмирал Скотт Ван Бускерк, командующий Седьмым флотом США, заявил:

Флот увеличил свой боевой потенциал... Корабли и самолеты, которые имеются у нас сегодня, гораздо более дееспособны, чем несколько лет назад.

Для чего это делается?

Какое-то время тому назад СМИ опубликовали интервью Олжаса Сулейменова, известного казахстанского поэта и общественного деятеля. Именно с его помощью был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Сулейменов назвал землетрясение в Японии «последствием дел человеческих»: «Сегодня в мире происходят сверхсекретные испытания климатического, геофизического и геотектонического оружия, которое может убивать под маской природных катаклизмов».

Может быть, под такой маской прошли испытания и в восточной части Тихого океана 9 марта 2011 года.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//В мире

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна может растерять половину населения. По его словам, в государство не просто происходит массовый отъезд украинцев, а настоящий "мегавывоз".

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Наука

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Президент Украины анонсировал встречу с американским коллегой. Украинские СМИ назвали время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

//Шоу-бизнес

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

В последнее время многочисленные таблоиды написали о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Московский блогер уверена, что именно сама Собчак сделала ход конем и объявила о том, чего нет

//В мире

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй и почему бывшего премьер-министра Англии усиленно охраняют, но при этом она все равно чувствует себя преданной и брошенной

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Общество

В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от ЧС

В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от ЧС

В воскресенье, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, человек вправе получить полную компенсацию в случае его утери.

//Новости СМИ2

//Спорт

В Петергофе состоялась церемония прощания с боксером Дадашевым

В Петергофе состоялась церемония прощания с боксером Дадашевым

В воскресенье, 4 августа, в морге Николаевской больницы в Петергофе церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в американской больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

//Происшествия

Пострадавшую от паводка территорию Тулуна исключат из зоны заселения

Пострадавшую от паводка территорию Тулуна исключат из зоны заселения

В воскресенье, 4 августа, губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что вся территория города Тулун, пострадавшая от подтоплений, будет исключена из зоны заселения.

//Происшествия

Уровень в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

Уровень в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

Стало известно, что уровень воды в реке Ия в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, опустился ниже критической нормы. Об этом сообщили в воскресенье, 4 августа, в администрации города.

//Шоу-бизнес

Лизу Галкину в Сети прозвали "маленькой балериной"

Лизу Галкину в Сети прозвали "маленькой балериной"

В Сети появилось очередное забавное видео с участием дочери юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой Лизы. На кадрах маленькая девочка покорила поклонников своими танцевальными способностями.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева показала зажигательные танцы в купальнике

Наташа Королева показала зажигательные танцы в купальнике

Известная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками небольшим видеороликом с отдыха на Чёрном море. Знаменитость отправилась в отпуск со звёздным супругом Сергеем Глушко (Тарзаном) и сыном Архипом.

//В мире

В Италии Путина считают великим президентом

В Италии Путина считают великим президентом

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что готов работать над тем, чтобы отношения с Россией вновь стали хорошими. Вице - премьер отметил, что Владимир Путин - "великий президент".

//Новости партнеров

//Происшествия

В Екатеринбурге после ДТП "расплющило" машину

В Екатеринбурге после ДТП "расплющило" машину

В воскресенье, 4 августа, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Московской произошло страшное ДТП с пятью автомобилями. По данным экстренных служб, спасателям пришлось резать машину пополам, чтобы вытащить людей.

//Спорт

«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1

«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1

Сегодня, 03 августа состоялся матч "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».Арбитр встречи Алексеей Еськов (Москва). За систему VAR отвечает Виталий Мешков (Дмитров), в качестве его ассистента выступил Алексей Матюнин (Москва).

//Культура

Михаил Боярский: без "психов" не было бы искусства

Михаил Боярский: без "психов" не было бы искусства

Знаменитый российский актер Михаил Боярский прокомментировал для радиостанции "Говорит Москва" недавний рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

//Происшествия

В московском ресторане обнаружили останки человека

В московском ресторане обнаружили останки человека

Под полом одного из московских ресторанов нашли тело человека, пролежавшее в этом месте более 25 лет. Об этом журналистам сообщил проверенный источник в правоохранительных органах.

//Шоу-бизнес

Дочка Ирины Салтыковой чуть не довела маму до обморока

Дочка Ирины Салтыковой чуть не довела маму до обморока

Дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой продолжает приковывать к себе взгляды общественности и всеобщее внимание. Покоряя шоу-бизнес, Алиса становится все более узнаваемой и популярной.

//В мире

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду по партийным спискам

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду по партийным спискам

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, подводя в субботу официальные итоги парламентских выборов по партийным спискам, сообщила, какая партия победила на внеочередных выборах в Верховную раду.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй
2

"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест о ненависти в соцсетях
3

Наташа Королева показала зажигательные танцы в купальнике
4

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири
5

Андрей Караулов рассказал, как Ельцин переделал кабинет Сталина в Кремле под себя

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры