Театр Кабуки в Тихом океане

Почти весь сентябрь жители планеты Земля с дрожью в коленках ожидали, куда брякнется американский спутник UARS с «джентльменским набором» на борту. Российские атомщики утверждали: спутник оснащён ядерной установкой. Он нёс в своём чреве плутоний-238. Об этом «АН» сообщали в материале «Ларчик с плутонием» (22.09.2011 г.). Но спутник упал. А ясности до сих пор нет. NASA не спешит указывать точные координаты падения. И хотя первоначально само агентство сообщило, что UARS упал на землю «где-то на западе Канады», потом информация была подчищена: спутник якобы свалился в Тихий океан. Концы в воду!

Напомним, якобы глубоко под воду в марте 2008 года ушли и фрагменты другого спутника с плутонием – USA-193. По заверениям NASA, он упал в Индийский океан. Но с тех пор в разы возросло число раковых больных на планете.

Сегодня глубоко под водой находится и еще один ядерный секрет, к которому – опять же – имеют непосредственное отношение дяди из Пентагона. Об этом сообщили ученые-ядерщики на пресс-конференции «АН» в минувший четверг (когда на наши головы падал спутник UARS): причиной аварии на атомной станции «Фукусима» были не гигантские цунами, а подземные ядерные испытания у северо-восточной части острова Хонсю. И если в марте с.г. об этом говорили полушёпотом, то сегодня говорят вслух: есть много фактов, указывающих, что тысячи японцев погибли не от разгулявшейся стихии, а стали жертвами подземных военных испытаний.

Источник радиации – не «Фукусима»

– Ученые из Рейнского института экологических проблем при Кёльнском университете обнаружили, что в атмосфере Земли присутствуют следы радиоактивного изотопа цезия-137, – рассказывает «АН» эксперт по вопросам ядерной безо­пасности (ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС) Валерий Волков. – Эти следы не фиксировались с конца 60-х годов, когда Советский Союз проводил ядерные подземные испытания на Семипалатинском полигоне.

Сегодня начались новые ядерные испытания? Но где? Семипалатинский полигон давно закрыт. Эти подозрения усилились после анализа данных со спутников: они показали, что источник радиации находится в Японии. Это «дымит» АЭС «Фукусима»? Но радиоактивные облака с цезием-137 пришли не с востока, а с запада. Они сделали почти полный оборот вокруг Земли, прошли над Тихим океаном, США и Канадой, Атлантическим океаном…

Потом пришли сообщения Института противолучевой защиты и ядерной безопасности Франции о том, что ядерное облако из Японии прошло до Западной Европы. Более детальный анализ данных со спутника выдал неожиданный результат: источник радиации находится не на атомной станции «Фукусима». Он – в десятках километров восточнее берегов Японии. В Тихом океане. И совпадает с эпицентром разрушительного землетрясения, которое послужило причиной многочисленных жертв и разрушений в Японии.

Что это за источник радиации?

Бомбовое происхождение цунами

– Наше (и мировое) руководство упорно не анализируют некоторые любопытные факты, – рассказывает «АН» доктор технических наук, профессор и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Острецов. – Магнитуда первого толчка в Тихом океане достигала 9 баллов, т.е. его энергия равнялась примерно 1018 Дж. Это точно соответствует мощностям бомб в диапазоне сотен мегатонн. Остальные толчки, спровоцированные первым, были меньшей мощности. Цунами, как правило, возникает при образовании провалов на дне океана при движении тектонических плит. Сравнительно невысокая, но очень длинная волна с огромной скоростью движется по поверхности океана. Её высота растёт при выходе на мелководье и особенно сильно при наличии глубоких бухт на побережье. На Фукусиме бухт вроде бы нет. Фронт волны был довольно узким, что говорит о его локальном, почти точечном источнике вблизи берегов Японии. Но кто провёл испытание? Китай назвал Японию. Это крайне маловероятно. Японию бы просто смешали с дерьмом. Значит, остаются Соединенные Штаты в сговоре с узким кругом японских руководителей.

– Анализ воды в районе взрыва мгновенно подтвердил бы факт испытаний, – продолжает профессор Острецов. – Поэтому потребовалась «Фукусима» со сливом радиоактивной воды. В океан с «Фукусимы» сбросили несколько миллиард миллиардов беккерелей. Какая уж тут экспертиза последствий взрыва! В отношении первых дней работы японцев все мы, атомщики, были в шоке. Как могло получиться, что аккуратные японцы, имея тысячу тонн пресной воды на АЭС, не сумели организовать охлаждение реактора? Они не смогли запустить дизель-генераторы? По официальной версии, их повредило цунами. Но генераторы находились в закрытом помещении, а здания АЭС не были повреждены цунами. Как только задача по сливу радиоактивной воды для маскировки взрыва была решена, службы на АЭС заработали как часы.

Значит, авария на «Фукусиме» – ширма для международного сообщества, прикрывающая действия США по запугиванию КНР? Этакий театр Кабуки, известный своими персонажами с перекошенными лицами-масками.

Радиация на российском лесовозе

Служба внешней разведки КНР давно предупреждала о тайных планах японцев по производству ядерного оружия. Но Япония плотно заселена. Единственная возможность: проводить подводные ядерные взрывы в Тихом океане. Ошибкой было то, что взрыв был произведён в сейсмически опасном районе. Это и послужило спусковым крючком…

Еще обращает на себя внимание намёк мэра Токио Синтаро Исихара о возможности применения ядерного оружия против КНР (зима 2011 г.). 9 марта в Тихом океане у северо-восточного побережья острова Хонсю был зафиксирован подземный толчок… Вскоре тут прошёл американский авианосец «Рональд Рейган» (расстояние до эпицентра было 170 км). Команда авианосца получила облучение большее, чем персонал АЭС «Фукусима»: экипаж авианосца за час отхватил месячную дозу радиации.

Упоминается другая примечательная деталь – воронка, образовавшаяся в океане. Фотографии огромного водоворота, который уносит в эту черную бездну мощные корабли, попали во все мировые информационные агентства. Откуда такая воронка? Она могла возникнуть из-за проседания дна после подземного ядерного взрыва.

В СМИ прошло сообщение о многократном превышении содержания цезия‑137 в донной рыбе, выловленной в 60 км от «Фукусимы». У российского лесовоза, который проходил мимо острова Хонсю, в машинном отделении было определено троекратное превышение уровня радиации.

Сколько людей получили облучение? И в каких дозах? Есть расчеты известного британского ученого профессора Криса Басби: в период активного выброса радионуклидов возможны до 420 тысяч раковых заболеваний на протяжении 50 лет у населения (в радиусе до 200 км от АЭС «Фукусима»).

Но сегодня радиоактивное облако прошагало почти по всей планете.

Возвращение США в Азию

В середине февраля с.г. декан Школы международных и региональных отношений Педагогического университета Восточного Китая Фэн Шаолэй дал интервью российским СМИ:

– В последнее время в Восточно-азиатском регионе произошли определённые изменения. Одно из главных – «возвращение» США в Азию. Военная стратегия США является ключом к пониманию текущей ситуации в регионе.

Напомним, в конце 2010 г. США и Япония провели крупнейшие в истории совместные военные учения, получившие название «Острый меч – 2011». В учениях приняли участие 60 боевых кораблей, включая атомный авианосец «Джордж Вашингтон», а также 400 боевых самолетов и 44 тыс. военнослужащих.

Вице-адмирал Скотт Ван Бускерк, командующий Седьмым флотом США, заявил:

– Флот увеличил свой боевой потенциал... Корабли и самолеты, которые имеются у нас сегодня, гораздо более дееспособны, чем несколько лет назад.

Для чего это делается?

Какое-то время тому назад СМИ опубликовали интервью Олжаса Сулейменова, известного казахстанского поэта и общественного деятеля. Именно с его помощью был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Сулейменов назвал землетрясение в Японии «последствием дел человеческих»: «Сегодня в мире происходят сверхсекретные испытания климатического, геофизического и геотектонического оружия, которое может убивать под маской природных катаклизмов».

Может быть, под такой маской прошли испытания и в восточной части Тихого океана 9 марта 2011 года.