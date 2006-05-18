В Санкт-Петербурге несколько лет существовал клуб самоубийц

Это журналистское расследование я начал вести три месяца назад. Съемки продолжаются по сей день. Слишком уж много странного и загадочного в этой истории. С кем я только не познакомился, пытаясь найти правду и хоть какое-то объяснение двум десяткам самоубийств, происшедших в Москве и Санкт-Петербурге за два последних года.

Я встречался с худосочным, бледным мальчишкой лет двадцати, прячущим глаза при виде телевизионной камеры. Его хобби - фотосъемка трупов повешенных. Миловидная девушка, студентка МГИМО, четырежды резала себе вены, как она говорит, в поисках вселенского счастья. В Интернете мне попадались панки и доктора наук, успешные и обеспеченные детишки из богатых семей и спившиеся философы. Все они хотели одного - добровольно уйти из жизни. И тогда я решил начать съемки очередной программы «Спецрасследование». Съемки, которые я уже никогда никому не покажу...

Тайна клуба самоубийц



Эти подростки сами выбирали свой путь. Им было скучно - окружающие их якобы не понимали, родители были заняты своими делами, учеба превратилась в рутину. Они нашли друг друга в Интернете. Теперь у них четыре собственных сайта. Там они и «живут». Адреса этих сайтов я приводить не буду. И вот по какой причине - когда я познакомился с этими подростками из клуба самоубийц, их было 24.

Сейчас в живых осталось только шесть человек... Передо мной на столе лежат недорогие швейцарские часы и бумажник. Мне передали их друзья Андрея Рыжова, с которым мы познакомились в июле 2003 года. Он производил впечатление вполне уравновешенного, не по годам смышленого парня. Я знал, что у него в семье не все складно. Родители пьют, Андрей в основном «тусуется» на улице. Я даже знал, что все его друзья переписываются в Интернете с каким-то клубом самоубийц. Ну, мало ли, очередная забава или обыкновенное любопытство...

...он бросился с балкона шестнадцатиэтажки в Санкт-Петербурге в августе 2003 года. Мы были знакомы всего две недели. Кому теперь мне передать его вещи?



Внимание - Лурье!

Я нашел Лурье в одной из церквей Питера, где он временно служит и читает молитвы.

При виде телевизионной камеры он будто окаменел. Разговаривать категорически отказался. Хотя вспомнить бы мог многое. Например, как в своем интернетовском «живом журнале» называл свой подростковый контингент «зоофермой, насекомыми, над которыми надо ставить опыты с помощью психотропных средств». Или как учил своих «подопытных» - вешаться страшно, травиться больно. Ищите, мол, новые методы самоубийства. Ищите да обрящете... Эту пленку я сохраню для истории.

Перепуганный «священник», узнавший, что против него Прокуратурой Санкт-Петербурга заведено уголовное дело, в буквальном смысле бросился бежать через черный ход своей церкви. Только пятки сверкали. Интересно, убежит ли он от следователя Валерии Терентьевой, которая сейчас ведет его дело?..

Справка программы «СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ» В Санкт-Петербурге несколько лет существует клуб самоубийц. Это секта, созданная Вадимом Лурье, жителем Санкт-Петербурга (иеромонахом Григорием, священником Русской православной автономной церкви), и Алисой Исаевой, жительницей Нижнего Новгорода. В период с июня 2002 г. по июнь 2003 г. Лурье снимал несколько частных квартир в Санкт-Петербурге, куда приглашал жить людей, заявлявших о желании покончить с собой. С этими людьми он знакомился в Интернете, а затем убеждал в необходимости бросить работу, отказываться от психиатрической помощи. В новогоднюю ночь 2002 г. в одной из квартир, арендованных Лурье, состоялась вечеринка под названием «Суицидный Новый год». Среди приглашенных были Екатерина Черкова из Мариуполя, Алена Купцова из Нижнего Новгорода, Евгений Бойцов из Санкт-Петербурга, Дмитрий Ромкин из Норильска, Андрей Рыжов и Сергей Макаров из Москвы. Через неделю Алена Купцова попыталась покончить с собой, приняв большую дозу снотворного. В феврале совершил попытку самоубийства Андрей Рыжов, порезав руки лезвием. В мае сама Исаева предприняла попытку самоубийства путем отравления и была увезена в Нижний Новгород своей матерью.

В начале августа 2003 г. совершили двойное самоубийство Ольга Эйса и Евгений Бойцов - выбросились с крыши высотного дома, сцепившись наручниками. В августе 2003 г. Лурье стал приглашать молодых людей, заявлявших о желании покончить с собой, в так называемый «реабилитационный центр», расположенный в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти. Там, среди прочих лиц, жили Екатерина Черкова и Дмитрий Ромкин. В октябре 2003 г. Дмитрий Ромкин совершил попытку самоубийства путем передозировки психотропных веществ. Поводом к самоубийству стал запрет Ромкину со стороны Лурье встречаться с любимой девушкой Машей Малеваник. В начале августа 2004 г. покончила с собой девушка Майя - бросилась с балкона высотки. Через месяц попыталась совершить самоубийство через отравление Марина Карманова. 9 мая 2005 г. повесился в Нарве Сергей Барков. 10 мая 2005 г. бросился под поезд Руслан Сахуриев из Казани. 12 декабря 2005 г. повесился Сергей Макаров, один из самых преданных помощников Лурье.

С девочкой Аней сидим в кафе. Ей скоро исполнится 22. В ее компьютере - переписка с клубом самоубийц. Аня переписывается с Лурье уже полтора года. Мы записываем с ней интервью. И вдруг! Я нахожу в ее файлах письмо от некоего Рубена Искандаряна, который утверждает, что Катя Черкова и Дима Ромкин, чьи трупы были найдены неподалеку от «зоофермы» Лурье, на самом деле были убиты. Их отравили цианистым калием, который привез в поселок Ворсино еще один «пациент» - Виктор Ефремов.

Я спрашиваю у Ани, знает ли она Ефремова. Оказывается, знает.

Звоним ему вместе по мобильному телефону. Узнав, что его беспокоит журналист Первого канала, Витя бросает трубку. В Прокуратуре Санкт-Петербурга в то же время мне говорят: «Мы подозреваем, что это было убийство, но доказать ничего не можем...».

Там же, в Питере, я познакомился с Кириллом К. Он провел в секте три года. Сейчас счастлив, что удалось оттуда сбежать. Вспоминает будни «реабилитационного центра» как страшный сон. Просыпались все около двенадцати. Курили. Ничего не делали.

Лурье ставил на стареньком магнитофоне песни Янки Дягилевой, покончившей с собой легенды ленинградского рока: «А слабо переставить местами забвенье и боль?/ Слабо до утра заблудиться в лесу и заснуть?/ Забинтованный кайф,/ Заболоченный микpоpайон...».

Кирилл не хочет показывать свое лицо телезрителям. На интервью соглашается при условии, что его не будет видно, а голос будет изменен.

Я понимаю, что материал собран достаточный. Но что-то не дает мне сил выдать все это в эфир. Кто-то ужаснется, кто-то задумается, но ведь один какой-нибудь подросток возьмет да и залезет на эти сайты, а потом я узнаю, что где-то, когда-то он прыгнул с крыши. Как и Андрей Рыжов. Ему ведь тоже поначалу было просто интересно... А теперь у меня на столе лежат его часы и пустой бумажник.



И наконец

В Российском УК существует статья «доведение до самоубийства». Но осужденных по этой статье сегодня единицы. В отличие от законодательств западных стран, в России нет статьи «склонение к самоубийству». А жаль. Нам остается лишь читать в Интернете размышления Лурье, продолжающего ставить свои опыты над подростками:

«В очередной раз ловлю себя на ощущении, что завел-таки себе ферму. И даже просто сельское хозяйство. Резкое напоминание - очередная неудача с очередным пациентом. Не фатальная, но пропало несколько месяцев работы и 200 долларов денег. Лечение с использованием нейролептиков и антидепрессантов - это всегда долго и дорого, а тут... Если бы у меня было человеческое отношение, то я бы очень разозлился на пациента - мол, такой идиот. Но у меня абсолютно другая гамма чувств. Больше всего напоминает работу селекционера пшеницы или культуры бактерий, который не предусмотрел вовремя какой-нибудь теплоизоляции».

Эту цитату нет нужды комментировать. Поэтому поставлю здесь точку. А завтра позвоню сестре Андрея Рыжова и отвезу ей его часы и бумажник. Это сделать важнее, чем дать этот материал в эфир.