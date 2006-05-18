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Вечная жизнь после смерти

Петербуржец Дмитрий Старчик изобрел метод, как любое тело сохранить на тысячу лет

№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Вечная жизнь после смерти

 В Международном морфологическом центре в Санкт-Петербурге можно подержать в руках мозг, увидеть развернутый во всю длину кишечный тракт, почки с камнями, легкие курильщика или печень алкоголика. Научный руководитель Центра, кандидат медицинских наук, анатом Дмитрий Старчик сокрушается лишь о том, что в России таких экспонатов делается слишком мало.

Трупы как актеры

 ЕДИНСТВЕННЫЙ в мире анатом, которого обогатило его ремесло, – немецкий доктор Хагенс. Он, если хотите, вдохнул новую жизнь в понятие «анатомического театра» и «вывел на сцену» настоящие трупы, забальзамированные силиконом. Теперь разъезжает с выставками по всему миру, имеет, по слухам, 50 миллионов долларов в год, и зовут теперь Хагенса «Доктор Смерть». Дмитрий Старчик знал немецкого коллегу еще до того, как тот стал всемирно знаменит:

 «Когда мы в 1994 г. впервые побывали в Гейдеберге у Гюнтера фон Хагенса, ему очень понравилось, как мы умеем препарировать. Тогда он только задумал свои шокирующие вставки – сделал первый экспонат и назвал его «Геркулес» (из-за гигантских размеров трупа). Потом немец неоднократно приезжал в Питер и предлагал российским анатомам свою технологию бальзамирования (или, как это называют на Западе, «пластинации»).

 Уже в 1998 г. в Санкт-Петербурге были изготовлены первые силиконовые препараты по российской технологии, которая оказалась в пять раз дешевле немецкой. Мы стали использовать в качестве бальзамирующих агентов специальные силиконовые композиции. Кстати, подобные силиконы используются и в медицинской практике. Женщинам их вводят, чтобы увеличить грудь, а мужчинам – для увеличения некоторых других частей тела. Обработанные с помощью этих силиконов анатомические препараты становятся практически вечными. Достаточно одной обработки – и хоть 100 лет в шкафу держи. Можно было бы и Ленина заново «мумифицировать» с применением современных технологий!

  Так почему же наши анатомы, подобно «Доктору Смерть», не займутся трупным «шоу-бизнесом»? Не откроют какой-нибудь «музей мадам Тюссо», в котором вместо восковых скульптур будут, скажем так, «фигуры из натуральных материалов»?

 «Неэтично это, – говорит Дмитрий Анатольевич. – Вот в прошлом году в Саратове кто-то выставку пластинатов организовал. Выставили на обозрение несколько пластинированных тел без всякой идеи. А почему бы не сделать серьезную научно-популярную выставку? В Кунсткамеру же многие приходят не только на уродства в банках посмотреть. Анатомия во все века людей интересовала. Я преподаю ее уже более пятнадцати лет и знаю, что в человеческом теле много красивого есть. Сосудистый рисунок на глазном дне видели когда-нибудь? Очень впечатляет. Или вспомните открытие прошедшей Олимпиады в Италии: сколько там было откровенно анатомических объектов? Своя эстетика есть не только во внешности, но и внутри нас. А современный человек гораздо лучше знает устройство компьютера и автомобиля, чем собственного тела. Отсюда и болезней так много, и здоровый образ жизни не очень популярен. Кроме того, люди просто обязаны знать, какой вред приносят курение, алкоголь, наркомания. Пусть заглянут в себя, пусть увидят, как сами жестоко губят свою внутреннюю красоту. Многие из моих знакомых, кто впервые увидел, как выглядят легкие курильщика, – бросили курить».

По живому не режут

 В НЕБОЛЬШОЙ комнате у Дмитрия Старчика – несколько сейфов, где хранятся пластинированные препараты. От частей человеческих тел – никакого запаха, никаких признаков разложения. Дмитрий Анатольевич объясняет:

 «Обычный экспонат, например, законсервированный в формалине, через 3-4 месяца приходит в негодность. А орган, обработанный силиконом, куда долговечнее. Это очень важно: в нашей стране для научных и учебных целей трупов и анатомического материала сейчас не хватает катастрофически! Все переходят на обучение студентов по таблицам и по пластмассовым моделям – что для врача совершенно недопустимо. Лично я никогда бы не пошел оперироваться к врачу, который изучал анатомию по картинкам. Выдающийся русский хирург Пирогов за свою жизнь более 10 тыс. вскрытий сделал, поэтому и техника операции у него была фантастическая.

 Во всем мире насчитывается уже более 300 лабораторий пластинации, перешедших на эту передовую и безвредную технологию. В России пока только две. До сих пор на наших кафедрах анатомии применяют традиционные методы бальзамирования мертвых тел при помощи вредных для здоровья веществ: формалина, карболовой кислоты и глицерина. Постоянная работа с этими консервантами приводит к хроническому отравлению организма и способствует возникновению раковых опухолей. Профессиональными заболеваниями таких врачей считаются болезни органов дыхания и туберкулез. А средняя зарплата у анатомов – ниже прожиточного минимума. Вот у нас на кафедре ставка препаратора, который изготавливает учебные образцы, 2 тыс. рублей. Кто пойдет дышать трупным материалом за такую зар­плату? Неудивительно, что профессия анатома становится редкой».

 Можно добавить: не напрасно российских анатомов считают одними из лучших в мире. После нас по мастерству идут китайцы. Есть на то историческая причина: в России и в Китае до последнего времени не было существенных запретов, ограничивающих использование трупов в научных целях.

Новые тутанхамоны

 СЕБЕСТОИМОСТЬ пластинации целого тела – 6 тыс. долларов. Процесс занимает около семи месяцев. Зато результату позавидовал бы Тутанхамон! Удивительно, почему наши богатые люди не строят мавзолеев, чтобы завещать свою мумию наследникам в придачу к состоянию? Технология «вечной жизни после смерти» имеется.

 Что касается трупов для научных и учебных целей, то их определенно не хватает. Использовать для науки труп можно тогда, когда родственники специально передают тело умершего анатомам.

  «Жаль, что нет специальной программы пожертвования тел для науки, – говорит Дмитрий Анатольевич. – В США тело умершего по закону считается собственностью государства. В Европе похороны тел, которые использовались в учебном процессе, осуществляются на средства университета. А у нас… Некоторые врачи-исследователи завещают науке свое тело после смерти, но это единичные случаи. Например, академик Владимир Тонков, выдающийся российский анатом, завещал свое тело кафедре нормальной анатомии Военно-медицинской академии. В Казанском медицинском университете преподаватель иностранных языков Инна Реттих распорядилась своим телом подобным образом.

 На вопрос: «А вы, Дмитрий Анатольевич, тоже завещаете себя науке?» – врач ответил: «Почему бы и нет…»

 PS Кстати, и сам Хагенс завещал изготовить из своего тела пластинат. Последовать его примеру только в Европе хотят уже более 5 тыс. человек. Такое пожертвование называется «bodydonation».

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