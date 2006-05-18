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Как убили Ясира Арафата?

Или фантомное оружие в судьбе России

№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Александр АКИМЕНКОВ ]

Как убили Ясира Арафата?

 Палестинский лидер Махмуд Аббас появился в сочинской резиденции Владимира Путина. Его предшественник Ясир Арафат тоже был частым гостем сначала советских, а затем и российских лидеров. Он ушел из жизни внезапно, оставив после себя немало загадок.

 В ЗАПАДНОЙ прессе появилась утечка информации: таинственная болезнь и смерть Арафата являются результатом демонстрационного испытания торсионно-геномных технологий, переданных из США израильским спецслужбам. Это сообщение по своему историческому значению совместимо с заявлением американского президента Трумена об успешном испытании атомной бомбы.

 Знает ли руководство нашей страны о новом вызове и потому молчит, или сказать нечего?

Снова – Эйнштейн

 ПОНЯТИЕ «торсионного поля» сформулировал французский физик Эмиль Картан в начале прошлого века. Это понятие вошло в единую теорию поля, которой отдал последние 30 лет своей жизни Альберт Эйнштейн. Завершил его теорию наш соотечественник Г. Шипов, работавший «под прикрытием» президента Академии наук М. Келдыша.

 С тех пор зарубежные спецслужбы, обеспечивая монополию США на фантомное оружие, жестко блокируют любые инициативы, которые могут вывести на это проблематику.

 Опыты с записью информационной голограммы лекарств на обычную воду известны давно. Такая вода лечит не менее эффективно, чем само лекарство. Без проблем записывают на воду как носитель информации функциональность вируса. Но обстоятельства смерти Арафата показывают, что найден способ передачи убийственной для конкретного человека голограммы без промежуточного носителя информации. Это позволяет сделать вывод, что в мире овладели технологией создания энергоинформационного фантома.

Фантомный ядерный взрыв

 ВЛАДЕЯ физическими свойствами информации, можно управлять системами. Не нужен ядерный взрыв, достаточно фантома этого взрыва. Сохраняется полностью разрушительный эффект, но нет радиоактивной заразы.

 Наш современник энтомолог В. Гребенников активно занимался этой проблемой. Более того, он сделал антигравитационную платформу. Но вскоре после этого его нашли с проломленным черепом. А сама платформа пропала, будто ее и не было.

 Оказывается, чтобы летать и перемещать предметы, достаточно научиться управлять так называемыми спинами элементарных частиц. Слово «торсион» переводится как «вращение». Из спинов частиц набираются информационные (торсионные) поля. Эти поля не имеют ни энергии, ни массы покоя. То есть их возможности неограниченны!

 Но они могут входить в резонанс с энергоинформационными процессами больших систем. Это и есть основа фантомного оружия. Конфликт национальных, этнических и державных судеб с появлением фантомного оружия теряет свою самодостаточность. Если американцы действительно научились управлять физической природой информации, то они могут выйти на управление глобальными проблемами.

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