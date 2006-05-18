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Оружейный базар

Россия – серьезный игрок на мировом оружейном рынке. Только представлена она там далеко не всегда государством

№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Вадим ВЛАДИМИРОВ ]

Оружейный базар

 15 МАРТА 2005 г. американские спецслужбы заявили об очередной громкой победе над терроризмом. Не без помощи российских чекистов им удалось перекрыть канал поставки оружия из Восточной Европы в США. В городе Ньюарк был арестован Хекмат Лахани, британский гражданин индийского происхождения. По сведениям контрразведчиков, Лахани за взятку сумел приобрести на одном из российских заводов переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», заплатив за него 85 тыс. долларов. Это задержание стало сенсационным – как предполагают агенты ЦРУ, вероятной целью мог стать американский «борт номер один» – самолет Джорджа Буша. И уже на следующий день после ареста Хекмата Лахани в Нью-Йорке была проведена еще одна спецоперация – по подозрению в торговле оружием были арестованы 18 человек. По заявлению американцев, костяк банды составили выходцы из России, Грузии и Армении.

 Наших соотечественников в незаконной торговле оружием обвиняли последние лет пятнадцать. Но как-то вяло и бездоказательно. Но в марте 2002-го в Совбезе ООН были озвучены результаты сенсационного расследования. Доклад содержал в себе подробнейшую информацию о восточно-европейском картеле, который занимался поставками оружия воюющим группировкам Анголы, Конго, Либерии и Сьерра-Леоне. В центре этой международной паутины, обменивающей в горячих точках Африки оружие на алмазы, оказался российский бизнесмен Виктор Бут. В докладе утверждалось: он провел не менее 38 сделок по поставке оружия южноафриканским повстанцам в обход санкций ООН. Только последняя партия военной техники с болгарских заводов боевикам УНИТА оценивается в 15 млн. долларов. За эти деньги мятежники получили средства ПВО, артиллерийские орудия, противотанковые управляемые снаряды, зенитно-ракетные комплексы и около 20 тыс. мин.

 Конечно, вооружает бандитов не один Бут. Африканцев, кроме Бута, до своего ареста снабжал Виктор Минин, с которым расплачивались алмазами. Украинский филантроп Вадим Рабинович попался на поставках «Талибану» танков Т-55 и Т-62. В Кабул танки общим числом 150-200 машин доставлялись самолетами Бута через Шарджу.

 Август 95-го. В Кандагаре, где находилась штаб-квартира талибов, был арестован российский экипаж транспортного самолета Ил-76. Семерых летчиков талибы обвинили в незаконной перевозке оружия правительственным войскам. Российский МИД настаивал, самолет зафрахтовала частная компания, а то, что на борту самолета находилось несколько тонн боеприпасов и армейское снаряжение, – личное дело частников.

 После успешного побега летчиков из кандагарского плена ни слова не было сказано о человеке, который зафрахтовал этот борт. Виктор Бут, российский гражданин, владелец одной из самых крупных транспортных компаний «Air Cess». С начала 90-х годов он активно сотрудничал с законным правительст­вом Афганистана. Многомиллионные контракты с Масудом и законным президентом Раббани превратили небольшую компанию в гигантскую оружейную империю. В течение года, пока государство пыталось спасти своих граждан, Бут не сделал ничего, для того чтобы хоть как-то посодействовать их освобождению. Более того, за это время он стал едва ли не единственным поставщиком оружия муллы Омара – духовного лидера «Талибана». Еще через год контракты с Виктором Бутом стал заключать и Усама бен Ладен. Два года назад крупная партия золота из пакистанского порта Карачи пришла морем в Иран. Конечным же пунктом была суданская столица Хартум. На этом последнем отрезке в операции участвовали самолеты Виктора Бута. Судан фигурирует в его послужном списке начиная с марта 1999 года. В докладе ООН Хартум фигурирует в качестве постоянного транзитного порта при перелетах самолетов Бута из Шарджи в Того в 1997 году. Кстати, с 1991 по 1996 годы в Хартуме жил Усама бен Ладен.

 Виктора Бута объявили в международный розыск. Ряд экспертов всерьез полагают, что Бут чуть ли не из Москвы продолжает управлять своей оружейной империей, офисы которой разбросаны по всему Ближнему Востоку и части Балкан. В правоохранительных органах и в НЦБ Интерпола в России эту информацию категорически отрицают…

 Недавно Голливуд выпустил в свет очередной блокбастер о русской мафии. Главный герой, сыгранный Николасом Кейджем, по словам авторов, частично списан с Виктора Бута.

 И последнее. Официально Россия продает в год оружия в среднем на 3,5-4 млрд. долларов. В бюджете же оказывается миллионов 10-12. Огромная часть прибыли оседает на счетах десятков посреднических фирм. Еще часть доходит до конструкторских бюро и фирм-производителей. Если хотя бы треть от гигантских прибылей доходила до Минобороны, то, по оценкам экспертов, армию можно было бы полностью переоснастить за десять лет.

 PS: Задержанному в США Хекмату Лахани, по его же словам, в России пообещали продать еще 50 комплексов «Игла».

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