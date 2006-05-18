Зубы дракона дали всходы

Череда отставок в таможне и МВД дала основание некоторым экспертам сделать вывод о некой пропагандистской кампании администрации президента РФ в рамках подготовки к выборам в Государственную думу. Дескать, вкупе с национальными проектами все это должно улучшить имидж партии власти. На самом деле, не все так просто.

ТО, ЧТО государство рано и поздно столкнется с проблемой коррупции и организованной преступностью в правоохранительных органах, стало ясно несколько лет назад. В 2003 г. одной из спецслужб были проведены исследования, которые дали ошеломительные результаты. Милицейские силы, выбив из бизнеса обкладывавших предпринимателей бандитским налогом беспредельщиков, фактически заняли их место. В некоторых регионах страны владелец каждой торговой точки еженедельно обязан отстегивать оброк представителю МВД. Годовой оборот средств только в этом, самом примитивном виде административной преступности составил около трех миллиардов долларов. Примерно в два раза больше дает стражам правопорядка крышевание проституции, участие в спорах хозяйст­вующих субъектов и проч.

Все это, конечно, чудовищно. Однако взяться за чистку милицейских рядов власть побудило не это. Куда опаснее для страны сращивание руководителей МВД разного уровня с лидерами организованной преступности. А то, что этот процесс уже напрямую угрожает национальной безопасности нашей державы, признают даже оптимисты. И начался он не вчера…

Засылка кротов

В НАЧАЛЕ 90-х годов конкурс на поступление в различные милицейские и таможенные учебные заведения стал расти, словно на дрожжах. Таможня и тогда в общественном сознании была символом личного благополучия, но не милиция. Между тем, несмотря на якобы нищенские перспективы службы, взятки за поступление в милицейские вузы взлетели до небес. Оказывается, тому были причины. По мнению кандидата юридических наук Виктора Мирошниченко, который почти тридцать лет занимается проблемами правоохранительных органов, подготовкой милицейских кадров и продвижением их на ключевые посты занялись умные головы из организованной преступности. По словам Мирошниченко, мафия платила взятки за поступление своих засланных «казачков» в учебные заведения МВД, обеспечивала их «по полной» – стипендией, автомобилями. Не мудрено, что в то время конкурс на поступление в академию ФСБ был полтора человека на место, а в академию МВД – 15-20. Точно такая же тенденция была и в таможне.

– Представьте себе, с каким наследством столкнулась сегодня вся система национальной безопасности, – сокрушается Виктор Мирошниченко, – ведь с тех пор прошло пятнадцать лет, значит, многие из креатур мафии заняли высокие посты, имеют соответствующие воинские звания. И при этом каждый из них организовал вокруг себя свою команду оборотней в погонах. Таким образом, щупальца пронзили всю милицейскую систему. Это в свою очередь означает, что власть обязана заняться правоохранительными органами всерьез, пока коррумпированные и связанные с оргпреступностью правоохранительные органы не занялись властью…

Кому отслеживать предателей?

ТЕМ не менее очистительные мероприятия, которые начались в системе МВД, все-таки обнадеживают. И прежде всего потому, что одним из инициаторов наведения порядка является сам министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Понятно, что только своими силами ему справиться с этой задачей будет сложно. Ведь у мафии огромные деньги, которые не только разлагают людей в погонах, но и стреляют в тех, кто пытается противостоять спруту. Помнится, когда Борис Грызлов в бытность министром внутренних дел объявил войну преступникам в милицейской форме, в Москве и других городах произошли убийства известных людей, ученых, участились разбои против артистов – все с одной целью, продемонстрировать якобы несостоятельность Грызлова на посту главы МВД.

Как будет действовать организованная преступность на сей раз, просчитать не сложно. Значит, можно наносить упреждающие удары. Специалисты считают, что нужно вернуться к тем временам, когда КГБ имел возможность вести контроль над деятельностью милиции и «разрабатывать» сотрудников внутренних дел. Оптимизма добавляет и принципиальная позиция генерального прокурора РФ Владимира Устинова. Главное, чтобы еще одна попытка покончить с многоголовой гидрой коррупции вновь не запуталась в коррупционных сетях и не задохнулась в затхлой атмосфере круговой поруки.